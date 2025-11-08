  • Megjelenítés
Vallott az amerikai–magyar hadiipari megállapodásokról Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Gazdaság

Vallott az amerikai–magyar hadiipari megállapodásokról Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Portfolio
Washingtonban a magyar és az amerikai védelmi tárca képviselői a kétoldalú katonai és védelmi ipari együttműködés bővítéséről egyeztettek. A tárgyalások célja, hogy új beszerzések és ipari projektek előtt nyisson utat a felélénkülő politikai kapcsolat – ismertette találkozói után Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az MTI szerint.

A magyar honvédelmi miniszter washingtoni tárgyalásai során a felek a védelmi és katonai együttműködés erősítéséről egyeztettek. Szalay-Bobrovniczky Kristóf Elbridge A. Colby amerikai államtitkárral folytatott megbeszélése után azt mondta,

a kétoldalú politikai kapcsolatok javulása kedvező hátteret teremthet újabb védelmi ipari projekteknek és beruházásoknak.

A miniszter szerint az Orbán Viktor és Donald Trump közötti találkozó szintén megnyithatja az utat további védelmi beszerzések és akár űripari együttműködések előtt. Szalay-Bobrovniczky úgy nyilatkozott, hogy a Pentagonban „baráti” fogadtatásban részesült, és a korábbi amerikai adminisztrációval összevetve kedvezőbb hozzáállást tapasztalt a magyar haderőfejlesztés iránt.

Beszámolója szerint az együttműködés jelenlegi kereteit „proaktívnak” tartja, és úgy látja, hogy

Budapest és Washington megközelítése több területen közel áll egymáshoz, különösen az Ukrajnával kapcsolatos érdekek tekintetében, jóllehet a két ország közötti erőforrás-különbség jelentős.

A miniszter jelezte, hogy a következő időszakban további tárgyalások várhatók a konkrét védelmi együttműködési formák és eszközök tisztázására. Közlése szerint az egyeztetésen amerikai részről elhangzott: Európának nagyobb szerepet kell vállalnia saját védelmében, és ezt Magyarország jelenlegi haderőfejlesztési programjával igyekszik teljesíteni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

