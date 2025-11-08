  • Megjelenítés
Hatalmas bejelentést tett a Pfizer
Gazdaság

Hatalmas bejelentést tett a Pfizer

Portfolio
A Metsera elfogadta a Pfizer 10 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát, ezzel lezárva a Novo Nordiskkal vívott licitháborút az elhízás elleni gyógyszerek piacán - írja a Reuters.

A New York-i gyógyszeripari óriás Pfizer szeptemberben már közel volt a 10 milliárd dolláros felvásárlási megállapodáshoz, ám a dán Novo Nordisk a múlt héten váratlan ajánlattal lépett színre. Ez stratégiai csatát robbantott ki egy gyorsan növekvő, testsúlycsökkentő készítményekhez kapcsolódó, keresett eszközért. A Pfizer az új területre lépéssel igyekszik ellensúlyozni korábbi, házon belüli fejlesztési kudarcait.

A friss hírek szerint azonban pont került a dolog végére és

a Metsera elfogadta a Pfizer 10 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát,

előbbi közlése szerint a Pfizer részvényenként 86,25 dollárt fizet, ami 3,69%-os prémiumot jelent a Metsera pénteki záróárához képest. Az ajánlat részvényenként 65,60 dollár készpénzből, valamint egy feltételes értékjogból áll, amely részvényenként legfeljebb 20,65 dollár többletkifizetést biztosíthat.

Még több Gazdaság

Brutális vízhiány fenyeget, evakuálhatják a tízmilliós nagyvárost

Két ország is vérszemet kaphat a magyar olajszankciós mentesség miatt, ami régiós lavinával fenyeget

Vallott az amerikai–magyar hadiipari megállapodásokról Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A Novo Nordisk szombaton jelezte, hogy nem emeli ajánlatát. "Egy versengő folyamatot követően és alapos mérlegelés után a Novo Nordisk nem növeli a Metsera felvásárlására tett ajánlatát" – áll a dán vállalat közleményében.

A fokozódó felvásárlási harc a múlt héten berobbantotta a Metsera részvényeit: a Novo ajánlata előtti szintről pénteki zárásig közel 60%-ot emelkedtek, a cég piaci értéke pedig 8,75 milliárd dollárra nőtt.

A Pfizer közleményében elégedettségét fejezte ki a Metserával kötött módosított megállapodás miatt, és arra számít, hogy

AZ EGYESÜLÉST A METSERA NOVEMBER 13-I KÖZGYŰLÉSE UTÁN RÖVIDDEL LEZÁRHATJÁK.

A Metsera igazgatósága a Pfizer módosított ajánlatának elfogadását javasolta a részvényeseknek. A biotechnológiai cég jelenleg veszteséges, és az elemzők további veszteségekre számítanak, amíg a készítmények fejlesztés alatt állnak.

Előzmény

A Metsera pénteki közleményében "elfogadhatatlanul magas jogi és szabályozói kockázatokra" hivatkozott a Novo ajánlatával kapcsolatban a Pfizerrel tervezett egyesüléshez képest, megemlítve az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottsággal folytatott egyeztetést is. A hatóság a hét elején levelet küldött a Novónak és a Metserának, amelyben jelezte, hogy a tervezett ügylet sértheti az amerikai versenyjogi előírásokat. A Novo ezzel szemben azt közölte, hogy ajánlatának szerkezete "összhangban van a versenyjoggal".

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Pénzügyi csomag vagy mentőcsomag? Mit kapott Trumptól Magyarország?
Úgy néz ki, hogy Orbán Viktor energetikai és diplomáciai manővere beérett Trumpnál
Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility