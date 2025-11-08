Úgy néz ki, hogy Orbán Viktor energetikai és diplomáciai manővere beérett Trumpnál

Az egyik legfontosabb bejelentés az volt, hogy

a Török Áramlat és Barátság kőolajvezeték teljes szankciómentességet élvez. Általános mentesség, időkorlát nélkül

- mondta Orbán Viktor.

Később egy pontosító kérdésre válaszolva Orbán Viktor megerősítette, hogy a vezetékek szankciók alóli mentessége azt jelenti, hogy

azon keresztül jöhet orosz vállalatoktól földgáz, vagy olaj, így például a Lukoilé.

Ez nagy sikernek könyvelheti el a magyar kormányzat. Az egyelőre erősen kérdéses, hogy milyen formában tud megvalósulni a szankciómentesség. Eddig sem azzal volt a probléma, hogy "fizikailag" elzárták az olaj- vagy gázvezetéket, hanem a kitermelők és kereskedők felé történő kifizetéseket, üzletelést lehetetlenítette el az amerikai tiltólista. Érdemes tehát megvárni a részletes szabályokat.

Nagyon fontos bejelentés volt az is, hogy a Paks II. beruházáshoz kapcsolódó, a Gazprombank felé történő kifizetéseket tiltó szankció alóli mentességet, amely az év végéig tart, nem meghosszabbítják, hanem azt

teljesen eltörlik.

Ezzel egy újabb akadály hárul el a paksi bővítési projekt elől, és már csak az új Európai Bizottsági felülvizsgálati eljárás maradt, mint lehetséges akadály.

Ezen kívül azt is megtudhattuk a sajtótájékoztatón, hogy az általunk is megsaccolt nagyon közeli értéken, 5 évre 2 milliárd köbméteres LNG-szerződést köthetünk egy amerikai beszállítóval - ennek részletein jelenleg is dolgoznak a felek. A megállapodás évente 400 millió köbmétert jelentene, ami az éves gázfelhasználás nagyjából 4-4,5%-a.

Továbbá előkerült a kis moduláris reaktorok (SMR) témája is. Ennek kapcsán Szijjártó azt mondta, hogy

a kérdés, hogy hány felépítése mellett dönt Magyarország. A beruházásokhoz, gyárakhoz kelleni fog áramellátás. 20 milliárd dollár keretösszegű beruházás 10-12 ilyen erőmű esetén áll fent - jelezte a miniszter.

- majd hozzátette: "ha 5-6 ilyen erőmű valósulna meg, akkor az értelemszerűen csak 10 milliárd dollárba kerülhet."

Ezzel arra a kérdésre is pont került, hogy a délelőtt megjelent hírekkel ellentétben nem konkrétan 10 darab erőműre, hanem lényegében egy keretszerződés aláírására került sor az SMR fejlesztések területén. Magyarország opcionálisan eldöntheti, hogy adott összegből mennyit használ fel a jövőben jelentkező áramigény függvényében.

Végezetül már az is jól ismert, hogy együttműködésben állapodtak meg, a Westinghouse energetikai vállalattal, amely 100 millió dollár értékben fog fűtőanyagot szállítani a Paksi Atomerőműbe, legkorábban a 2028-29-es évtől.

Összegzés

Úgy tűnik tehát, hogy Magyarország olyan értékajánlatot tett az Egyesült Államoknak - SMR beruházások, amerikai fűtőelem-beszállítás, hadiipari és űripari együttműködések formájában -, amelyért cserébe Washington kész volt kulcskérdésekben is engedményeket tenni (orosz energiaimport, Paks II.).

Ugyanakkor nagyon fontos részletek egyelőre nem ismertek, így még nem látszik teljesen, mit és hogyan is ad pontosan ezekért cserébe Magyarország (magyar részről a nagy megállapodás árát ezek fényében lehet pontosan megítélni) és az ördög most is a részletekben rejlik. Mindezek ellenére, első ránézésre a megállapodás hazánk számára jelentős diplomáciai és energetikai eredménynek tűnik.

A nyitott kérdések közül pénzügyi oldalról a legérdekesebb kérdés, hogy mi lesz a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény jövőbeni sorsa (az, hogy itt nem történt áttörés, nem meglepetés, ezt előzetes cikkünkben jeleztük is), valamint hogy pontosan mit fognak tartalmazni a pénzügyi együttműködés formái a két ország között (államközi finanszírozási megoldásokra kell itt gondolni, vagy projekt alapú finanszírozásra, vagy éppen intézmények közötti együttműködésekre).

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook