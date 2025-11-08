  • Megjelenítés
Vadonatúj információk érkeztek a Trump-Orbán megállapodásról
Portfolio
A magyar félnek sikerült elérnie Washingtonban, hogy mind a gáz-, mind az olajvásárlások esetében mentesüljünk amerikai szankciók alól. Ez a legfőbb eredménye a Donald Trump és Orbán Viktor vezetésével folytatott tárgyalásoknak, ugyanakkor ellentmondásos információk vannak arról, hogy a felmentés egy évre szól, vagy időkorlát nélküli. Emellett több más energetikai területen születtek egyezségek, és továbbiakról várhatók bejelentések a közeljövőben. Egy dollár swap-vonal felállíátásról is szó lehet. A Trump-Orbán csúcs fejleményeit itt követjük nyomon.
Mást állít a magyar olaj- és gázszankciók alóli mentességről Trump csapata, mint amit eddig tudtunk

Az Egyesült Államok egy évre adott felmentést Magyarországnak az orosz olaj és gáz használatára vonatkozó amerikai szankciók alól - olvasható a Reutersen. Az állítás ha nem is szöges ellentéte, de jelentősen eltér a tegnapi washingtoni találkozót követő magyar delegáció sajtótájékoztatóján elhangzottaktól.

Tovább a cikkhez
Pénzügyi csomag vagy mentőcsomag? Mit kapott Trumptól Magyarország?

Az amerikai-magyar megállapodás részét képezheti egy dollár swap vonal nyitása. Legalábbis a magyar nyilatkozatok erre utalnak, és a Válasz Online úgy tudja, hogy ilyen igény a magyar fél részéről felmerült. Legutóbb az Egyesült Államok Argentínával kötött hasonló megállapodást a peso védelmében.

Tovább a cikkhez
Ezt történt a Trump-Orbán csúcson

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megtartotta sajtótájékoztatóját a washingtoni egyeztetéseket követően. Bár az esemény előtt már sok minden kiderült arról, hogy milyen megállapodásokra számíthatunk a hivatalos bejelentésen, de olyan kulcskérdések, mint az orosz olajat- és gázt, valamint a Paks II. beruházást érintő szankciók még nyitott kérdések voltak - most ezekre is pont került.

Címlapkép forrása: Roberto Schmidt/Getty Images

Energiaügyek, pénzügyi megállapodás

Az amerikai elnökkel való találkozó után sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor Washingtonban. A magyar miniszterelnök ismertette, hogy mivel sikerült megállapodnia a Trump-kormányzattal. A legfontosabb fejlemény, hogy a Török Áramlat és a Barátság kőolajvezeték teljes szankciómentességet fog élvezni, időkorlát nélkül. A nukleáris energia területén megkötött megállapodásról is árult el részleteket a kormányfő, ennek egyik eleme, hogy Paks II-vel szemben semmilyen szankció nem várható. 

Az Egyesült Államokban érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása, és Magyarország ezért számíthat az Egyesült Államokra, a magyar pénzügyi stabilitás megőrzése és megerősítése érdekében

KIALAKÍTJÁK AZ AMERIKAI-MAGYAR PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKDÉS ÚJ FORMÁIT.

Felfigyeltek a Trump-Orbán-találkozóra külföldön is

Sűrű nap volt a pénteki Orbán Viktor és Donald Trump találkozója, a kormánytagok közötti többórás egyeztetése, és a miniszterelnök, valamint Szijjártó Péter késő esti bejelentései nyomán. A washingtoni ügyek jelentőségét jól mutatja, hogy több tekintélyes nemzetközi hírportál vezető anyagban számol be a tárgyalásról és azok eredményéről.

Az első beszámolókról itt írtunk:

