  • Megjelenítés
Szankciómentesség, nukleáris üzlet, forintot védő háló - Megvolt az amerikai-magyar csúcs, ezek a fontosabb eredmények
Gazdaság

Szankciómentesség, nukleáris üzlet, forintot védő háló - Megvolt az amerikai-magyar csúcs, ezek a fontosabb eredmények

Portfolio
A magyar félnek sikerült elérnie Washingtonban, hogy mind a gáz-, mind az olajvásárlások esetében mentesüljünk amerikai szankciók alól. Ez a legfőbb eredménye a Donald Trump és Orbán Viktor vezetésével folytatott tárgyalásoknak, ugyanakkor ellentmondásos információk vannak arról, hogy a felmentés egy évre szól, vagy időkorlát nélküli. Emellett több más energetikai területen születtek egyezségek, és továbbiakról várhatók bejelentések a közeljövőben. Egy dollár swap-vonal felállíátásról is szó lehet. A Trump-Orbán csúcs fejleményeit itt követjük nyomon.
Megosztás

A hivatalos amerikai közlemény

Az amerikai külügyminisztérium (U.S. Department of State) oldalán megjelent a hivatalos tájékoztató az Egyesült Államok és Magyarország között lezajlott tárgyalás eredményeiről.

Más tengerentúli minisztérium (energiaügyi, vagy pénzügyminisztérium) honlapján nem jelent meg tájékoztató. Ebben a közleményben nem is szerepelnek a szankciómentességgel összefüggő részek (orosz energiaimport és Paks II. vonatkozásában), valamint a pénzügyi együttműködés részletei sem.

Az amerikai-magyar kapcsolatok új szintre emelkedtek címmel jelent meg a hivatalos közlemény az USA külügyminisztériumának oldalán.

A tájékoztató szerint "Donald Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével az amerikai-magyar kapcsolatok az együttműködés és az eredmények új szintjeit érik el". Ez a partnerség a szuverén döntéshozatal kölcsönös tiszteletben tartásán és a mindkét nemzet számára kereskedelmi partnerként és NATO-szövetségesként előnyös stratégiai célok előmozdítása iránti elkötelezettségen alapul - teszik hozzá. Majd a közlemény felsorolja részletesen azokat az eredményeket, amelyek Trump hivatalba lépése óta megszülettek a kapcsolat elmélyítése során. Három csoportba foglalták össze a lépéseket.

1. A gazdasági jólét és az energiafüggetlenség előmozdítása

Új amerikai-magyar energiapartnerség:

Magyarország és az Egyesült Államok egyetértési megállapodást írt alá a nukleáris energiáról: A megállapodás jelzi szándékunkat, hogy tárgyalásokat kezdjünk a polgári nukleáris iparban, beleértve a kis moduláris reaktorokat (SMR) és a kiégett fűtőelemek tárolását is. Az Egyesült Államok és Magyarország együttműködik abban, hogy Budapest a feltörekvő közép-európai SMR piac központjává váljon, piacvezető amerikai nukleáris innovációt alkalmazva egy új transzatlanti iparág beindítása érdekében. Magyarország jelezte, hogy akár 10 SMR építését is támogatni kívánja, amelyek potenciális értéke akár 20 milliárd dollár is lehet.

A mai találkozón Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy nukleáris üzemanyag-megállapodást kötött az amerikai Westinghouse-szal, amelynek célja amerikai nukleáris üzemanyag szállítása a magyar Paks I. atomerőmű számára. A szerződés értéke körülbelül 114 millió dollár.

LNG-vásárlások: Magyarország elkötelezte magát az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlása mellett, tovább diverzifikálva energiaforrásait. A szerződések várható értéke körülbelül 600 millió dollár lesz.

Utazás és határbiztonság:

  • Magyarország teljes mértékben visszaállítja részvételét a vízummentességi programban, elősegítve a jogszerű utazást, miközben fenntartja a szigorú ellenőrzéseket és fokozza a határbiztonságot.
  • Az American Airlines bejelentette, hogy 2026 májusától újraindítja a Philadelphia és Budapest közötti közvetlen szezonális járatait, tovább erősítve a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.

2. Erősebb biztonsági partnerség építése

Védelmi együttműködés

A tárgyalások megkezdése a Katonai Információk Biztonságáról szóló Általános Megállapodás (GSOMIA) megújításáról, amely szorosabb kétoldalú védelmi kapcsolatokat és Magyarország elkötelezettségét jelzi a nemzetbiztonsági infrastruktúra rosszindulatú szereplőkkel szembeni védelme iránt.

Katonai beszerzés

A magyar kormány bejelentette szándékát, hogy 700 millió dollár értékben vásárol védelmi cikkeket külföldi katonai értékesítések révén.

Polgári és kereskedelmi űrkutatási együttműködés

Magyarország október 22-én aláírta az Artemis Megállapodásokat. Ez tükrözi Magyarország űrkutatási ambícióit, és kijelöli helyét a világűr békés és átlátható felhasználása iránt elkötelezett nemzetek egyre bővülő hálózatában.

3. A következő generáció megerősítése

A Fulbright Partnerség bővítése

Az amerikai függetlenség 250. évfordulójának megünneplésére 2026-ban a kétoldalú Fulbright Bizottság a Pannónia Ösztöndíjprogrammal együttműködve kibővíti a John von Neumann Kiváló Díjat a STEM területeken, hogy új cserelehetőségeket kínáljon amerikai és magyar résztvevők számára. A magyar kormány emellett növeli éves hozzájárulását, hogy megegyezzen az amerikai finanszírozású, kétoldalú csereprograméval.

Amerikai-magyar kutatás a mesterséges intelligencia etikus felhasználásáról

A magyar kormány 1 millió dollárt biztosít egy közös kutatási konzorcium létrehozására az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem között a mesterséges intelligencia etikus felhasználásának tanulmányozása céljából.

Közös támogatás a tudomány és az innováció számára

A Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) együttműködési megállapodást írt alá az MIT Nemzetközi Tanulmányok Központjával (CIS) a tudomány és az innováció előmozdítása érdekében. Az MIT–Hungary HUNREN Seed Fund, amely a CIS MIT Global Seed Funds programjának része, támogatásokat kínál kétoldalú utazások, workshopok és együttműködési találkozók támogatására.

orbán trump csúcs washington
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Megosztás

Elindult haza Orbán Viktor delegációja

A Flightradar24 térképe alapján elindult Washingtonból az a WizzAir-gép, amely Orbán Viktor miniszterelnököt és a magyar küldöttséget szállítja vissza Magyarországra. A repülőgép-követő portál szerint a gép washingtoni idő szerint szombat reggel 8:47-kor, magyar idő szerint 14:47-kor szállt fel. Az úti célja az izlandi főváros, Reykjavik, ahonnan tankolás után vélhetően Budapestre repül tovább.

Orbán Viktor Facebook-oldalán a repülőtérről posztolt, "Irány haza!" és "Megcsináltuk" feliratokkal.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Megosztás

Így támadja meg Magyarország Brüsszel döntését

Szijjártó Péter külügyminiszter a Mandinernek adott videós nyilatkozatában értékelte a találkozó eredményeit. Egyúttal arról beszélt, hogy az uniós elvárás értelmében egy kivezetési tervet kell készíteni az orosz olajra vonatkozóan, ez a terv csak a valóságra támaszkodhat szerinte, és ez egyértelmű lesz Magyarország esetében. Itt meg tudja védeni Magyarország a pozícióját - mondta.

A földgáz esetében van viszont gáz - fogalmazott. 2027 végétől az EU nem engedélyezi a hosszú távú szerződéseket sem egy tagállamnak sem az orosz import esetében. Ez ellen harcolni fog Magyarország, mert szerinte ez csalás, ez az egész Repower EU, mert tartalmában egy szankció, amihez egyhangú döntésre lenne szükség. Hogy ezt megkerüljék, kereskedelmi intézkedés köntösbe bujtatták, és ezt Magyarország meg fogja támadni az EU bíróságán - vetítette előre, hogy az amerikai szankciók alóli mentesség után mi lesz a következő magyar lépés.

szijjártó péter
Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter november 7-én. Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala
Megosztás

Itt a nukleáris szerződés

A magyarországi nukleáris üzemanyag-ellátás diverzifikálása érdekében november 7-én szerződést kötött az MVM Csoport és a Westinghouse Electric Company, a megállapodás értelmében az amerikai partner hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER üzemanyaggal - közölte az MVM Csoport szombaton az MTI-vel.

Hozzátették, hogy a Westinghouse az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-tól szállíthat VVER-440 üzemanyagot Magyarországra.

Kapcsolódó cikkünk

Igazi amerikai nagyágyúval állnak össze Orbánék az atomenergiában

A közlemény idézte Mátrai Károlyt, az MVM Csoport vezérigazgatóját, aki elmondta: a Paksi Atomerőmű működése ezzel a stratégiai jelentőségű lépéssel biztonságosabbá és rugalmasabbá válik. A diverzifikált üzemanyag-beszerzés csökkenti a külső kitettségeket, kiszámíthatóságot és megfizethető energiát jelent a családok és a vállalati ügyfelek számára.

