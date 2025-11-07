  • Megjelenítés
Összeomlott az amerikai fogyasztói bizalom
Gazdaság

Összeomlott az amerikai fogyasztói bizalom

Portfolio
Nagyott romlott az amerikai fogyasztói bizalmi index az USA-ban. Elsősorban a jelenlegi helyzet megítélése aggasztó, amely valószínűleg nem független a több, mint eg yhónapja tartó komrányzati leállástól. Az 5 éves inflációs várakozások viszont csökkentek.

A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe novemberben az előző havi 53,6 pont után 50,3 pont lett (várakozás: 53,2 pomnt). Ezen belül a jelenlegi helyzet megítélése 58,6 pontról 52,3 pontra változott, miközben a jövőbeli helyzet megítélése 50,3 pontról49 pontra változott.

A lakosság 1 éves inflációs várakozása 4,6%-ról 4,7%-ra, míg az 5 éves inflációs várakozuk 3,9%-ról 3,6%-ra változott.

A nagy romlást feltehetően a kormányzati leállás miatt okozhatta, amely már több, mint egy hónapja tart.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken
Trump-Orbán csúcs: jönnek az első bejelentések a találkozóról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility