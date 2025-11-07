Von der Leyen dilemmája: miért hallgat a Bizottság Olaszországról?

A Bizottság verseny- és pénzügyi szolgáltatásokért felelős főigazgatóságai bár
már hetekkel ezelőtt benyújtották értékelésüket von der Leyen kabinetjének, de eddig nem kaptak visszajelzést
– írja a Politico öt, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva. Egyikük szerint az anyag Rómának nem kedvez.
A késlekedést többek szerint a brüsszeli–római viszony legfelső szintű politikai alku miatt lehet.
Olaszország az év elején nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette az UniCredit 10 milliárd eurós BPM-felvásárlását. A külföldi közvetlen befektetések ellenőrzésére szolgáló, „golden power" eszköz alapján Róma április 18-án olyan feltételeket szabott, amelyek gyakorlatilag ellehetetlenítették az ügyletet.
A Bizottság pénzügyi szolgáltatásokért felelős főigazgatósága EU Pilot eljárást indított annak tisztázására, hogy a nemzetbiztonsági intézkedések banki egyesülésekre való kiterjesztése összeegyeztethető-e az uniós banki szabályokkal és az egységes piac szabadságaival. Ez a folyamat végső soron kötelezettségszegési eljáráshoz vezethet, ahogy akkor is történt, amikor a spanyol kormány akadályozta a BBVA által tervezett Sabadell-felvásárlást.
A versenyhatósági főigazgatóság június 19-én feltételesen jóváhagyta az ügyletet. Egy hónappal később figyelmeztette Olaszországot, hogy a „golden power" belföldi tranzakcióra történő alkalmazásával megsérthette az összefonódási szabályokat és az uniós jog más előírásait is. A Bizottság szóvivője szerint a testület jelenleg mindkét vizsgálatban értékeli az olasz kormány válaszait.
Az „aranyhatalom" széles körű jogosítványokat ad az olasz kormánynak arra, hogy fékezze a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő – például kínai – külföldi felvásárlási kísérleteket. A belső bankfúzió megakasztására való bevetése ugyanakkor szembemegy az EU az európai bankszektor gyorsabb konszolidációjára irányuló törekvésével, amelyet a kontinens pénzügyi rendszerének és a gazdaságnak is kulcsfontosságúnak tartanak az amerikai versenytársakkal szembeni helytállás érdekében.
Az Egyesült Államok legnagyobb bankja, a JPMorgan piaci kapitalizációja több mint négyszerese a legnagyobb európai szereplő, a Santander értékének. Maria Luís Albuquerque, a bankügyekért és pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztos többször is kiállt a unió szintű bankkonszolidáció mellett.
Olasz sajtóhírek szerint
a kormány próbál időt nyerni, és egy esetleges kötelezettségszegési eljárást elhárítani azzal, hogy azt állítja, módosítani tervezi az „aranyhatalom" szabályozását.
Egy, az üggyel tisztában lévő olasz tisztviselő úgy vélte, a Bizottság valószínűleg azért is lassítja az eljárást Olaszországgal szemben, mert az UniCredit visszalépése mára visszafordíthatatlanná tette a tranzakciót. Ez időt adna annak felülvizsgálatára, hogy az „aranyhatalom" összhangban áll-e az uniós versenyszabályokkal, anélkül hogy egy élő ügylet nyomása nehezedne a felekre. A legjobb kimenet egy középtávú, reflektorfényen kívüli megállapodás lenne – fogalmazott.
A Reuters múlt héten arról számolt be, hogy Olaszország hajlandó lehet módosítani a szabályokat, hogy kezelje a Bizottság UniCredit–BPM-üggyel kapcsolatos aggályait.
Egy másik, az üggyel közvetlenül nem foglalkozó bizottsági tisztviselő szerint
az „aranyhatalommal" kapcsolatos kérdésekben végső iránymutatás von der Leyen hivatalából érkezik.
Az ilyen ügyek technikai elemzése többnyire egyszerű, de „a politika mindig felülírja" – tette hozzá. Meloni és az olasz gazdasági minisztérium szóvivői nem kívánták kommentálni az értesüléseket.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Megszólalt a Kreml esküdt ellensége: a Nyugat elszalasztotta a nagy lehetőséget Putyin legyőzésére, már csak egyetlen dologban bízhat
Hodorkovszkij szerint sem a szankciók, sem a dróntámadások nem ingatják meg az orosz háborús gépezetet.
Kemény feltételt szabott Belgium, megvan, milyen biztosítékot kínál az EU
Minden tagállamnak be kell dobnia a közösbe, ha Oroszország peren nyeri vissza az EU jóvátételi hitelét.
Műholdas programot indít a Vodafone
2026-ban várható a kereskedelmi szolgáltatások idulása.
Súlyos jelentés: egyszerre két stratégiai fontosságú várost is elveszthet Ukrajna
Kupjanszk központját is elérték az oroszok.
Mindenkit meglepett, mekkora pofont kapott Kína a vámháború miatt
Három éve nem látott szintre süllyedhet a növekedés.
Itt a fordulat az OTP-nél
Bencsik László értékelte a trendeket.
Fellélegezhetnek az autógyártók? Napokon belül megoldódhat az újabb súlyos chipválság
A holland kormány kész engedményeket tenni.
300 ezer forintra emelkedhet a havi ingyenes készpénzfelvétel
Jelenleg havi két alkalommal, összessen legfeljebb 150 ezer forint készpénzt lehet díjmentesen felvenni bármely haza bankautomatából. Egy tervezet szerint ezt az összeget megdupláznák. Miért le
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Meddig nőhet még a magyar termékek aránya a boltokban?
Mennyire fontos ez a hazai vásárlóknak?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!