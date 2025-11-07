Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt

Élőben a Fehér Házból
Zajlik a Trump-Orbán sajtótájékoztató.
Kérdésekre válaszolnak: orosz olaj, háború
Az első újságírói kérdés az orosz olaj sorsa volt, amire Donald Trump elmondta:
Magyarországnak nincs tengeri kapcsolata, ami egy folyamatos probléma az ország számára, folyamatosan vizsgáljuk az európai helyzetet.
Pontosabb úgy feltenni Trump szerint a kérdést, hogy ha más európai országokról is beszélünk, amelyek vásárolnak évek óta orosz olajat. Megemlítette, hogy vannak olyan európai országok, amelyek nem rendelkeznek olyan korlátozott adottságokkal, mint Magyarország és mégis vásárolnak olajat az oroszoktól.
Orbán Viktor szerint ez az egyik fontos ügy, amiről ma beszélnek a felek. Rámutatott a magyar kormányfő: érdemes elválasztani a földgáz és az olaj kérdését. A magyar háztarátsok 90%-ban gázzal fűtenek, ehhez egy vezetéken át érkezik Magyarországra földház Törökországon felől. Majd kiemelte, hogy külön kell választani az olaj ügyét, ami a Barátság kőolajvezetéken érkezik Oroszországból. A horvát vezeték ebben a tekintetben csak kiegészítő szereppel rendelkezik.
Trump egy másik kérdésre válaszolva kifejtette: Orbán Viktor erős vezető, kedvelem és tisztelem, az országát jól vezeti és sikeres lesz a következő választáson.
A magyar kormányfő leszögezte: mi vagyunk Európában az egyetlen ország, amelyik modern keresztény kormányként azonosítjuk magunkat. Szerinte egyedülálló sziget Magyarország Európa liberális óceánjában.
Később fogunk válaszolni és jelentkezni a Putyin elnökkel való találokzóról - jelezte Trump.
Hozzátette az amerikai elnök: a háborút minél előbb le kell zárnunk.
Orbán Viktor ezt annyiban egészítette ki, hogy a kérdés, hogy Nyugat ebben egyetért-e. Szerinte az egyetlen békepárti kormány az Egyesült Államok. Szerinte félreértés, hogy Ukrajna nyerhet a fronton.
Ezen a ponton visszakérdezett Donald Trump, hogy tényleg így gondolja. Orbán Viktor annyit tett hozzá, hogy csodák történhetnek.
Donald Trump Orbán Viktorral beszél
A magyar kormányfő azzal kezdte, hogy jó, hogy újra elnökként látlak a Fehér Házban.
Nagyon hálás vagyok a bilaterális kapcsolatok kijavításáért - mondta Orbán Viktor. Készek vagyunk megnyitni a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát - jelezte.
FOTÓK: Donald Trump így fogadta Orbán Viktort
A hivatalos köszöntés után kezdődik a kétoldalú tárgyalás a felek között.
Az AP hírügynökség élő videójából kiderül, hogy az újságírók aziránt érdeklődnek, hogy fog-e találkozni az amerikai vezető Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, az erre adott elnöki válasz szerint erre mindig van esély, nagyon jó esély. Arra a kérdésre, hogy Magyarország vásárolhat-e orosz olajat a jövőben, Trump csak ennyit mond Orbán Viktorra mutatva, hogy "nagyszerű vezető".
Elindult a magyar küldöttség
Közel 1 órás késéssel indul el a delegáció a Fehér Házba.
Új fordulat az olajvitában: a Mol már lehetséges leválást emlegetett, majd pontosított
A Mol szerint akár az orosz olaj jelentős kiesése esetén is 80 százalékban biztosítható lenne a hazai finomítók ellátása az Adria-vezetéken keresztül, ám a vállalat rögtön finomította is kijelentését, hangsúlyozva: a horvát Janaf szállítási képessége és megbízhatósága továbbra sem bizonyított. A friss állítás újabb fordulatot hozott a hónapok óta tartó Mol–Janaf vitában, miközben a magyar kormány épp Washingtonban próbál mentességet szerezni az orosz olajszankciók alól.
