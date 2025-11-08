Jön a fordulat az időjárásban: búcsút inthetünk a hidegcseppnek

Szombat délután még nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd estétől nyugat felől elkezd csökkenni a felhőtakaró, melynek hatására ott nagy területen köd, illetve rétegfelhőzet képződhet, ami viszont a reggeli óráktól fokozatosan szakadozik, gomolyosodik.
Vasárnap nyugat felől egyre nagyobb területen süthet ki legalább pár órára a nap. Az ország keleti felén szombaton még többfelé, hajnalban már főként az északkeleti megyékben, majd vasárnap ott is egyre kevesebb helyen lehet esőre számítani. Másutt legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő.
Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, azonban vasárnap az ország északi, illetve keleti harmadán olykor feltámadhat a nyugatias szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 5 és 10 fok között alakul, de a nyugati, délnyugati tájakon ennél pár fokkal hidegebbet is mérhetünk.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 11 és 14 fok között várható,
de Heves és Borsod északi részein ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
A hidegcsepp elvonulása után anticiklon épül ki a Kárpát-medence fölött, ami ilyenkor kedvez a köd és a rétegfelhőzet kialakulásának. A jövő hét elején az éjszaka képződött köd a nap folyamán feloszolhat, és az ország nagy részén kisüthet a nap. Hétfőtől a sokévi átlagnak megfelelő hőmérsékletek valószínűek. A jövő hét folyamán jelentős csapadék nem várható.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
„Nem kaptam semmilyen magyarázatot” – Több nap után előkerült a sokak által kegyvesztettnek gondolt Szergej Lavrov
Az orosz külügyminiszter Donald Trump kijelentéséről nyilatkozott.
Hatalmas akadályt emeltek Oroszország elé a NATO keleti szárnyán: megérkeztek a Meropsok
Lengyelország és Románia drónelhárító rendszereket kapott az Egyesült Államoktól.
Súlyos ára lesz annak, ha a rutin munkafeladatokat az AI-ra bízzuk?
A technológia tönkreteheti azon alapokat, amelyekre a tapasztaltabb munkavállalók intuíciója épül.
Jóváhagyta a lengyel parlament a volt miniszter letartóztatását, aki éppen Budapesten tartózkodik
Zbigniew Ziobrót 26 bűncselekmény elkövetésével vádolják.
Hírszerzési jelentés: Oroszország kicsit visszavett a dróntámadásokból, de Ukrajna korántsem nyugodhat le
Az időjárás akadályozta az oroszokat.
Az emberiség végével sokkolnak az AI miatt
Kihalási eseményről suttognak...
Pénzzel és AI-jal fegyverkeznek a bankok az ellenségeik ellen - Egy szavazás eredményei
Banking Technology konferenciánk közönsége szavazott.
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.