Trump-Orbán csúcs: jönnek az első bejelentések a találkozóról

Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban találkozik pénteken Donald Trump amerikai elnökkel. A magyar delegáció egy WizzAir géppel érkezett, kormányzati döntéshozókkal, sajtóval és hazai kutatóintézetek képviselőivel.

Különböző nyilatkozatai már sokat sejtetőek voltak a látogatás tartalmát illetően, és az sem mellékes, hogy kik kísérik el a magyar miniszterelnököt, többek között

Szijjártó Péter külügyminiszter,

Lantos Csaba energiaügyi miniszter,

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter,

Lázár János építési és közlekedési miniszter

és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter,

valamint cégvezetők, mint Hernádi Zsolt Mol-vezér, Orbán Gábor Richter-vezérigazgató.

Stratégiai-gazdasági együttműködés kialakítása a Trump-kormányzattal

- jelezte a kormányfő, hogy mi a legfőbb cél.

Orbán Viktor egy interjúban elmondta, hogy „élet-halál kérdés” Magyarország számára a washingtoni találkozó Donald Trumppal, ahol egy kölcsönösen előnyös gazdasági- és energetikai megállapodásról egyeztetnek. Utóbbi kapcsán azt mondta a kormányfő, hogy

nem szankciós mentességet kér, hanem annak elismerését, hogy Magyarországnak biztos energiaellátásra van szüksége.

Szijjártó Péter külügyminiszter pedig arról beszélt egy korábbi interjúban, hogy pontosan milyen gazdasági kérdésekről is fognak tárgyalni. "Orbán Viktor látogatása során olyan nagy megállapodást fognak aláírni, amely új dimenzióba lépteti a magyar-amerikai gazdasági és energetikai együttműködést" - mondta a tárcavezető.

A külügyminiszter előzetesen elmondta, hogy pénteken véglegesítik a két ország gazdasági együttműködéséről szóló megállapodást, ennek értelmében pedig még az idén

7 új amerikai vállalati beruházást fognak bejelenteni.

Ezek összesen 100 milliárd forintos értéket képviselnek, sok száz új munkahelyet létrehozva Budapesten és vidéken egyaránt. Olyan iparágakban, mint az informatika, az elektronika, és az orvostechnika.

Ami az asztalon lesz az orosz-ukrán háborúról való egyeztetés (budapesti békecsúcs lehetőségei) mellett: energetikai ügyek (orosz olajra kivetett szankciók és hazánk kapcsolata, nukleáris energia területe), védelmi ipari és hadi ipari ügyek, beruházási fejezetek, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Budapest olyan gazdasági együttműködési javaslatot visz Washingtonba, amely mindkét fél számára előnyös lehet, de jelenleg a béke ügyét tartja elsődlegesnek.

A nukleáris együttműködésről szólva kijelentette, hogy az

az első lépés a Paksi Atomerőmű szankciós mentességének biztosítása.

Ebben a cikkünkben követjük a találkozó legfontosabb mozzanatait. Orbán Viktor és Donald Trump várhatóan 17:30-kor találkoznak, ezt követően tárgyalnak a felek.