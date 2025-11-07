  • Megjelenítés
Videó: így fogadta Donald Trump Orbán Viktort a Fehér Házban
Videó: így fogadta Donald Trump Orbán Viktort a Fehér Házban

Némi csúszással, magyar idő szerint fél 7 körül fogadta hivatalosan is a Fehér Házban az amerikai elnök a magyar miniszterelnököt.

Szokás szerint a két vezető fotózásra is megállt az épület előtt.

Az amerikai-magyar tárgyalásokkal kapcsolatos fejleményeket ebben a cikkünkben követjük nyomon folyamatosan:

Trump-Orbán csúcs: megérkezett a magyar kormányfő a Fehér Házba, így fogadta az USA elnöke

Fotó: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images
Fotó: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

