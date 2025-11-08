Brutális vízhiány fenyeget, evakuálhatják a tízmilliós nagyvárost

Maszúd Peszeskján iráni elnök pénteki televíziós beszédében arra figyelmeztetett, hogy ha az év végéig nem érkezik számottevő csapadék, akkor
a súlyos aszály miatt akár Teherán lakosságának kiköltöztetése is elkerülhetetlenné válhat,
mivel a főváros vízellátása kritikus szintre süllyedt.
Iránban évtizedek óta a legsúlyosabb aszály tombol. Teheránban az alacsony csapadékszint "szinte egy évszázad óta példa nélküli" - jelentette ki októberben egy helyi vezető.
Ha nem esik, be kell vezetnünk a víz adagolását Teheránban november vége és december között
- jelentette ki az elnök az állami televízió által sugárzott beszédében.
"Még ha adagoljuk is, ha addig nem esik az eső, nem lesz vizünk és evakuálnunk kell Teheránt" - figyelmeztetett az államfő, aki arra nem tért ki, hogy szerinte miként lehet evakuálni egy tízmilliós nagyvárost.
Az IRNA hivatalos hírügynökség által idézett Behzad Parsza, a teheráni vízművek igazgatója vasárnap figyelmeztetett, hogy
két héten belül elfogyhat a fővárosban az ivóvíz.
A Teheránt ivóvízzel ellátó víztározók egyikében, az Amir Kabir nevét viselőben mindössze 14 millió köbméter víz van, azaz a tárolóképessége 8 százaléka - mutatott rá Parsza.
Szerdán a vízművek tartományi igazgatója, Mohszen Ardakani hangsúlyozta az állami televízióban, hogy Teherán lakossága az elmúlt hat hónapban 10 százalékkal csökkentette a vízfogyasztását. Médiajelentések szerint az elmúlt időszakban a város több negyedében is takarékossági okokból leállították a vízszolgáltatást, a gyakori nyári leállások után.
A nyáron száraz és meleg éghajlatú fővárosban gyakran esős az ősz, a télen pedig kemény hideg és havazás is előfordul. A Tasnim hírügynökség szerint idén Iránban 152 milliméterre, azaz az utóbbi 57 év átlagánál 40 százalékkal kevesebbre csökkent a csapadékmennyiség. Egyes tartományokban a csökkenés 50-80 százalékos volt - közölte a hírügynökség szerint Mohammad Reza Kavianpúr, a teheráni vízgazdálkodási kutatóintézet vezetője, aki szerint az országnak
válságos helyzetre kell felkészülnie.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