Tarik Choho, a Westinghouse nukleáris üzemanyag kereskedelemért felelős elnöke a közleményben megjegyezte, ezzel a szerződéssel elmondható, hogy mostantól Európa összes VVER-üzemeltetőjét kiszolgálják, segítve őket ellátásbiztonságuk növelésében.

Az MVM Csoport azon dolgozik, hogy Magyarország energiaellátásának stabilitását megőrizze és ellátásbiztonságát tovább fejlessze. A Westinghouse komoly üzemanyag-gyártási és -kereskedelmi tevékenysége az MVM számára is biztosíték. A vállalat többek között cseh, szlovák, bolgár és finn atomerőművekkel is kereskedelmi kapcsolatban áll - ismertette az MVM Csoport. (MTI)

Megosztás

Képek és információk a kulisszák mögül

Az MTI új fotókat közölt arról, hogy Donald Trump hogyan fogadta Orbán Viktort már az épületben és hogy a magyar kormányfő milyen ajándékot vitt neki.

donald trump usa elnök egyesült államok
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
donald trump usa elnök egyesült államok
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Megosztás

Washingtonban egyeztetett Jászai Gellért az űr- és védelmi ipari együttműködés elmélyítéséről

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke és a nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet Washingtonban folytatta tárgyalásait az Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett hivatalos delegáció tagjaként. Jászai Gellért közösségi oldalain számolt be a látogatás pénteki záró napjának eredményeiről.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Hankó Balázs: egyetemi és kutatási megállapodást kötött Magyarország és az Egyesült Államok

Egyetemi és kutatási megállapodást kötött Magyarország és az Egyesült Államok kormánya – jelentette be Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Facebook-oldalán.

A miniszter azt írta, pénteken Sarah B. Rogers közdiplomáciáért felelős államtitkárral aláírták azt a megállapodást, amely új utakat nyit a két ország tudományos és felsőoktatási kapcsolatában.

Hozzátette, a magyar és az amerikai fél elkötelezte magát abban, hogy az egyetemek és a kutatóhelyek közti együttműködéseket elvi, szabályozási és közös anyagi támogatással biztosítják.

Ennek első lépésekén a Fulbright és a Pannónia Program közös Neumann János kutatói kiválósági programot hoz létre, amelyben az élő és élettelen természettudományok területén számos magyar kutatónak Amerikában és amerikai kutatóknak Magyarországon biztosít támogatott kutatásokat.

Közölte, emellett a Fulbright Ösztöndíjjal Amerikában lévő, kiváló magyar kutatók a Pannónia Programnak köszönhetően immár egy teljes évet tölthetnek az Amerikai Egyesült Államok vezető kutatóhelyein.

(MTI)

Megosztás

Igazi amerikai nagyágyúval állnak össze Orbánék az atomenergiában

Magyarország és az Egyesült Államok atomenergetikai együttműködésre lép, a paksi atomerőmű orosz tervezésű reaktoraihoz először érkezhet nyugati, amerikai gyártmányú üzemanyag. A Westinghouse belépése nemcsak ellátásbiztonsági kérdés, hanem geopolitikai és ipari váltás is, hiszen a cég már bizonyította, hogy képes biztonságosan kiváltani az orosz üzemanyagot a reaktorokban. A megállapodás ráadásul a jövő energiáját is érinti, Magyarország vizsgálja amerikai kis moduláris reaktorok és mikroreaktorok alkalmazását is. Mutatjuk, mit érdemes tudni a cégről, amelyikkel Magyarország összeáll az atomenergiában.

Tovább a cikkhez
Igazi amerikai nagyágyúval állnak össze Orbánék az atomenergiában
Megosztás

Két ország is vérszemet kaphat a magyar olajszankciós mentesség miatt, ami régiós lavinával fenyeget

Bulgária villámgyors törvénnyel készül átvenni a Lukoil-tulajdonú burgaszi finomító irányítását, miközben Románia is kényszerpályára került az amerikai olajszankciók életbe lépése előtt: mindkét ország attól tart, hogy az orosz tulajdonú üzemek leállása üzemanyag-ellátási válságot okozna. A magyar kormánynak eközben sikerült szankciómentességet kiharcolnia, ami új tárgyalási helyzetet teremt a térségben és mindkét ország számára könnyen hivatkozási alappá válhat.

Tovább a cikkhez
Két ország is vérszemet kaphat a magyar olajszankciós mentesség miatt, ami régiós lavinával fenyeget
Megosztás

Vallott az amerikai–magyar hadiipari megállapodásokról Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Washingtonban a magyar és az amerikai védelmi tárca képviselői a kétoldalú katonai és védelmi ipari együttműködés bővítéséről egyeztettek. A tárgyalások célja, hogy új beszerzések és ipari projektek előtt nyisson utat a felélénkülő politikai kapcsolat – ismertette találkozói után Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az MTI szerint.

Tovább a cikkhez
Vallott az amerikai–magyar hadiipari megállapodásokról Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Megosztás

Kardinális döntés született Washingtonban az Orbán-Trump-csúcson – Mutatjuk, miért nagyon fontos ez!

A tegnapi washingtoni találkozó egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Magyarországnak az orosz olaj és gáz használatára vonatkozó amerikai szankciók alól, jelenlegi információink szerint legalább egy évre. Írásunkban áttekintjük, hogy miért is volt ez a felmentés nagyon fontos a hazai üzemanyagpiacot ellátó Mol számára.

Tovább a cikkhez
Kardinális döntés született Washingtonban az Orbán-Trump-csúcson – Mutatjuk, miért nagyon fontos ez!
Megosztás

Mást állít a magyar olaj- és gázszankciók alóli mentességről Trump csapata, mint amit eddig tudtunk

Az Egyesült Államok egy évre adott felmentést Magyarországnak az orosz olaj és gáz használatára vonatkozó amerikai szankciók alól - olvasható a Reutersen. Az állítás ha nem is szöges ellentéte, de jelentősen eltér a tegnapi washingtoni találkozót követő magyar delegáció sajtótájékoztatóján elhangzottaktól.

Tovább a cikkhez
Mást állít a magyar olaj- és gázszankciók alóli mentességről Trump csapata, mint amit eddig tudtunk
Megosztás

Pénzügyi csomag vagy mentőcsomag? Mit kapott Trumptól Magyarország?

Az amerikai-magyar megállapodás részét képezheti egy dollár swap vonal nyitása. Legalábbis a magyar nyilatkozatok erre utalnak, és a Válasz Online úgy tudja, hogy ilyen igény a magyar fél részéről felmerült. Legutóbb az Egyesült Államok Argentínával kötött hasonló megállapodást a peso védelmében.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Ezt történt a Trump-Orbán csúcson

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megtartotta sajtótájékoztatóját a washingtoni egyeztetéseket követően. Bár az esemény előtt már sok minden kiderült arról, hogy milyen megállapodásokra számíthatunk a hivatalos bejelentésen, de olyan kulcskérdések, mint az orosz olajat- és gázt, valamint a Paks II. beruházást érintő szankciók még nyitott kérdések voltak - most ezekre is pont került.

Kapcsolódó cikkünk

Úgy néz ki, hogy Orbán Viktor energetikai és diplomáciai manővere beérett Trumpnál

Címlapkép forrása: Roberto Schmidt/Getty Images

Megosztás

Energiaügyek, pénzügyi megállapodás

Az amerikai elnökkel való találkozó után sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor Washingtonban. A magyar miniszterelnök ismertette, hogy mivel sikerült megállapodnia a Trump-kormányzattal. A legfontosabb fejlemény, hogy a Török Áramlat és a Barátság kőolajvezeték teljes szankciómentességet fog élvezni, időkorlát nélkül. A nukleáris energia területén megkötött megállapodásról is árult el részleteket a kormányfő, ennek egyik eleme, hogy Paks II-vel szemben semmilyen szankció nem várható. 

Az Egyesült Államokban érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása, és Magyarország ezért számíthat az Egyesült Államokra, a magyar pénzügyi stabilitás megőrzése és megerősítése érdekében

KIALAKÍTJÁK AZ AMERIKAI-MAGYAR PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKDÉS ÚJ FORMÁIT.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas bejelentéseket tett Orbán Viktor Amerikában

Megosztás

Felfigyeltek a Trump-Orbán-találkozóra külföldön is

Sűrű nap volt a pénteki Orbán Viktor és Donald Trump találkozója, a kormánytagok közötti többórás egyeztetése, és a miniszterelnök, valamint Szijjártó Péter késő esti bejelentései nyomán. A washingtoni ügyek jelentőségét jól mutatja, hogy több tekintélyes nemzetközi hírportál vezető anyagban számol be a tárgyalásról és azok eredményéről.

Az első beszámolókról itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Felfigyeltek a Trump-Orbán-találkozóra külföldön is

Tovább a cikkhez

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Pénzügyi csomag vagy mentőcsomag? Mit kapott Trumptól Magyarország?
Mást állít a magyar olaj- és gázszankciók alóli mentességről Trump csapata, mint amit eddig tudtunk
Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility