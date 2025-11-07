Százhalombattai tűzeset: elárulta a Mol, hogy mekkora a kár

Ma hajnalban közzétette legfrissebb gyorsjelentését a Mol, ahol az erős negyedéves számok mellett olyan dolog is történt, aminek nem örülnek a befektetők: "az új kihívások tükrében" ugyanis lefelé módosítótta a Mol az év végi eredmény-elvárását, és egyúttal az is kiderült, hogy mekkora kár érte az olajcéget a százhalombattai tűzeset miatt.

Háttér: ahogy arról mi is beszámoltunk, október 20-án éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében, ami a teljes feldolgozási kapacitás mintegy 40 százalékát adja. A tűzoltóságnak és a katasztrófavédelemnek sikerült megakadályozniuk, hogy az AV3-as üzemegységen kívül más is kárt szenvedjen, a Mol a 21-i sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: bár az AV3-as egység fontos szerepet játszik a finomító működésében, a termelés szempontjából nem kritikus egység, így az eset nem veszélyezteti a magyarországi üzemanyag-ellátást. Október 28-án már arról érkezett hír, hogy csökkentett kapacitással elindult az üzemanyagtermelés a Dunai Finomítóban.

Mi történt most? Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a harmadik negyedéves gyorsjelentés margóján elmondta, hogy "az új kihívások tükrében" az olajcég felülvizsgálta az év végi eredmény-elvárását, a változtatások indoklásából pedig kiderül, hogy

a százhalombattai tűzeset következtében várhatóan 500 ezer tonna kőolaj-feldolgozás esik ki a finomítóban.

A Mol szerint a Dunai Finomító várhatóan körülbelül 50–55%-os kapacitással fog üzemelni az AV3 egység javításáig, ami havonta nagyjából 250–300 ezer tonna feldolgozási kapacitás kiesésének felel meg.

Mindezek hatására az éves kőolajfeldolgozási volument a korábbi 12 millió tonna helyett 11,5 millió tonnára csökkentették.

Címlapkép forrása: Portfolio