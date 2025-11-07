Mindenkit meglepett, mekkora pofont kapott Kína a vámháború miatt

A váratlan visszaesést az elemzők szerint az okozta, hogy a globális kereslet nem tudta ellensúlyozni az Egyesült Államokba irányuló szállítások gyorsuló zuhanását.

A pénteken közölt hivatalos adatok szerint a kivitel 1,1 százalékkal esett vissza az előző év azonos hónapjához képest.

A világ többi célpiacára 3,1 százalékkal nőtt a szállítás, de ez kevésnek bizonyult a több mint 25 százalékos amerikai visszaesés ellensúlyozására.

A Barclays közgazdászai elemzésükben így értékelték az adatot:

Ha az export ereje nem fenntartható, Kína növekedését hármas csapás fenyegeti: az elhúzódó ingatlanszektorbeli visszaesés, valamint a gyengülő magánfogyasztás és export.

Az amerikai kereslet gyengülése tehát lehúzta a teljes kínai kivitelt, és a világ többi részéből érkező lassuló növekedés sem tudta ezt kiegyenlíteni. Kína exportja eddig ellenállónak bizonyult, mert más piacok részben pótolták a tengerentúli kiesést. Február óta – amikor a holdújév miatt rendszeresen visszaesik az aktivitás – minden hónapban nőtt a kivitel.

Október viszont megtörte a kínai cégek új piacokra irányuló terjeszkedése által hajtott növekedési trendet. Az összesített exportcsökkenés szinte minden előrejelzőt meglepett: a Bloomberg felmérésének mediánja 2,9 százalékos növekedést várt, és csak egyetlen elemző számított visszaesésre.

A Bloomberg Economics értékelése szintén a kereskedelmi háború és a bizonytalanság hatásaira mutatott rá:

Az októberi, váratlan exportcsökkenés azt jelzi, hogy Kína külső ellenálló képessége kezd meginogni a magas vámtarifák és a globális kereskedelmi bizonytalanság közepette. Ez rámutat arra, hogy Pekingnek folytatnia kell a belföldi kereslet támogatását, hogy a gyenge költekezés ne húzza vissza a növekedést

– írta David Qu.

Ha a világ többi országának kereslete tovább csökken, az a következő két hónapban jelentősen fékezheti a szállításokat és a tágabb gazdaságot - vélik a piaci szakértők. A harmadik negyedévben éves mélypontra lassult Kína növekedése, noha az export akkor még szárnyalt. A következő hónapokat nézve a meredekebb lassulás kockázata erősödött: elemzők az idei negyedik negyedévben három éve nem látott alacsony bővülést várnak (2022 őszén még a Covid-lezárások utolsó fázisában volt a kínai gazdaság).

Eközben októberben Kína importja is meredeken lassult és mindössze 1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A világ második legnagyobb gazdaságának októberi külkereskedelmi többlete így 90,1 milliárd dollár lett. A jüan idei felértékelődése és a múlt havi, közel egyéves csúcs hátráltatta az exportot, mivel az erősebb deviza külföldön relatíve megdrágította a kínai termékeket.

A Latin-Amerikába és az ASEAN-csoport tíz délkelet-ázsiai országába irányuló eladások lassulása arra utal, hogy a jüan relatív ereje és Mexikó importkorlátozásai kezdenek tényezővé válni

– magyarázta Homin Lee, a Lombard Odier Singapore makrogazdasági stratégiai vezetője.

Ugyanakkor a belföldi defláció miatt 2023 közepe óta – egyetlen hónap kivételével – folyamatosan estek a kínai exportárak, ami részben ellensúlyozza az erősebb valutát, és olcsóbbá teszi a szállítmányokat. A szakértők szerint ráadásul a kínai vállalatok várhatóan tovább építik a kereskedelmi háború miatt megszerzett új külföldi pozícióikat.

A Goldman Sachs Group Inc. elemzői, Xinquan Chen vezetésével, így fogalmaztak egy feljegyzésben:

Bár a korábbi előrehozott szállítások miatti korrekció a következő hónapokban némileg visszafoghatja az export bővülését, 2026-ban szerkezeti hátszél mellett továbbra is ellenálló kínai exportnövekedésre számítunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images