  • Megjelenítés
Jön a fordulat az időjárásban: búcsút inthetünk a hidegcseppnek
Gazdaság

Jön a fordulat az időjárásban: búcsút inthetünk a hidegcseppnek

Portfolio
Továbbra is magassági hidegcsepp határozza meg időjárásunkat, ez azonban fokozatosan észak, majd északkelet felé mozdul el, ezt követően északkeleti megyéinkben is megszűnik a csapadéktevékenység – közölte legfrissebb előrejelzését a HungaroMet.

Szombat délután még nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd estétől nyugat felől elkezd csökkenni a felhőtakaró, melynek hatására ott nagy területen köd, illetve rétegfelhőzet képződhet, ami viszont a reggeli óráktól fokozatosan szakadozik, gomolyosodik.

Vasárnap nyugat felől egyre nagyobb területen süthet ki legalább pár órára a nap. Az ország keleti felén szombaton még többfelé, hajnalban már főként az északkeleti megyékben, majd vasárnap ott is egyre kevesebb helyen lehet esőre számítani. Másutt legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő.

Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, azonban vasárnap az ország északi, illetve keleti harmadán olykor feltámadhat a nyugatias szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 5 és 10 fok között alakul, de a nyugati, délnyugati tájakon ennél pár fokkal hidegebbet is mérhetünk.

Még több Gazdaság

Pusztító támadást hajtott végre Oroszország: hónapok munkáját törölték el egyetlen éjszaka alatt

Szankciómentesség: megjött Szijjártó Péter fontos üzenete

Szankciómentesség, nukleáris üzlet, forintot védő háló - Megvolt az amerikai-magyar csúcs, ezek a fontosabb eredmények

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 11 és 14 fok között várható,

de Heves és Borsod északi részein ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.

A hidegcsepp elvonulása után anticiklon épül ki a Kárpát-medence fölött, ami ilyenkor kedvez a köd és a rétegfelhőzet kialakulásának. A jövő hét elején az éjszaka képződött köd a nap folyamán feloszolhat, és az ország nagy részén kisüthet a nap. Hétfőtől a sokévi átlagnak megfelelő hőmérsékletek valószínűek. A jövő hét folyamán jelentős csapadék nem várható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Pénzügyi csomag vagy mentőcsomag? Mit kapott Trumptól Magyarország?
Szankciómentesség, nukleáris üzlet, forintot védő háló - Megvolt az amerikai-magyar csúcs, ezek a fontosabb eredmények
Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility