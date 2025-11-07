Németország saját ritkaföldfém-kitermelésbe kezd – egy csapásra megszüntetik az EU legnagyobb függőségét

A német gazdaság számára kritikus nyersanyag-függés csökkentését célzó állami alap végre elindulhat, miután Katherina Reiche gazdasági miniszter (CDU) és Lars Klingbeil pénzügyminiszter (SPD) megállapodott a finanszírozásról.

Ennek célja a Kínától való erős függés mérséklése, mivel egyes stratégiai nyersanyagok esetében a német gazdaság akár 90 százalékban is rá van szorulva a kínai importra.

A kormány szerint ez különösen sürgető a ritkaföldfém-export kínai korlátozása és a német iparban jelentkező termelési fennakadások miatt.

Három projekt már szinte minden engedélyezési eseten túljutott, így most megkezdődhet a finanszírozásuk.

Az első a Vulcan Energy németországi lítiumkitermelési terve a Rajna-árokban, míg a másik két projekt Kanadában, illetve Ausztráliában valósulna meg, a német vállalatok ellátásbiztonságának erősítése érdekében.

A kormányzati kommunikáció szerint ezek növelik Európa autonómiáját az autoriter, nyersanyagokban gazdag országokkal szemben.

Az alap 2024-es indulását Robert Habeck (Zöldek) kezdeményezte, majd széles pártközi támogatást kapott. A koncepció szerint az állam 1 milliárd euróval száll be: 150 millió euró tőkeként, 850 millió euró pedig KfW állami fejlesztési bank garanciájaként. A konstrukció azonban megbicsaklott, mert a benyújtott projektek többsége tőkebefektetést igényel, a garanciák viszont nem használhatók fel erre a célra.

A három kiemelt projekt közül a rajna-vidéki kitermelés 150 millió, illetve a két külföldi esetében 50 millió euró lenne.

A kormányváltás és a forrástervezési vita miatt hónapokig semmilyen kifizetés nem történt, így az alap létjogosultsága megkérdőjeleződött. A Handelsblatt kormányzati forrásai szerint a pénzügyminisztérium sokáig nem akarta növelni a tőkekeretet, mivel az a költségvetés terhére menne, miközben Klingbeilnek 2027–2029 között mintegy 170 milliárd eurós hiányt kell ledolgoznia. Alternatív magyarázat szerint a tárca hirtelen túl kockázatosnak ítélte a projektek garanciális finanszírozását, ezért kényszerült volna tőkére átállni – amely szintén a költségvetést terhelte volna.

E patthelyzetet most sikerült feloldani, bár a megállapodás technikai részletei nem ismertek.

A kormány a projektek priorizálását is napirendre tűzte, mivel mintegy 50 beruházási kérelem vár értékelésre.

Koalíciós források szerint azok a pályázatok kaphatnak elsőként támogatást, amelyek több garanciát és kevesebb közvetlen tőkét igényelnek – ez illeszkedik a költségvetési korlátokhoz.

