Ezt történt a Trump-Orbán csúcson

Az amerikai elnökkel való találkozó után sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor Washingtonban. A magyar miniszterelnök ismertette, hogy mivel sikerült megállapodnia a Trump-kormányzattal. A legfontosabb fejlemény, hogy a Török Áramlat és a Barátság kőolajvezeték teljes szankciómentességet fog élvezni, időkorlát nélkül. A nukleáris energia területén megkötött megállapodásról is árult el részleteket a kormányfő, ennek egyik eleme, hogy Paks II-vel szemben semmilyen szankció nem várható.

Az Egyesült Államokban érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása, és Magyarország ezért számíthat az Egyesült Államokra, a magyar pénzügyi stabilitás megőrzése és megerősítése érdekében

KIALAKÍTJÁK AZ AMERIKAI-MAGYAR PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKDÉS ÚJ FORMÁIT.