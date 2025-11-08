Az USA bojkottálja a dél-afrikai G20-csúcsot, Trump kemény üzenetet küldött

Trump pénteken közölte, hogy a hónap végén esedékes dél-afrikai G20-találkozón egyetlen amerikai kormányzati tisztviselő sem vesz részt, mert úgy véli,
az országban súlyos emberi jogi jogsértések történnek a fehérbőrű lakossággal szemben.
Dél-Afrika külügyminisztériuma sajnálatosnak nevezte a döntést, és megismételte, hogy elutasítja Trump állításait a fehér afrikánerek állítólagos üldözéséről.
Trump a Truth Socialon azt írta:
Teljes szégyen, hogy a G20-at Dél-Afrikában tartják.
Hozzátette: „az afrikánerek (a holland telepesektől, valamint francia és német bevándorlóktól származó közösség) gyilkosságok és mészárlások áldozatai, földjeiket és farmjaikat törvénytelenül elkobozzák.”
Kijelentette, hogy amíg ezek az állítólagos, szerinte súlyos emberi jogi visszaélések folytatódnak, egyetlen amerikai kormányzati tisztviselő sem vesz részt.
Alig várom, hogy 2026-ban Miamiban rendezzük meg a G20-at!
– tette hozzá.
Egy, az ügyet ismerő forrás szerint JD Vance alelnök, aki a november 22–23-án Johannesburgban tervezett G20-csúcson vett volna részt, mégsem utazik.
Trump több dél-afrikai bel- és külpolitikai lépést is kifogásol, a földreformtól kezdve egészen addig a beadványig, amelyben Dél-Afrika népirtással vádolja Izraelt a gázai háború kapcsán.
Az elnök a múlt hónapban minden eddiginél alacsonyabbra szabta az amerikai menekültbefogadási plafont, és jelezte, hogy a befogadás elsősorban fehér afrikánerekre összpontosulna.
A dél-afrikai külügyminisztérium közölte, hogy tudomásul vette Trump "sajnálatos" bejegyzését, és ismételten leszögezte: nem fogadja el az afrikánerek elnyomásáról szóló vádat.
Az az állítás, hogy ez a közösség üldöztetésnek van kitéve, nem támasztható alá tényekkel
– írták. Hozzátették, hogy az ország faji egyenlőtlenségekkel terhelt múltja olyan tapasztalat, amely a G20 platformján segíthet a globális megosztottság kezelésében.
"Nemzetünk egyedülállóan alkalmas arra, hogy a G20-on a valódi szolidaritás jövőjét képviselje" – áll a közleményben, amely szerint az ország kész sikeres csúcstalálkozót rendezni.
Az év elején Marco Rubio külügyminiszter szintén bojkottálta a G20 külügyminiszteri találkozóját Dél-Afrikában, amely 2024 decembere és 2025 novembere között tölti be a G20 soros elnökségét.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Fehér Ház hivatalos fotó, Daniel Torok.
