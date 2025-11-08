Jön a fordulat az időjárásban: búcsút inthetünk a hidegcseppnek

Továbbra is magassági hidegcsepp határozza meg időjárásunkat, ez azonban fokozatosan észak, majd északkelet felé mozdul el, ezt követően északkeleti megyéinkben is megszűnik a csapadéktevékenység – közölte legfrissebb előrejelzését a HungaroMet.

Szombat délután még nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd estétől nyugat felől elkezd csökkenni a felhőtakaró, melynek hatására ott nagy területen köd, illetve rétegfelhőzet képződhet, ami viszont a reggeli óráktól fokozatosan szakadozik, gomolyosodik.

Vasárnap nyugat felől egyre nagyobb területen süthet ki legalább pár órára a nap. Az ország keleti felén szombaton még többfelé, hajnalban már főként az északkeleti megyékben, majd vasárnap ott is egyre kevesebb helyen lehet esőre számítani. Másutt legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő.

Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, azonban vasárnap az ország északi, illetve keleti harmadán olykor feltámadhat a nyugatias szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 5 és 10 fok között alakul, de a nyugati, délnyugati tájakon ennél pár fokkal hidegebbet is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 11 és 14 fok között várható,

de Heves és Borsod északi részein ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.

A hidegcsepp elvonulása után anticiklon épül ki a Kárpát-medence fölött, ami ilyenkor kedvez a köd és a rétegfelhőzet kialakulásának. A jövő hét elején az éjszaka képződött köd a nap folyamán feloszolhat, és az ország nagy részén kisüthet a nap. Hétfőtől a sokévi átlagnak megfelelő hőmérsékletek valószínűek. A jövő hét folyamán jelentős csapadék nem várható.

