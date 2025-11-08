Felfigyeltek a Trump-Orbán-találkozóra külföldön is

Sűrű nap volt a pénteki Orbán Viktor és Donald Trump találkozója, a kormánytagok közötti többórás egyeztetése, és a miniszterelnök, valamint Szijjártó Péter késő esti bejelentései nyomán. A washingtoni ügyek jelentőségét jól mutatja, hogy több tekintélyes nemzetközi hírportál vezető anyagban számol be a tárgyalásról és azok eredményéről.

Magyar idő szerint már pénteken nap közben szivárogtak az információk és érkeztek a bejelentések az egyes miniszterektől arról, hogy milyen megállapodásokat készítenek elő. Ezeket a fejleményeket szorosan követtük folyamatosan frissülő cikkünkben, majd jött a november 7-i nap csúcspontja: az amerikai és magyar fél találkozója. A többórás tárgyalás, amelyen mindkét oldalon több miniszter is felsorakozott, zárt ajtók mögött zajlott, de az egyeztetések előtti sajtóeseményen, valamint a megbeszélés utáni magyar miniszterelnöki sajtótájékoztatón fontos üzenetek és részletek derültek ki. A tárgyalássorozatnak még nincs vége, de már most kiemelten foglalkozik a nemzetközi média a magyar delegáció washingtoni útjával.

A Bloomberg hírügynökség nagyon gyorsan külön cikkében számolt be címlapján a Fehér Házban zajló fejleményekről és Orbán Viktor találkozót követő sajtótájékoztatójáról. Azzal az üzenettel tették ki olvasóiknak az írást, hogy

Donald Trump felmentést adott az orosz olajvásárlásra vonatkozó amerikai szankciók alól, ami jelentős győzelemként értékelhető Orbán Viktor szempontjából.

A hírügynökségnek egy amerikait tisztviselő is megerősítette név nélkül a szankciók alól való teljes mentességet. A cikk szerint Orban Viktor kihasználta az ideológiai szövetségeséhez fűződő kapcsolatait, hogy elnyerje a kedvező elbánást. Magyarország "általános, határozatlan idejű mentességet" nyert az orosz olaj- és földgázvásárlásra két fő vezetéken keresztül - idézi a cikk a magyar miniszterelnök kijelentését, amit a Trumppal tartott kétoldalú ebéd után tett. Az alku Trump számára is hozott nyereséget, mivel Magyarország beleegyezett egy sor amerikai energetikai beruházásba - értékeli a Bloomberg, amely ezen a ponton arra is emlékeztetett, hogy Trump megbüntette az orosz energia más vásárlóit, leginkább Indiát, amiért megszakították az elnök által Putyin ukrajnai inváziójának befejezésére tett erőfeszítéseket.

Érdemes felidézni, hogy az amerikai elnök pár napja még határozottan üzent, hogy bár Orbán Viktor kért felmentést a szankciók alól, nem adtak neki. Az amerikai elnök a múlt hónapban döntött az orosz olajtársaságok elleni szankciókról. A Bloomberg idézi Trumpot, mikor az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor fantasztikus munkát végzett és nagyszerű vezetőként üdvözölte őt a Fehér Házban, ismét megerősítette abban, hogy támogatja újraválasztási törekvéseit. Az amerikai elnök elfogadta Orbán Viktor érvelését, miszerint a tengerparttal nem rendelkező Magyarországnak nincs alternatívája az orosz energiával szemben, ellentmondva saját tisztviselőinek, akik rámutattak egy horvátországi vezeték létezésére, amely az Adriai-tengerről szállíthat nyersolajat. A hírügynökség értékelése szerint így a magyar kormány megtarthatja az orosz energiaforrásoktól való függőségét, amivel elmondások szerint biztosítani tudja az alacsony rezsiárakat, ami egy fontos ígéret a magyar háztartások felé, főleg a választások előtt. A Bloomberg szerint a magyar miniszterelnök korábban amerikai beruházások tömegét jelezte előre, ez azonban egyelőre elmarad, és ehelyett Orbán Viktor volt az, aki bejelentette, hogy Magyarország miket rendel meg Amerikától, majd felsorolja az energetikai megállapodás részleteit (fűtőanyag beszállítás, elhasznált fűtőanyag tárolás technológia, kis moduláris reaktorok, cseppfolyósított földgáz vásárlása. "A moduláris reaktorok felboríthatják a magyarországi atomerőmű régóta halogatott, Oroszország által vezetett bővítését" - mondta egy, a tárgyalásokat ismerő személy a Bloombergnek. Az orosz Roszatom a tervek szerint csak februárban - csaknem 12 évvel a nukleáris szerződés aláírása után - önti ki az új blokkok első betonját.

A Reuters hírügynökség azzal kezdte beszámolóját, hogy Donald Trump amerikai elnök dicsérő szavakkal illette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt pénteken a Fehér Házban. Külön kiemelte a Reuters, hogy a magyar kormányfő Trump jobbján ült az asztalnál. A magyar kormányfő elmagyarázta a jelek szerint Trumpnak, hogy miért van szüksége országának orosz olajra, miközben Trump nyomást gyakorol Európára, hogy hagyja abba ezt. „Nem követett el hibát a bevándorlás ügyében. Tehát mindenki tiszteli, vannak, akik kedvelik... Én kedvelem és tisztelem őt" - idézik Trumpot.

A CNN a címlapi videós tudósításában azt emelte ki, hogy az amerikai elnök elfogadta Magyarország egyedi helyzetét az energiaimport területén, és hogy nincsenek alternatív útvonalai.

A Fox News több cikket szentelt a Trump-Orbán találkozónak a címlapján. Beszámolójukban részletesen írnak Donald Trump válaszáról, amiben megemlíti az orosz olaj tekintetében hazánk különleges helyzetét és felveti azt, hogy más európai országok is vásárolnak orosz nyersanyagokat.

A Sky News cikkében azt emelte ki, hogy a magyar miniszterelnök szerint csodának kell történnie ahhoz, hogy Ukrajna megnyerje a háborút Oroszországgal szemben. Ezt azt követően mondta, hogy Trump visszakérdezett felé, hogy szerinte nem képes Ukrajna megnyerni a háborút. Felidézi, hogy Trumpot arról is megkérdezték, hogy miért nem került sor a budapesti találkozóra Vlagyimir Putyinnal. Azt mondta, hogy Oroszország „nem akar még leállni”, de megerősítette, hogy továbbra is szeretne egy találkozót tartani a magyar fővárosban.

A Politico is a találkozó sajtónyilvános részéről számolt be, az ezt követő miniszterelnöki sajtótájékoztatóról nem. De már az ott elhangzottakból is levonták a lényeges következtetést: Trump megnyitotta az utat Magyarország számára az orosz olajszankciók alóli mentesség érdekében. A Trump-Orbán találkozó az első alkalom, hogy az elnök meghívta a magyar vezetőt a Fehér Házba második ciklusa alatt - emlékeztet a Politico. Orbán pedig vonzó ajánlatokkal érkezett Washingtonba. Aláírt egy memorandumot az Egyesült Államokkal való együttműködésről a polgári nukleáris iparban, beleértve 10 darab, 20 milliárd dollár értékű kis moduláris reaktor megépítésének ígéretét Budapesten, amerikai nukleáris innovációval. Magyarország emellett 114 millió dollár értékű nukleáris üzemanyagot vásárol az amerikai Westinghouse-tól, 600 millió dollár értékű amerikai cseppfolyósított földgázt és 700 millió dollár értékű védelmi eszközt - részletezi a lap.

A Yahoo News úgy értékeli, hogy Orbán Viktor pénteken megtréfálta Trumpot, amikor kijelentette, hogy szerinte csodára lenne szükség ahhoz, hogy Ukrajna megnyerje az Oroszország elleni háborút.

A The Hill azt azt emelte ki címlapi sztorijában, hogy fontos barátság jelei látszódtak a találkozó alkalmával. Felidézték, hogy a két vezető egyetértett abban, hogy Joe Biden alatt a kétoldalú kapcsolatok megtörtek. Orbán azt is viccelődött, hogy alkalmazni szeretné Karoline Leavitt fehér házi szóvivőt, miután látta, ahogy teljes mellszélességgel megvédi Trump politikáját az amerikai sajtóval szemben. Trump látszólag megvédte Orbánt európai kritikusaival szemben is - írta a lap.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. Forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán