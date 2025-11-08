Szankciómentesség, nukleáris üzlet, forintot védő háló - Megvolt az amerikai-magyar csúcs, ezek a fontosabb eredmények

Az amerikai külügyminisztérium (U.S. Department of State) oldalán megjelent a hivatalos tájékoztató az Egyesült Államok és Magyarország között lezajlott tárgyalás eredményeiről.

Más tengerentúli minisztérium (energiaügyi, vagy pénzügyminisztérium) honlapján nem jelent meg tájékoztató. Ebben a közleményben nem is szerepelnek a szankciómentességgel összefüggő részek (orosz energiaimport és Paks II. vonatkozásában), valamint a pénzügyi együttműködés részletei sem.

Az amerikai-magyar kapcsolatok új szintre emelkedtek címmel jelent meg a hivatalos közlemény az USA külügyminisztériumának oldalán.

A tájékoztató szerint "Donald Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével az amerikai-magyar kapcsolatok az együttműködés és az eredmények új szintjeit érik el". Ez a partnerség a szuverén döntéshozatal kölcsönös tiszteletben tartásán és a mindkét nemzet számára kereskedelmi partnerként és NATO-szövetségesként előnyös stratégiai célok előmozdítása iránti elkötelezettségen alapul - teszik hozzá. Majd a közlemény felsorolja részletesen azokat az eredményeket, amelyek Trump hivatalba lépése óta megszülettek a kapcsolat elmélyítése során. Három csoportba foglalták össze a lépéseket.

1. A gazdasági jólét és az energiafüggetlenség előmozdítása

Új amerikai-magyar energiapartnerség:

Magyarország és az Egyesült Államok egyetértési megállapodást írt alá a nukleáris energiáról: A megállapodás jelzi szándékunkat, hogy tárgyalásokat kezdjünk a polgári nukleáris iparban, beleértve a kis moduláris reaktorokat (SMR) és a kiégett fűtőelemek tárolását is. Az Egyesült Államok és Magyarország együttműködik abban, hogy Budapest a feltörekvő közép-európai SMR piac központjává váljon, piacvezető amerikai nukleáris innovációt alkalmazva egy új transzatlanti iparág beindítása érdekében. Magyarország jelezte, hogy akár 10 SMR építését is támogatni kívánja, amelyek potenciális értéke akár 20 milliárd dollár is lehet.

A mai találkozón Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy nukleáris üzemanyag-megállapodást kötött az amerikai Westinghouse-szal, amelynek célja amerikai nukleáris üzemanyag szállítása a magyar Paks I. atomerőmű számára. A szerződés értéke körülbelül 114 millió dollár.

LNG-vásárlások: Magyarország elkötelezte magát az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlása mellett, tovább diverzifikálva energiaforrásait. A szerződések várható értéke körülbelül 600 millió dollár lesz.

Utazás és határbiztonság:

Magyarország teljes mértékben visszaállítja részvételét a vízummentességi programban, elősegítve a jogszerű utazást, miközben fenntartja a szigorú ellenőrzéseket és fokozza a határbiztonságot.

Az American Airlines bejelentette, hogy 2026 májusától újraindítja a Philadelphia és Budapest közötti közvetlen szezonális járatait, tovább erősítve a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.

2. Erősebb biztonsági partnerség építése

Védelmi együttműködés

A tárgyalások megkezdése a Katonai Információk Biztonságáról szóló Általános Megállapodás (GSOMIA) megújításáról, amely szorosabb kétoldalú védelmi kapcsolatokat és Magyarország elkötelezettségét jelzi a nemzetbiztonsági infrastruktúra rosszindulatú szereplőkkel szembeni védelme iránt.

Katonai beszerzés

A magyar kormány bejelentette szándékát, hogy 700 millió dollár értékben vásárol védelmi cikkeket külföldi katonai értékesítések révén.

Polgári és kereskedelmi űrkutatási együttműködés

Magyarország október 22-én aláírta az Artemis Megállapodásokat. Ez tükrözi Magyarország űrkutatási ambícióit, és kijelöli helyét a világűr békés és átlátható felhasználása iránt elkötelezett nemzetek egyre bővülő hálózatában.

3. A következő generáció megerősítése

A Fulbright Partnerség bővítése

Az amerikai függetlenség 250. évfordulójának megünneplésére 2026-ban a kétoldalú Fulbright Bizottság a Pannónia Ösztöndíjprogrammal együttműködve kibővíti a John von Neumann Kiváló Díjat a STEM területeken, hogy új cserelehetőségeket kínáljon amerikai és magyar résztvevők számára. A magyar kormány emellett növeli éves hozzájárulását, hogy megegyezzen az amerikai finanszírozású, kétoldalú csereprograméval.

Amerikai-magyar kutatás a mesterséges intelligencia etikus felhasználásáról

A magyar kormány 1 millió dollárt biztosít egy közös kutatási konzorcium létrehozására az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem között a mesterséges intelligencia etikus felhasználásának tanulmányozása céljából.

Közös támogatás a tudomány és az innováció számára

A Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) együttműködési megállapodást írt alá az MIT Nemzetközi Tanulmányok Központjával (CIS) a tudomány és az innováció előmozdítása érdekében. Az MIT–Hungary HUNREN Seed Fund, amely a CIS MIT Global Seed Funds programjának része, támogatásokat kínál kétoldalú utazások, workshopok és együttműködési találkozók támogatására.