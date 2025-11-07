Összeomlott az amerikai fogyasztói bizalom

Nagyott romlott az amerikai fogyasztói bizalmi index az USA-ban. Elsősorban a jelenlegi helyzet megítélése aggasztó, amely valószínűleg nem független a több, mint eg yhónapja tartó komrányzati leállástól. Az 5 éves inflációs várakozások viszont csökkentek.

A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe novemberben az előző havi 53,6 pont után 50,3 pont lett (várakozás: 53,2 pomnt). Ezen belül a jelenlegi helyzet megítélése 58,6 pontról 52,3 pontra változott, miközben a jövőbeli helyzet megítélése 50,3 pontról49 pontra változott.

A lakosság 1 éves inflációs várakozása 4,6%-ról 4,7%-ra, míg az 5 éves inflációs várakozuk 3,9%-ról 3,6%-ra változott.

A nagy romlást feltehetően a kormányzati leállás miatt okozhatta, amely már több, mint egy hónapja tart.

