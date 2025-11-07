  • Megjelenítés
Megszólalt Nagy Márton az amerikai út első eredményeiről
Gazdaság

Megszólalt Nagy Márton az amerikai út első eredményeiről

Portfolio
Dolgozunk a Budapest-New York közvetlen járat helyreállításán, írja a Facebookon Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az első magyar–amerikai bilaterális találkozó után.

Túl vagyunk az első magyar–amerikai bilaterális találkozón, amelynek egyik kiemelt témája a turizmus volt

- írja a Facebookon Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. "A célunk közös: tovább erősíteni az amerikai–magyar kapcsolatokat, és még több amerikai turistát vonzani Magyarországra."

Dolgozunk a Budapest-New York közvetlen járat helyreállításán

- tette hozzá.

Még több Gazdaság

Trump-Orbán csúcs: jönnek az első bejelentések a találkozóról

Magyar energetikai „csúcskülönítmény” vonult fel Washingtonban az amerikai–magyar együttműködés felpörgetéséért

Atomnagyhatalommá készül válni Magyarország, csak egy kicsit másképp

A turizmus a magyar gazdaság egyik húzóágazata – a GDP közel 13%-át adja, és több százezer ember megélhetését biztosítja.

"Az elmúlt időszakban közvetlen járat indult Philadelphiából Budapestre, és szeptember 30-tól minden magyar állampolgár ismét vízummentesen utazhat az Egyesült Államokba. Mindez újabb bizonyítéka annak, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépése óta folyamatosan erősödik kapcsolatunk az Egyesült Államokkal – gazdasági, turisztikai és emberi szinten egyaránt" - fejtette ki.

Kapcsolódó cikkünk

Trump-Orbán csúcs: itt a hivatalos program, megvan, mi lehet a megállapodásban

Orbán Viktor amerikai útja után az adózás is megváltozik? - Ezeken a területeken hozhat fordulatot a nagy deal

Történelmi jelentőségű napot vár Jászai Gellért Washingtonban

Orbán Viktor bejelentette, miről tárgyal Donald Trumppal

Mit várhatunk Orbán Viktor és Donald Trump találkozójától?

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken
Trump-Orbán csúcs: jönnek az első bejelentések a találkozóról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility