Brüsszel bejelentette a nagy fordulatot, de a szakértők már figyelmeztetnek a buktatókra

Az EU 27 országának kormánya megállapodott arról, hogy a 2040-re akár 90 százalékkal csökkenti a bolygófelmelegedést okozó szén-dioxid-kibocsátását az 1990-es szinthez képest. Ez a célkitűzés azonban sok olyan kibúvót kapott, ellentételezési lehetőségekkel és felülvizsgálati záradékokkal, amelyek jelentősen gyengíthetik az elképzelést.
Úgy látom, ez egy olyan politikai kompromisszum, amely legalább elérhető közelségben tartja a 2050-es célt. De a kockázata annak, hogy nem érjük el, természetesen most inkább nőtt, mint csökkent
– mondta Ottmar Edenhofer, a Potsdami Klímahatás-kutató Intézet közgazdásza, aki az EU éghajlatváltozással foglalkozó tudományos tanácsadó testületének elnöke.
A megállapodás fontos eleme, hogy megtartja a fő célkitűzést, az EU hazai kibocsátáscsökkentését 85 százalékban határozza meg, viszont a tagállamok számára nyitva hagyja a lehetőséget, hogy a fennmaradó részt más országoknak fizessen a szennyezés csökkentéséért úgynevezett szén-dioxid-kvóták vásárlásával. Egy záradék is belekerült, hogy ötévente felülvizsgálja a célkitűzést a gazdasági körülmények vagy a magas energiaárak fényében. Az is lehetőség lesz, hogy a megállapítások fényében az egyes tagállamok további kvótákat vásároljanak.
A testület kifogást fogalmazott meg a kreditek felhasználásával kapcsolatban, figyelmeztetve, hogy a szennyezéscsökkentés kiszervezése külföldre terelné a nagyon is szükséges beruházásokat, és lassítaná a hazai dekarbonizáció ütemét.
A 90 százalék minden bizonnyal tudományosan megalapozott, de az 5 százalékpont [a kreditek] a körülményektől függenek... A 85 százalék minden bizonnyal a határérték alatt van. Azt mondanám, hogy ez egy politikai kompromisszum, és így is kell tekinteni
– mondta Edenhofer, valamint óva intett intett attól is, hogy az EU gazdasági gondjaiért bűnbakot keressenek az éghajlatvédelmi erőfeszítésekben.
Szerinte visszatérő elem, hogy a kontinensen a klímapolitikát szokás hibáztatni az ipar gyenge teljesítményéért. Kiemelte a német vegyipar tevékenységét, mivel kampányt indított, amelynek célja az EU szén-dioxid-piacának – az éghajlatváltozással kapcsolatos jogszabályok középpontjának – a megszüntetése volt.
Címlapkép forrása: Lukas Schulze/Getty Images
CNN: szimbolikus győzelem felé halad Putyin az ukrajnai háború egyik legnagyobb csatájában
Bahmut óta nem látott siker jöhet.
Kész, vége: utolsó üzletét is bezárja az ikonikus magyar ruhamárka
Több mint harminc év után.
Kongatja a vészharangot a pénzügyminiszter: a kormányzati leállás a gazdaságot is térdre kényszerítheti
Megfeleződhet a növekedés.
A kötvényesek benézték azt, amit a részvényesek nem
Nagy tanulságok a rövid és hosszú táv harcáról.
Egyértelmű üzenetet küldött Moszkva az atomcsendről
Addig tart, amíg mások is betartják azt.
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!