Megszólalt Volodimir Zelenszkij is Orbán Viktor washingtoni útjáról
Volodimir Zelenszkij szerint Orbán Viktornak nincs eszköze Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának feltartóztatására, és nem fog eredményt elérni mostani, washingtoni látogatásán sem. Hozzátette ugyanakkor: elfogadja Budapestet tárgyalási helyszínnek - számolt be az Ukrinform.
Még várakozás van
Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldalán is jelezték: hamarosan érkeznek a Fehér Házba. Eredetileg 17:30-ra volt meghirdetve magyar idő szerint a kormányfő köszöntése. Egyelőre ugyanakkor nem indult még el a magyar delegáció a Blair House-ból.
Magyar idő szerint 17:45-től kezdődött volna eredetileg a kétoldalú munkaebéd az amerikai és magyar kormány tagjai között, ezt követően a hivatalos elnöki menetrend szerint este 9:30-kor Donald Trump elhagyja a Fehér Házat.
Kettős adóztatás: Nagy Márton fontos bejelentést tett
A magyar kormányzati delegáció tagja Washingtonban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, akinek csapata a hivatalos Facebook-oldalán folyamatosan számol be a miniszter tengerentúli tárgyalásairól.
Ha nem is oldja meg az orosz leválást, de fontos lépés lehet az új amerikai LNG megállapodás
Magyarország újabb 600 millió dollár, vagyis mintegy 200 milliárd forint értékű amerikai LNG beszerzésére készülhet egy ötéves szerződés keretében a jelenlegi információk szerint. A friss megállapodás évi körülbelül 300 millió köbméter plusz importot jelentene, és tovább erősítené az Egyesült Államok szerepét a hazai gázellátásban az orosz források fokozatos kiváltása mellett.
Trump nemsokára köszönti a magyar miniszterelnököt
Az amerikai hírcsatornákon már jelezték: Donald Trump hamarosan hivatalosan is fogadja Orbán Viktort a Fehér Házban.
Orbán Viktor a Blair House-ból indul a Fehér Házból.
Hogy a térképen is el tudjuk helyezni a mai találkozót.
Nagy Márton a Citi felsővezetőivel tárgyal
Tárgyalás a Citi felsővezetőivel: megbízható és olcsó finanszírozás hazánknak, akár Magyarország amerikai hadiipari megrendelései mögé is! - jelezte újabb amerikai tárgyalásairól Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
Az NGM által közzétett fotó szerint Nagy Márton mellett jelen volt a tárgyaláson Gerlaki Bence adóügyi államtitkár, valamint Jászai Gellért,a 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet.
Magyar energetikai „csúcskülönítmény” vonult fel Washingtonban az amerikai–magyar együttműködés felpörgetéséért
Az energiabiztonság nemzetbiztonsági kérdés: ez az üzenet fogadta a magyar energiaügyi delegációt Washingtonban, ahol többek között az MVM és a Mol vezére, valamint az Energiaügyi Minisztérium prominens vezetői egyeztettek amerikai kollégáikkal. A találkozó célja a két ország közötti energetikai együttműködés újraindítása és elmélyítése volt, különös tekintettel a nukleáris partnerségre.
Megszólalt Nagy Márton az amerikai út első eredményeiről
Dolgozunk a Budapest-New York közvetlen járat helyreállításán, írja a Facebookon Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az első magyar–amerikai bilaterális találkozó után.
Atomnagyhatalommá készül válni Magyarország, csak egy kicsit másképp
Magyarország olyan nukleáris alkura készül az Egyesült Államokkal, amely alapjaiban rajzolhatja át az ország energiatérképét. Tegnap részletesen írtunk arról egy előzetest, hogy milyen energetikai alkuk születhetnek a Tump-Orbán fémjelezte csúcstalálkozón. Már akkor biztos volt, hogy az atomenergetikai együttműködés szignifikáns részét fogja adni, de az azóta napvilágra került részinformációk alapján még a vártnál is nagyobb dologról van szó - akkoráról, ami ha megvalósul, akkor boríthatja a teljes magyar energiamixet.
