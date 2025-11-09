Egy új kutatás választ adott az univerzum egyik legfontosabb kérdésére

A 20. század eleje óta állítják a tudósok, hogy a világűr folyamatosan tágul, ráadásul egyre gyorsabban. Úgy gondolják, hogy a folyamért az úgynevezett sötét energia lehet a felelős, ez még sok szempontból ismeretlen a tudósok számára. Évtizedek óta az uralkodó kozmológiai modell, a Lambda hideg sötét anyag (ΛCDM) néven ismert modell azt feltételezte, hogy a sötét energia állandó marad a kozmikus történelem során. A legújabb kutatás viszont éppen ezt a tézist kérdőjelezi meg.
Egy szuperszámítógéppel készített modell a Sötét Energia Spektroszkópiai Műszer (DESI) egyik legfontosabb kérdésére keresi a választ. Ez egyben jelentős elmozdulást jelent az eddigiekhez képest, ugyanakkor egy jóval komplexebb rendszerre világít rá. Az továbbra sem világos, hogy
az időfüggő sötét energia hogyan befolyásolhatja a kozmikus struktúrák kialakulását és növekedését.
A megértéshez Tomoaki Ishiyama docens vezette csapat, a japán Chiba Egyetem Digitális Átalakítás Fejlesztési Tanácsának munkatársa, elvégezte az egyik legátfogóbb kozmológiai szimulációt. Ebben azt vizsgálták, hogy az időben változó sötét energia hogyan befolyásolhatja a kozmosz fejlődését, és hogyan segíthet a jövőbeli csillagászati megfigyelések értelmezésében. A munka részeként nagy felbontású N-test szimulációt hajtottak végre, amelyek mindegyike nyolcszor nagyobb számítási volumennel járt, mint a korábbi munkák. Az egyik szimuláció a standard Planck-2018 ΛCDM modellt követte, míg két másik a dinamikus sötét energiát tartalmazta.
Az eredmények azt mutatták, hogy a sötét energia változásainak hatása önmagában viszonylag finom volt. Megállapították, hogy a nagyobb anyagsűrűség erősíti a gravitációs vonzást, ami felgyorsítja a hatalmas galaxishalmazok kialakulását. A kutatás részeként a csapat a barionikus akusztikus oszcillációkat (BAO) is vizsgálta – ezek a korai univerzumban a hanghullámok által hátrahagyott mintázatok, amelyek „kozmikus vonalzóként” szolgálnak a távolságok mérésére.
Nagyméretű szimulációink azt mutatják, hogy a kozmológiai paraméterek, különösen az Univerzum anyagsűrűségének változásai nagyobb hatással vannak a szerkezet kialakulására, mint önmagában a DDE-komponens
– állapította meg Tomoaki Ishiyama.
Címlapkép forrása: Florian Gaertner/Photothek via Getty Images
CNN: szimbolikus győzelem felé halad Putyin az ukrajnai háború egyik legnagyobb csatájában
Bahmut óta nem látott siker jöhet.
Kész, vége: utolsó üzletét is bezárja az ikonikus magyar ruhamárka
Több mint harminc év után.
Kongatja a vészharangot a pénzügyminiszter: a kormányzati leállás a gazdaságot is térdre kényszerítheti
Megfeleződhet a növekedés.
A kötvényesek benézték azt, amit a részvényesek nem
Nagy tanulságok a rövid és hosszú táv harcáról.
Egyértelmű üzenetet küldött Moszkva az atomcsendről
Addig tart, amíg mások is betartják azt.
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!