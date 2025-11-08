Javult Izrael hitelminősítése

A lépéssel elhárult a közvetlen kockázata annak, hogy Izrael hosszú és rövid futamidejű külső és hazai szuverén kötelezettségeinek "A/A-1" osztályzata romoljon. Az S&P az izraeli adósprofil erősségei között kiemelte az ország magas jövedelmű diverzifikált gazdaságát, jelentős nettó külső eszközpozícióját, a rugalmas monetáris keretrendszerből eredő előnyöket és a viszonylag mély hazai megtakarítás-állományt.
A hitelminősítő várakozása szerint Izrael és a Hamász tűzszüneti megállapodása mozgásteret nyújt a katonai konfrontáció megállítására, bár továbbra is elképzelhetők esetenkénti összecsapások és átmeneti tűzszünetsértések. Jórészt sikerrel jártak azok az erőfeszítések, amelyeket Izrael fejtett ki fő ellenségei - mindenekelőtt Irán és az általa támogatott erők, köztük a Hezbollah libanoni síita milícia - katonai képességeinek leépítésére, továbbra is bizonytalan azonban, hogy Irán milyen elszántsággal törekszik nukleáris fejlesztési kapacitásainak újjáépítésére - fogalmaz elemzésében az S&P Global Ratings.
A hitelminősítő szerint ugyanakkor a közvetlen katonai tevékenység felfüggesztése elősegíti az izraeli gazdaság máris megkezdődött kilábalását.
A cég azt valószínűsíti, hogy az izraeli hazai össztermék (GDP) - amely az Iránnal vívott katonai konfrontáció miatt az idei második negyedévben 4 százalékkal esett éves összevetésben - jövőre erőteljesen visszalendül, és 5 százalékkal növekedhet a fogyasztói és az üzleti bizalom erősödése, valamint a mozgósított tartalékosok számának csökkenése nyomán.
Az S&P kiemeli, hogy az utóbbi tényező enyhíti az izraeli munkaerőpiac kínálati oldalán kialakult hiányt. A hitelminősítő várakozása szerint a GDP-arányos védelmi és biztonsági kiadások a tavalyi 8 százalékos tetőzés után csökkenésnek indulnak, de valószínűleg így is a háború előtti szint felett maradnak. A cég szerint ebben a környezetben a hazai össztermékhez mért izraeli államháztartási hiány az idén valamivel 6 százalék alatt lesz, jövőre 4,8 százalékra csökken, de a GDP-arányos nettó államadósságráta így is 67 százalék körüli szinten marad 2028-ig.
Az S&P Global Ratings hangsúlyozza, hogy a háború előtti előrejelzései 55 százalék alá csökkenő államadósságrátát valószínűsítettek ugyanennek az időtávnak a végére. Az adósságstruktúra azonban kedvező: a szuverén kötelezettségek több mint 80 százaléka hazai befektetők portfolióiban van és helyi valutában denominált, emellett alig 8 százalék a rövid lejáratú adósságok aránya a teljes állományon belül - áll az S&P elemzésében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
