Hatalmas bejelentést tett a Pfizer

A Metsera elfogadta a Pfizer 10 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát, ezzel lezárva a Novo Nordiskkal vívott licitháborút az elhízás elleni gyógyszerek piacán - írja a Reuters.

A New York-i gyógyszeripari óriás Pfizer szeptemberben már közel volt a 10 milliárd dolláros felvásárlási megállapodáshoz, ám a dán Novo Nordisk a múlt héten váratlan ajánlattal lépett színre. Ez stratégiai csatát robbantott ki egy gyorsan növekvő, testsúlycsökkentő készítményekhez kapcsolódó, keresett eszközért. A Pfizer az új területre lépéssel igyekszik ellensúlyozni korábbi, házon belüli fejlesztési kudarcait.

A friss hírek szerint azonban pont került a dolog végére és

a Metsera elfogadta a Pfizer 10 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát,

előbbi közlése szerint a Pfizer részvényenként 86,25 dollárt fizet, ami 3,69%-os prémiumot jelent a Metsera pénteki záróárához képest. Az ajánlat részvényenként 65,60 dollár készpénzből, valamint egy feltételes értékjogból áll, amely részvényenként legfeljebb 20,65 dollár többletkifizetést biztosíthat.

A Novo Nordisk szombaton jelezte, hogy nem emeli ajánlatát. "Egy versengő folyamatot követően és alapos mérlegelés után a Novo Nordisk nem növeli a Metsera felvásárlására tett ajánlatát" – áll a dán vállalat közleményében.

A fokozódó felvásárlási harc a múlt héten berobbantotta a Metsera részvényeit: a Novo ajánlata előtti szintről pénteki zárásig közel 60%-ot emelkedtek, a cég piaci értéke pedig 8,75 milliárd dollárra nőtt.

A Pfizer közleményében elégedettségét fejezte ki a Metserával kötött módosított megállapodás miatt, és arra számít, hogy

AZ EGYESÜLÉST A METSERA NOVEMBER 13-I KÖZGYŰLÉSE UTÁN RÖVIDDEL LEZÁRHATJÁK.

A Metsera igazgatósága a Pfizer módosított ajánlatának elfogadását javasolta a részvényeseknek. A biotechnológiai cég jelenleg veszteséges, és az elemzők további veszteségekre számítanak, amíg a készítmények fejlesztés alatt állnak.

Előzmény

A Metsera pénteki közleményében "elfogadhatatlanul magas jogi és szabályozói kockázatokra" hivatkozott a Novo ajánlatával kapcsolatban a Pfizerrel tervezett egyesüléshez képest, megemlítve az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottsággal folytatott egyeztetést is. A hatóság a hét elején levelet küldött a Novónak és a Metserának, amelyben jelezte, hogy a tervezett ügylet sértheti az amerikai versenyjogi előírásokat. A Novo ezzel szemben azt közölte, hogy ajánlatának szerkezete "összhangban van a versenyjoggal".

