Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt

Az első újságírói kérdés az orosz olaj sorsa volt, amire Donald Trump elmondta:

Magyarországnak nincs tengeri kapcsolata, ami egy folyamatos probléma az ország számára, folyamatosan vizsgáljuk az európai helyzetet.

Pontosabb úgy feltenni Trump szerint a kérdést, hogy ha más európai országokról is beszélünk, amelyek vásárolnak évek óta orosz olajat. Megemlítette, hogy vannak olyan európai országok, amelyek nem rendelkeznek olyan korlátozott adottságokkal, mint Magyarország és mégis vásárolnak olajat az oroszoktól.

Orbán Viktor szerint ez az egyik fontos ügy, amiről ma beszélnek a felek. Rámutatott a magyar kormányfő: érdemes elválasztani a földgáz és az olaj kérdését. A magyar háztarátsok 90%-ban gázzal fűtenek, ehhez egy vezetéken át érkezik Magyarországra földház Törökországon felől. Majd kiemelte, hogy külön kell választani az olaj ügyét, ami a Barátság kőolajvezetéken érkezik Oroszországból. A horvát vezeték ebben a tekintetben csak kiegészítő szereppel rendelkezik.

Trump egy másik kérdésre válaszolva kifejtette: Orbán Viktor erős vezető, kedvelem és tisztelem, az országát jól vezeti és sikeres lesz a következő választáson.

A magyar kormányfő leszögezte: mi vagyunk Európában az egyetlen ország, amelyik modern keresztény kormányként azonosítjuk magunkat. Szerinte egyedülálló sziget Magyarország Európa liberális óceánjában.

Később fogunk válaszolni és jelentkezni a Putyin elnökkel való találokzóról - jelezte Trump.

Hozzátette az amerikai elnök: a háborút minél előbb le kell zárnunk.

Orbán Viktor ezt annyiban egészítette ki, hogy a kérdés, hogy Nyugat ebben egyetért-e. Szerinte az egyetlen békepárti kormány az Egyesült Államok. Szerinte félreértés, hogy Ukrajna nyerhet a fronton.

Ezen a ponton visszakérdezett Donald Trump, hogy tényleg így gondolja. Orbán Viktor annyit tett hozzá, hogy csodák történhetnek.