Budapesti békecsúcs: bejelentést tett a Kreml, megválaszolták az egyik legfontosabb kérdést
Újságírók kérdezték ma Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivőt arról, hogy megvalósulhat-e még idén a budapesti Trump-Putyin békecsúcs – az orosz sajtófőnök válaszolt is a kérdésre nyilvánosság előtt.
Orbán Viktor amerikai útja után az adózás is megváltozik? - Ezeken a területeken hozhat fordulatot a nagy deal
Jelentős terhet cipelnek lassan két éve az amerikai és magyar vállalatok, befektetők a két ország közötti kettős adózás elkerülését célzó egyezmény hiánya miatt. Orbán Viktor november 7-i amerikai látogatásának elsődleges célja egy több pillérre épülő együttműködési megállapodás megkötése a Trump-kormánnyal. Az előzetes jelzések, és a magyar delegáció összetétele alapján szinte biztosra vehető, hogy a tárgyalások túl fognak mutatni az aktuális geopolitikai, háború lezárását célzó kérdéseken, és nem kizárt, hogy a nagy deal részeként fontos adózási ügyek is előkerülnek, mint a kettős adóztatás elkerülő egyezmény sorsa. Ennek apropóján azt mutatjuk be, hogy adóegyezmény hiányában mi történt a hazai gazdasági szereplőkkel, hogy rávilágítsunk arra, hogy egy újabb egyezmény miért lenne előnyös gazdaságilag, üzletileg. Azt a fontos kérdést sem kerüljük meg, hogy végső soron mikor lehet reális az egyezmény effektív megvalósulása.
Nyilvános Trump mai programja, megvan mikor találkozik a magyar delegációval
Donald Trump amerikai elnök mai programjából kiderül, hogy magyar idő szerint 17:30-kor (ez helyi idő szerint 11:30-at jelent) érkezik meg a Fehér Házba Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar delegáció.
A találkozó sajtónyilvános üdvözléssel kezdődik, amelyet 11:45-től egy zártkörű munkaebéd követ majd. A 444 információi szerint az eseményen Orbán Viktor mellett magyar részről Szijjártó Péter külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Máté János, a miniszterelnök sajtófőnöke és Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója vesz részt.
Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Szijjártó és Rubio kormányközi nukleáris megállapodást ír alá
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval - közölte a tárcavezető pénteken Washingtonban.
Magyarországnak egyre több elektromos áramra van szükség, ezt az igényt hosszú távon megbízhatóan, stabilan, olcsón, a környezetet kímélő módon egyedül atomenergia révén lehet biztosítani - mondta Szijjártó, hozzátéve, hogy ehhez több nukleáris fűtőelemre van szükség.
A megállapodás kiterjed majd fűtőelem vásárlásra, illetve arra, hogy az elhasznált nukleáris fűtőelemeket biztonságos tárolására amerikai technológiát vásárol a kormány.
Így lehetővé válik, hogy a paksi atomerőműből ki se kelljen hozni az elhasznált fűtőelemeket és ott lehessen őket biztonságosan tárolni.
A harmadik fő területe a megállapodásnak a kis méretű moduláris reaktorok (SMR) vásárlása. Erről azóta kiderült, hogy akár 10 SMR-ről is szó lehet.
(MTI)
Orbán Viktor bejelentette, miről tárgyal Donald Trumppal
Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel amerikai útjáról jelentkezett be a Kossuth Rádióban szokásos péntek reggeli interjúra. Szó volt a magyar kormánydelegáció és az amerikai fél tárgyalásairól, Donald Trump és Orbán Viktor egyeztetéseiről. A legfontosabb részletekről ebben a cikkünkben tudósítunk.
