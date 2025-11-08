Szankciómentesség: megjött Szijjártó Péter fontos üzenete

A miniszter tisztázó nyilatkozatot tett

Mert a miniszterelnök úr így állapodott meg az amerikai elnökkel - tette hozzá a tárcavezető.

Nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat, korlátlan ideig

- húzta alá.

Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyalásin - mondta. Sokkal egyszerűbb minket kérdezni, akik ott voltunk - tette hozzá.

A Portfolio még reggel megkereste hivatalos levélben a magyar kormányt és az amerikai oldalt is. Cikkünk második felében megmutatjuk, hogy a magyar kormánytól milyen választ kaptunk.

De mégis mi történt?

Nem véletlen, hogy a magyar miniszternek meg kellett szólalnia az ügyben. Az amerikai-magyar megállapodás egyik legfontosabb eleme kapcsán ugyanis egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg több forrásból is. Ezek a fejlemények időben így alakultak:

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint péntek este 7 óra környékén fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a Fehér Házban.

Közösen tartottak egy körülbelül fél órás sajtótájékoztatót, ahol előkerült Magyarország orosz olajat és földgázt érintő importjának kérdése. Ezen az eseményen azonban nem hangzott el konkrét információ, bejelentés Magyarországot érintő szankciómentesség ügyében, azonban az amerikai elnök már megértően nyilatkozott ebben a témában.

A zárt ajtók mögötti 2 órás tárgyalás után Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter adott tájékoztatást a magyar sajtó képviselőinek Washingtonban, ahol a magyar kormány részéről bejelentették, hogy a Magyarországot érintő szankciómentesség általános és korlátlan időre szól. Ezen a ponton még semmilyen hivatalos megerősítés nem érkezett az amerikai fél részéről.

Ehhez képest jött magyar idő szerint éjjel 1-kor az ezzel ellentétes információ, a Reuters hírügynökség írta meg elsőként azt (majd a CNN és a BBC is), hogy egy évre szól a mentesség. Mindhárom nemzetközi hírcsatorna név nélkül hivatkozik a Fehér Házból származó informátorra.

Az amerikai külügyminisztérium közleményében sem szerepel a mentességre vonatkozó utalás, igaz ezek az ügyek az amerikai pénzügyminisztériumhoz tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz tartoznak.

Kérdéseket küldtünk még szombat reggel a Fehér Háznak és a Miniszterelnöki Kabinetirodának is, hogy miként kell értelmezni akkor a megállapodás ezen részét: egy évre szól, vagy korlátlan időre a szankciómentesség.

Magyar részről a KKM reagált megkeresésünkre.

A teljes KKM-reakció

A magyar kormány válaszát a Külügyminisztériumtól kaptuk meg szombat délután, ez lényegében megegyezik a miniszter szombat hajnalban megjelent nyilatkozatával.

Ez így szól:

Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól Magyarország vonatkozásában mindennemű szállításra a Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlat földgázvezetéken keresztül - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Washingtonban. A tárcavezető a magyar-amerikai csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón közölte, hogy a felek közötti friss megállapodás nyomán az Egyesült Államok illetékes hivatala mentességet ad Magyarországnak az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól. "A szankciós mentesítés a Török Áramlat földgázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken történő mindennemű szállításra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy amit eddig Magyarország földgázt be tudott szerezni a Török Áramlat vezetéken, és amit eddig be tudtunk szerezni kőolajat a Barátság vezetéken, arra

lehetőség lesz a jövőben is korlátozás nélkül

- mutatott rá. "Ez azt jelenti, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni" - szögezte le.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy a mentesítési kérvényeket a Külgazdasági és Külügyminisztérium nyújtja be hivatalosan az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), és az egyik kérelmet már be is adták, kettőt - köztük a Paks II atomerőműre vonatkozót - pedig szombaton adnak be. "Itt a szankciós mentességünk december 19-én jár le, és a megállapodás arról szól, hogy ennek a mentességnek a határidejét eltörlik. Tehát ez egy állandó mentesség a szankciók alól a Paks II. beruházásnak. És ez pedig azt jelenti, hogy a Paks II. beruházással szemben sem európai, sem amerikai szankció nincsen" - hangsúlyozta. Majd üdvözölte, hogy miután az Országos Atomenergia Hivatal minden engedélyt kiadott, a beruházást felgyorsíthatják, s február legelején már lent lesz az első beton a földben, innentől fogva pedig a projekt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) sztenderdjei szerint is "építés alatt álló atomerőműnek" fog minősülni. A miniszter végül aláhúzta: "A Török Áramlat földgázvezetéken tavaly 8,5 milliárd köbméternyi földgáz érkezett Magyarországra, ennek egy részét Magyarországon, a másik részét Szlovákiában használták fel. A Barátság kőolajvezetéken pedig ötmillió tonna kőolaj érkezett tavaly. Nagyjából hasonló mennyiségű szállítások várhatók az idei esztendőben is."

Címlapkép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá Washingtonban 2025. november 7-én. Forrása: MTI Fotó/KKM/KKM