Véget érhet a brutális kormányzati leállás, egy feltételt szabtak a demokraták

Pénteken a szenátusi demokraták enyhítették korábbi feltételeiket a leállás befejezésére, de továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy

a Megfizethető Ellátásról szóló törvény (ACA) lejáró támogatásait egy évvel meghosszabbítsák a költségvetési átmeneti javaslatért cserébe.

A már 38. napja tartó, az Egyesült Államok történetében leghosszabb leállás miatti huzavona ezen a ponton elakadt, ami jelzi, hogy a felek között még mindig nagy a távolság. Chuck Schumer szenátusi demokrata vezető "egyszerű kompromisszumnak" és "ésszerű ajánlatnak" nevezte a javaslatot.

A Szenátus ezt néhány órán belül meg tudná tenni

– mondta a plenáris ülésen.

Az amerikai légitársaságok sorra törlik a következő napokra tervezett járatokat. A Közlekedési Minisztérium és a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a hét elején elrendelte, hogy 40 nagy repülőtéren csökkentsék a járatszámot: péntektől 4 százalékkal, amely a jövő hét végére 10 százalékra emelkedhet. Sean Duffy közlekedési miniszter a Fox Newsnak azt mondta, a vágás akár 20 százalékig is eszkalálódhat, ha a tartós kormányzati leállás tovább rontja a légiforgalmi irányítás személyzeti helyzetét.

Az élelmiszer-segélyezés 42 millió amerikainál szünetel. Egy szövetségi bíró csütörtökön elrendelte a Trump-kormányzatnak, hogy bocsássa ki az élelmezési támogatásokhoz szükséges forrásokat, a Fehér Ház azonban fellebbez a döntés ellen.

A demokraták eredetileg mintegy 1500 milliárd dollárnyi többletkiadást kötöttek volna a megállapodáshoz, beleértve az ACA-hoz kapcsolódó adójóváírások 350 milliárd dolláros, végleges kiterjesztését, valamint a republikánusok által idén elfogadott, a Medicaid-ellátáshoz kapcsolt munkakövetelmények eltörlését.

A Szenátus pénteken eljárási szavazást tart egy törvényjavaslatról, amely kifizetést biztosítana a leállás idején fizetés nélkül maradt szövetségi dolgozóknak.

John Thune, a szenátusi többség vezetője kilátásba helyezte, hogy a hétvégén is szavazásokat tartanak egy átmeneti finanszírozási törvényjavaslatról, hogy Washingtonban tartsák a törvényhozókat és előmozdítsák a megállapodást. Thune jelezte, hogy ígéretet tesz: még az idén napirendre tűznek egy szavazást az ACA-hoz kapcsolódó adójóváírásokról, de az elfogadást nem garantálta. Mike Johnson házelnök megtagadta, hogy ígéretet tegyen egy ilyen voksolásra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images