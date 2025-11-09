  • Megjelenítés
Brüsszel bejelentette a nagy fordulatot, de a szakértők már figyelmeztetnek a buktatókra
Brüsszel bejelentette a nagy fordulatot, de a szakértők már figyelmeztetnek a buktatókra

Portfolio
A Politiconak beszélt egy vezető európai tudomány tanácsadó arról, hogy az Európai Unió új időközi klímacéljában található kiskapuk növelik a 2050-es nettó nulla cél elérésének veszélyét.
Az EU 27 országának kormánya megállapodott arról, hogy a 2040-re akár 90 százalékkal csökkenti a bolygófelmelegedést okozó szén-dioxid-kibocsátását az 1990-es szinthez képest. Ez a célkitűzés azonban sok olyan kibúvót kapott, ellentételezési lehetőségekkel és felülvizsgálati záradékokkal, amelyek jelentősen gyengíthetik az elképzelést.

Úgy látom, ez egy olyan politikai kompromisszum, amely legalább elérhető közelségben tartja a 2050-es célt. De a kockázata annak, hogy nem érjük el, természetesen most inkább nőtt, mint csökkent

– mondta Ottmar Edenhofer, a Potsdami Klímahatás-kutató Intézet közgazdásza, aki az EU éghajlatváltozással foglalkozó tudományos tanácsadó testületének elnöke.

A megállapodás fontos eleme, hogy megtartja a fő célkitűzést, az EU hazai kibocsátáscsökkentését 85 százalékban határozza meg, viszont a tagállamok számára nyitva hagyja a lehetőséget, hogy a fennmaradó részt más országoknak fizessen a szennyezés csökkentéséért úgynevezett szén-dioxid-kvóták vásárlásával. Egy záradék is belekerült, hogy ötévente felülvizsgálja a célkitűzést a gazdasági körülmények vagy a magas energiaárak fényében. Az is lehetőség lesz, hogy a megállapítások fényében az egyes tagállamok további kvótákat vásároljanak.

A testület kifogást fogalmazott meg a kreditek felhasználásával kapcsolatban, figyelmeztetve, hogy a szennyezéscsökkentés kiszervezése külföldre terelné a nagyon is szükséges beruházásokat, és lassítaná a hazai dekarbonizáció ütemét. 

A 90 százalék minden bizonnyal tudományosan megalapozott, de az 5 százalékpont [a kreditek] a körülményektől függenek... A 85 százalék minden bizonnyal a határérték alatt van. Azt mondanám, hogy ez egy politikai kompromisszum, és így is kell tekinteni

– mondta Edenhofer, valamint óva intett intett attól is, hogy az EU gazdasági gondjaiért bűnbakot keressenek az éghajlatvédelmi erőfeszítésekben. 

Szerinte visszatérő elem, hogy a kontinensen a klímapolitikát szokás hibáztatni az ipar gyenge teljesítményéért. Kiemelte a német vegyipar tevékenységét, mivel kampányt indított, amelynek célja az EU szén-dioxid-piacának – az éghajlatváltozással kapcsolatos jogszabályok középpontjának – a megszüntetése volt. 

Globális alkuk sora szabhatja át az EU-s pénzek elosztását

Címlapkép forrása: Lukas Schulze/Getty Images

