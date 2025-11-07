Új rekord a hajózásban

Kiemelték, a balatoni turizmus fejlődését a kiemelkedő forgalom is jól mutatja, hogy a személyhajók 901 ezer főt fogadtak - mintegy 38 ezer utassal többet, mint az előző csúcsszezonban -, a kompokon pedig 1 millió 425 ezer utas kelt át a Balatonon, 15 ezerrel többen, mint tavaly.
Kifejtették, a növekedésben leginkább a települések között közlekedő menetrendi járatok utasszáma, a családi kedvezmények, valamint az egyre többen hajózó kerékpárosok játszottak döntő szerepet.
A menetrendszerinti hajók több mint 664 ezer utast szállítottak, 7,3 százalékkal többet, mint 2024 hasonló időszakában.
A legkeresettebbek 2025-ben is a Fonyód–Badacsony, valamint a Siófok–Balatonfüred–Tihany közötti útvonalak voltak. A magyar kormány több mint hatmilliárd forintos támogatásával megvalósult fejlesztés eredményeként az elmúlt évben forgalomba állított Tomaj és Balaton katamarán idén is népszerű volt, csak a Fonyód–Badacsony járaton majdnem 251 ezren utaztak, a Tomaj katamarán pedig egyedül több mint 124 ezer utast szállított a két part között.
A Balaton környéki kerékpáros turizmus is folyamatosan erősödik, a BAHART személyhajói idén 54 ezer biciklit szállítottak, ami 22 százalékos emelkedést jelent. A kompokon a kerékpárosok száma 8,5 százalékkal, 133 ezerről 144 ezerre nőtt. A közlemény hangsúlyozta, az idén bevezetett új intézkedések sikeresnek bizonyultak.
A kedvezményeknek köszönhetően a családi jeggyel utazók száma 82 ezerről több mint a duplájára, összesen 171 ezerre növekedett.
Az utasok körében egyre kedveltebb az online és az automatás jegyváltás is, a személyhajókra 177 ezer utas vett ezeken a felületeken jegyet, ami 30 százalékkal haladja meg a tavalyit. A séta- és nosztalgiahajózás is kedvelt volt, a 197 ezer utasszám a tavalyihoz hasonlóan alakult.
A sétahajózás legnépszerűbb kiindulópontja Balatonfüred, Keszthely és Siófok volt. A klasszikus nosztalgiahajók közül a Kelén és a Helka emelkedett ki az utasok számát illetően. A közleményben kitértek arra, hogy az őszi időszakban 15 százalékkal erősebb forgalmat mértek a BAHART hajóin a tavalyi évhez képest. A tanítási szünet idején a siófoki, balatonfüredi és keszthelyi kikötőkben naponta indultak séta- és nosztalgiahajók, míg hétvégén Badacsonyból volt lehetőség sétahajóra szállni.
A hétvégéken menetrendi járatok is közlekedtek a Fonyód–Badacsony, valamint a Siófok–Balatonfüred–Tihany útvonalakon. A különleges alkalmakhoz – például a Szigligeti Süllő Fesztiválhoz – szintén kapcsolódott hajós program a hosszú hétvégén.
Címlapkép forrása: Portfolio