Kiszivárgott a lista: ezekről állapodhat meg Washingtonban Orbán Viktor
Több konkrét megállapodást is köthet pénteken Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban – értesült a Bloomberg. A lap forrásai szerint elsősorban energetikai területen köthetnek szerződéseket a felek, többek között az atomenergia területén, illetve akár cseppfolyós földgázt (LNG) is vásárolhat Magyarország.
Tízmilliárdos üzletek és energetikai forradalom: ilyen egyezségekre számíthatunk az Orbán-Trump csúcstalálkozón
A kettős adóztatási egyezmény újrakötése, egy új amerikai befektetési csomag, az LNG-import bővítése, az orosz olajszankciók alóli esetleges mentesség, nukleáris és védelmi ipari együttműködések, valamint egy lehetséges budapesti Trump–Putyin csúcs előkészítése – többek ezekről a témákról lehet szó Orbán Viktor miniszterelnök és az amerikai washingtoni találkozóján. Ha ezekben érdemi előrelépés történik, az gyökeresen átformálhatja a magyar–amerikai kapcsolatok kereteit, és évtizedes távon is meghatározhatja a magyar gazdaság- és biztonságpolitika mozgásterét. A Fehér Házban péntek délután kezdődő egyeztetés így nemcsak diplomáciai gesztus, hanem valódi politikai-gazdasági alkudozás lehet.
Aszódi Attila: Nagy lehetőség áll Magyarország előtt Orbán Viktor és Donald Trump találkozóján - A mini atomerőművek a középpontban
Ahogy arról írtam 2024. októberi cikkemben a Portfolio hasábjain is, az Amerikai Egyesült Államokban radikális változás következett be az atomenergetikai projektek energiapolitikai és társadalmi megítélésében, amikor egy évvel ezelőtt a nagy technológiai cégek, a Google, a Microsoft és az Amazon Web Services jelentős invesztíciókat jelentett be kis moduláris reaktorokat fejlesztő cégekbe. Az első ránézésre meglepő fejlemények azóta tovább fejlődtek, és ma még inkább látható, hogy miért lényegesek ezek a fejlesztések. Írásomban azt foglalom össze, hogy az informatikai technológiai szektor és a mesterséges intelligencia alkalmazások miért hajtják fel az új atomerőművi kapacitások iránti igényeket, hogyan kapcsolódhat ez a magyar-amerikai együttműködésekhez, és mit profitálhat ebből a magyar gazdaság.
Holnap jön a Trump-Orbán csúcs, ahol Magyarország ajánlata döntheti el az olajszankciók sorsát
Magyarország hatalmas delegációval érkezik a holnapi amerikai-magyar csúcstalálkozóra, amelyen az egyik központi téma az energetikai együttműködés lesz. Hazánk számára a legfontosabb cél az, hogy felmentést kapjon a legújabb amerikai olajszkanciók alól. Trumpot ismerve ehhez alkukra lesz szükség, ami a magyar kormány számára sem jelenthet meglepetést. Ezért biztosak lehetünk benne, hogy Orbán se üres kézzel érkezik: minden jel arra mutat, hogy egy atom- vagy LNG-megállapodás is az asztalra kerülhet. A cikk megírása óta új részletek is napvilágra kerültek a washingtoni látogatásról, ezeket a végén összefoglaltuk.
Mit várhatunk Orbán Viktor és Donald Trump találkozójától?
Orbán Viktor november 6-án egy szokatlanul nagy, kormányzati döntéshozókkal, sajtóval és hazai kutatóintézetek képviselőivel megtöltött WizzAir géppel utazott ki az Egyesült Államokba. A magyar vezetés pénteken találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, miközben az őket kísérő delegáció szakmai kapcsolataikkal tárgyal együttműködésekről. A tét nem kicsi: a találkozó alapvetően arról szól, hogy az előző adminisztráció alatt mélypontra került viszonyt sikerül-e teljesen új alapra helyezni és újraindítani az amerikai-magyar kapcsolatokat.
Trump-Orbán csúcs: sorsdöntő órák jönnek Magyarország számára
Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban találkozik pénteken Donald Trump amerikai elnökkel. A magyar delegáció egy WizzAir géppel érkezett, kormányzati döntéshozókkal, sajtóval és hazai kutatóintézetek képviselőivel.
