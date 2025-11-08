Szankciómentesség: nemzetközi források még mindig azt állítják, egy évre szól a megállapodás az Egyesült Államokkal

Szijjártó Péter mai nyilatkozatában úgy fogalmazott,

Nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat, korlátlan ideig.

Az ezzel ellentétes sajtóértesüléseket egyértelműen cáfolta a miniszter. Ennek ellenére azonban

a Reuters hírügynökségnek egy washingtoni tisztviselő magyar idő szerint szombat este újra megerősítette, hogy az engedmény csak egy évre érvényes.

Még mindig fennáll az ellentmondás az egyik legfontosabb kérdésben

Az orosz olaj és gázbeszerezésekre kivetett amerikai szankciókkal szembeni mentesség a tegnap lezajlott Trump-Orbán találkozó legfontosabb kérdése, így nem véletlen, hogy mindenki a próbálja pontosan megérteni, milyen időtávra is szól Magyarország mentessége a korlátozásokkal szemben. Eddig a témában egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg több forrásból is, a Fehér Ház pedig eddig nem szólalt meg kérdésben nyilvánosan és hivatalosan. A fejlemények időben a következőképp alakultak:

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint péntek este 7 óra környékén fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a Fehér Házban.

Közösen tartottak egy körülbelül fél órás sajtótájékoztatót, ahol előkerült Magyarország orosz olajat és földgázt érintő importjának kérdése. Ezen az eseményen azonban nem hangzott el konkrét információ, bejelentés Magyarországot érintő szankciómentesség ügyében, azonban az amerikai elnök már megértően nyilatkozott ebben a témában.

A zárt ajtók mögötti 2 órás tárgyalás után Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter adott tájékoztatást a magyar sajtó képviselőinek Washingtonban, ahol a magyar kormány részéről bejelentették, hogy a Magyarországot érintő szankciómentesség általános és korlátlan időre szól. Ezen a ponton még semmilyen hivatalos megerősítés nem érkezett az amerikai fél részéről.

Ehhez képest jött magyar idő szerint éjjel 1-kor az ezzel ellentétes információ, a Reuters hírügynökség írta meg elsőként azt (majd a CNN és a BBC is), hogy egy évre szól a mentesség. Mindhárom nemzetközi hírcsatorna név nélkül hivatkozik a Fehér Házból származó informátorra.

Az amerikai külügyminisztérium közleményében sem szerepel a mentességre vonatkozó utalás, igaz ezek az ügyek az amerikai pénzügyminisztériumhoz tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz tartoznak.

Kérdéseket küldtünk még szombat reggel a Fehér Háznak és a Miniszterelnöki Kabinetirodának is, hogy miként kell értelmezni akkor a megállapodás ezen részét: egy évre szól, vagy korlátlan időre a szankciómentesség.

Magyar részről a KKM reagált megkeresésünkre, ezzel egyidőben pedig Szijjártó Péter Facebook-oldalán egy videóban igyekezett tisztázni a kérdést és hangsúlyozta a tegnapi sajtótájékoztatón elhangzottakkal megegyezően, hogy a mentesség korlátlan időre szól.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala