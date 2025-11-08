Szankciómentesség: nemzetközi források még mindig egy évet mondanak, Orbán Viktor cáfol

Szijjártó Péter mai nyilatkozatában úgy fogalmazott,
Nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat, korlátlan ideig.
Az ezzel ellentétes sajtóértesüléseket egyértelműen cáfolta a miniszter. Ennek ellenére azonban
a Reuters hírügynökségnek egy washingtoni tisztviselő magyar idő szerint szombat este újra megerősítette, hogy az engedmény csak egy évre érvényes.
Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonból hazafelé tartva a vele utazó magyar sajtómunkatársaknak a külügyminiszterhez hasonlóan egyértelműen cáfolta a nemzetközi médiában megjelenő információkat és újra hangsúlyozta, hogy a megállapodás korlátlan időtartamra szól.
Még mindig fennáll az ellentmondás az egyik legfontosabb kérdésben
Az orosz olaj és gázbeszerezésekre kivetett amerikai szankciókkal szembeni mentesség a tegnap lezajlott Trump-Orbán találkozó legfontosabb kérdése, így nem véletlen, hogy mindenki a próbálja pontosan megérteni, milyen időtávra is szól Magyarország mentessége a korlátozásokkal szemben. Eddig a témában egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg több forrásból is, a Fehér Ház pedig eddig nem szólalt meg kérdésben nyilvánosan és hivatalosan. A fejlemények időben a következőképp alakultak:
- Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint péntek este 7 óra környékén fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a Fehér Házban.
- Közösen tartottak egy körülbelül fél órás sajtótájékoztatót, ahol előkerült Magyarország orosz olajat és földgázt érintő importjának kérdése. Ezen az eseményen azonban nem hangzott el konkrét információ, bejelentés Magyarországot érintő szankciómentesség ügyében, azonban az amerikai elnök már megértően nyilatkozott ebben a témában.
- A zárt ajtók mögötti 2 órás tárgyalás után Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter adott tájékoztatást a magyar sajtó képviselőinek Washingtonban, ahol a magyar kormány részéről bejelentették, hogy a Magyarországot érintő szankciómentesség általános és korlátlan időre szól. Ezen a ponton még semmilyen hivatalos megerősítés nem érkezett az amerikai fél részéről.
- Ehhez képest jött magyar idő szerint éjjel 1-kor az ezzel ellentétes információ, a Reuters hírügynökség írta meg elsőként azt (majd a CNN és a BBC is), hogy egy évre szól a mentesség. Mindhárom nemzetközi hírcsatorna név nélkül hivatkozik a Fehér Házból származó informátorra.
- Az amerikai külügyminisztérium közleményében sem szerepel a mentességre vonatkozó utalás, igaz ezek az ügyek az amerikai pénzügyminisztériumhoz tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz tartoznak.
- Kérdéseket küldtünk még szombat reggel a Fehér Háznak és a Miniszterelnöki Kabinetirodának is, hogy miként kell értelmezni akkor a megállapodás ezen részét: egy évre szól, vagy korlátlan időre a szankciómentesség.
- Magyar részről a KKM reagált megkeresésünkre, ezzel egyidőben pedig Szijjártó Péter Facebook-oldalán egy videóban igyekezett tisztázni a kérdést és hangsúlyozta a tegnapi sajtótájékoztatón elhangzottakkal megegyezően, hogy a mentesség korlátlan időre szól.
Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala
Orbán Viktor elmondta: amerikai védőpajzsot kapott a forint
Megszólalt a pénzügyi megállapodásokról.
Szankciómentesség: nemzetközi források még mindig egy évet mondanak, Orbán Viktor cáfol
Úgy tűnik, még mindig fennáll az ellentmondás.
Kudarcba fulladtak a béketárgyalások a forrongó térségben: nem teljesült az atomhatalom feltétele
Továbbra is bizonytalan a véres konfliktus jövője.
Külföldi multik kapják az állami támogatások túlnyomó részét – Mennyire éri meg ez a modell?
Grafikonokon is bemutatjuk az egyedi kormánydöntési támogatások fő kedvezményezett cégeit.
Úgy néz ki, megmenekül a nukleáris katasztrófától a kritikus helyzetben lévő ukrán atomerőmű
Fontos helyreállítás történt Európa legnagyobb atomerőművénél.
Korlátozzák az űrrakéta-indításokat az Egyesült Államokban: fontos űrmisszió kerülhet veszélybe
A kormányzati leállás újabb területet érint.
Szupertájfun van születőben: újra evakuáció indul a távol-keleti szigetországban
Különösen aktív a tájfunszezon.
Volt a második világháború alatt a honvédségnek egy igazán különleges páncélosa – Mit tudott a furcsa felépítésű Csaba?
Egyetlen páncélautó sem élte túl a háborút.
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.