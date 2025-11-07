Nagy változás jön a Coca-Colánál

A GVH közleményében felidézte: 2019-ben indítottak eljárást a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.-vel és a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.-vel szemben, azt vizsgálták, hogy a vállalkozás átviszi-e a szénsavas üdítőitalok piacán feltételezetten fennálló erőfölényét az alkoholos italtermékek, valamint egyéb, kevésbé népszerű alkoholmentes italtermékek értékesítésének piacaira is.
A nemzeti versenyhatóság szakemberei részletes elemzést folytattak le. Nemcsak az eljárás alá vontaktól, hanem azok partnereitől és versenytársaitól is kértek be adatokat, emellett két alkalommal előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást is végeztek.
A vizsgálat eredménye szerint a Coca-Cola HBC különböző szerződéseket alkalmaz a vendéglátó ágazati partnereivel az egyes érintett terméktípusok esetében, és összekapcsolás sem jelenik meg egyértelműen azok szövegezésében. A GVH feltárta ugyanakkor, hogy egyes szerződéstípusok esetén a kedvezményeket olyan módon jelenítették meg, ami azt a benyomást keltheti a partnerekben, hogy
egy adott kedvezmény eléréséhez több üdítőital-típust is feltétlenül forgalmazniuk kell.
A cég időszakos promóciói kapcsán is versenyjogi aggályok merültek fel, különösen a kevert italokra vonatkozó kedvezmények esetében.
A GVH arra a következtetésre jutott:
a kedvezmények feltételrendszerei azt a benyomást kelthették a partnerekben, hogy a keveréshez használt alkoholos és nem alkoholos italtermékeket is a Coca-Cola HBC-től kell beszerezniük.
A GVH eljárása során a Coca-Cola HBC vállalta, hogy magyarázó és tisztázó rendelkezésekkel egészíti ki forgalmazási mintaszerződéseit, amelyek egyértelművé teszik, hogy az egyes italtermék-típusokra kötött szerződések kereskedelmi feltételei, így különös tekintettel a kedvezmények szintjei nem függnek egymástól. A cég a kevert italokra vonatkozó promóciós kedvezmények esetében is módosítja szerződéseit, hogy azok egyértelműen jelezzék, a kedvezmény eléréséhez nem szükséges az alkoholos italhoz a Coca-Cola HBC üdítőitalait keverni.
A Coca-Cola HBC ezen felül vállalta azt is, hogy a kötelezettségvállalások, valamint az általános versenyjogi elveknek való megfelelés biztosítása érdekében az érintett kollégáinak rendszeres belső képzéseket szervez.
A GVH Versenytanácsa úgy ítélte meg, hogy a Coca-Cola HBC érdemi és előremutató vállalásokat tett, amelyek megfelelően kezelik az esetlegesen aggályos gyakorlatokat, ezért elfogadta és kötelezően előírta a cég vállalásait, az eljárást pedig jogsértés vagy annak hiányának megállapítása nélkül lezárta.
A Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. nem vett részt a vizsgált magatartás megvalósításában, a versenytanács vele szemben az eljárást megszüntette. A GVH közleményében kiemelte:
a vállalásokat minden esetben maradéktalanul teljesíteni kell, ezt a versenyhatóság utóvizsgálatok keretében szigorúan ellenőrzi.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
