Megszólalt Nagy Márton az amerikai út első eredményeiről

Dolgozunk a Budapest-New York közvetlen járat helyreállításán, írja a Facebookon Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az első magyar–amerikai bilaterális találkozó után.

Túl vagyunk az első magyar–amerikai bilaterális találkozón, amelynek egyik kiemelt témája a turizmus volt

- írja a Facebookon Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. "A célunk közös: tovább erősíteni az amerikai–magyar kapcsolatokat, és még több amerikai turistát vonzani Magyarországra."

Dolgozunk a Budapest-New York közvetlen járat helyreállításán

- tette hozzá.

A turizmus a magyar gazdaság egyik húzóágazata – a GDP közel 13%-át adja, és több százezer ember megélhetését biztosítja.

"Az elmúlt időszakban közvetlen járat indult Philadelphiából Budapestre, és szeptember 30-tól minden magyar állampolgár ismét vízummentesen utazhat az Egyesült Államokba. Mindez újabb bizonyítéka annak, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépése óta folyamatosan erősödik kapcsolatunk az Egyesült Államokkal – gazdasági, turisztikai és emberi szinten egyaránt" - fejtette ki.

Címlapkép forrása: Portfolio