Különböző nyilatkozatai már sokat sejtetőek voltak a látogatás tartalmát illetően, és az sem mellékes, hogy kik kísérik el a magyar miniszterelnököt, többek között
- Szijjártó Péter külügyminiszter,
- Lantos Csaba energiaügyi miniszter,
- Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter,
- Lázár János építési és közlekedési miniszter
- és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter,
- valamint cégvezetők, mint Hernádi Zsolt Mol-vezér, Orbán Gábor Richter-vezérigazgató.
Stratégiai-gazdasági együttműködés kialakítása a Trump-kormányzattal
- jelezte a kormányfő, hogy mi a legfőbb cél.
Orbán Viktor egy interjúban elmondta, hogy „élet-halál kérdés” Magyarország számára a washingtoni találkozó Donald Trumppal, ahol egy kölcsönösen előnyös gazdasági- és energetikai megállapodásról egyeztetnek. Utóbbi kapcsán azt mondta a kormányfő, hogy
nem szankciós mentességet kér, hanem annak elismerését, hogy Magyarországnak biztos energiaellátásra van szüksége.
Szijjártó Péter külügyminiszter pedig arról beszélt egy korábbi interjúban, hogy pontosan milyen gazdasági kérdésekről is fognak tárgyalni. "Orbán Viktor látogatása során olyan nagy megállapodást fognak aláírni, amely új dimenzióba lépteti a magyar-amerikai gazdasági és energetikai együttműködést" - mondta a tárcavezető.
A külügyminiszter előzetesen elmondta, hogy pénteken véglegesítik a két ország gazdasági együttműködéséről szóló megállapodást, ennek értelmében pedig még az idén
7 új amerikai vállalati beruházást fognak bejelenteni.
Ezek összesen 100 milliárd forintos értéket képviselnek, sok száz új munkahelyet létrehozva Budapesten és vidéken egyaránt. Olyan iparágakban, mint az informatika, az elektronika, és az orvostechnika.
Ami az asztalon lesz az orosz-ukrán háborúról való egyeztetés (budapesti békecsúcs lehetőségei) mellett: energetikai ügyek (orosz olajra kivetett szankciók és hazánk kapcsolata, nukleáris energia területe), védelmi ipari és hadi ipari ügyek, beruházási fejezetek, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Budapest olyan gazdasági együttműködési javaslatot visz Washingtonba, amely mindkét fél számára előnyös lehet, de jelenleg a béke ügyét tartja elsődlegesnek.
A nukleáris együttműködésről szólva kijelentette, hogy az
az első lépés a Paksi Atomerőmű szankciós mentességének biztosítása.
Ebben a cikkünkben követjük a találkozó legfontosabb mozzanatait. Orbán Viktor és Donald Trump várhatóan 17:30-kor találkoznak, ezt követően tárgyalnak a felek.
Kettős adóztatás: Nagy Márton fontos bejelentést tett
Dolgoznak a technikai csapatok.
Kibukott: a világ legsötétebb diktatúrája háborúba indult volna az ősellensége ellen
Hajszálon múlt az újabb háború.
Veszélybe kerültek a megtakarításaik, menekítik a pénzüket a nyugdíjra gyűjtők
De nem Magyarországon.
Ha nem is oldja meg az orosz leválást, de fontos lépés lehet az új amerikai LNG megállapodás
Még várjuk a részleteket.
Széttépték a 4iG-t
Felülteljesítő volt ma a BUX.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Megy a kardcsörtetés Donald Trump szomszédjában: egyszerűen kitiltották az országból az "ellenséges" elnököt
Az ország belügyeibe történt "elfogadhatatlan beavatkozás" miatt.
A Skynex megmutatta az igazi arcát: még a rettegett orosz rakéták sem menekülhetnek előle
A Rheinmetall vezére szerint ez a rendszer sokoldalúságát bizonyítja.
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!