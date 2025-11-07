  • Megjelenítés
Újabb autógyártó óriásberuházást lengetett be Nagy Márton
Gazdaság

Újabb autógyártó óriásberuházást lengetett be Nagy Márton

Portfolio
Egy második nagy kínai autóipari központ jöhet létre Pécs közelében - nyilatkozta Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter lezártnak tekinti a kívánatos jegybank kamat kérdését.

Nagy Márton a Világgazdaságnak nyilatkozva négy érdekes kijelentést tett.

  1. Lehet egy második nagy kínai autóipari központ vagy befektetés Pécs környezetében. Korábban ezzel kapcsolatban az MG neve röppent fel, e szempontból árulkodó, hogy az interjúban annak gyártóját, a SAIC-ot is megnevezte a miniszter mint az e-autó piac nagy nyertesét.
  2. A kettős adóztatás elkerülését célzó egyezmény visszaállítására nagy szükség lenne, Magyarország számára az 1979-ben létrejött, két éve megszűnt megállapodás visszaállítása lenne ideális. "Mostanában az Egyesült Államok egyenszerződéseket köt mindenkivel" - mondta Nagy, utalva arra, hogy nem biztos, hogy egy új megállapodás feltétlenül a régi visszaállítását jelenti majd.
  3. Egy hónapja a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáját Nagy Márton felvetette, hogy egy alacsonyabb kamatlábbal is lehet árfolyam-stabilitást elérni. Most a miniszter azt mondta, hogy ez a jegybanknak a dolga, és nem szeretné újra megnyitni a kérdést. Az árstabilitás fontos a kormány számára, és ehhez az árfolyam stabilitása fontos.
  4. A Trump-Orbán találkozón szóba kerül a gazdasági együttműködés több formája, többek között hadipari együttműködés és ennek a technikai kidolgozása is. Nemcsak elnöki vagy miniszterelnöki találkozók lesznek, hanem a minisztériumok között is lesznek találkozók, illetve nagyvállalatokkal is találkoznak a delegáció tagjai. Sőt bankokkal is, állami és kereskedelmi bankokkal is. Velük a finanszírozási lehetőségeket is vizsgálják, akár Magyarország vagy a nagyobb magyar vállalatok finanszírozási lehetősége kapcsán.
Kapcsolódó cikkünk

Trump-Orbán csúcs: sorsdöntő órák jönnek Magyarország számára

Orbán Viktor bejelentette, miről tárgyal Donald Trumppal

Kiszivárgott a lista: ezekről állapodhat meg Washingtonban Orbán Viktor

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Újabb szintet ostromol a forint
Tényleg ekkora a baj? Hogy kerülhetett szóba, hogy Magyarország bóvli lenne?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility