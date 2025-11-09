Egyre több jel utal arra: rendkívüli tél következik, keményen megugorhatnak a számlák

Bár a meteorológusok szerint idén is hasonló időjárási feltételek várhatók, mint a tavalyi, rekordmeleg télen, egy lényeges különbség mutatkozik:

egyre több jel utal arra, hogy a sarki örvény – az Északi-sarkvidék körüli szelek gyűrűje – meggyengülhet, ami lehetővé teszi a fagyos levegő déli irányú áramlását.

A hideg időjárás valószínűleg magasabb áram- és földgázárakat eredményezne, ami tovább növelné a fogyasztók terheit a makacs infláció és a gyengélkedő gazdaságok idején. Az Egyesült Államokban az adatközpontok és a mesterséges intelligencia miatt megnövekedett áramigény már most is felhajtotta a nagykereskedelmi villamosenergia-árakat. A szakértők szerint érdemes figyelni a sarki örvényt, különösen decembertől. Tavaly ez az örvény csak márciusban bomlott fel, de idén a kelet felé fújó szelek, az úgynevezett kvázi-kétéves oszcilláció, kiválthatja a sztratoszférikus hirtelen felmelegedést, ami végül a sarki örvény gyengüléséhez vezethet.

Az USA-ban a tél várhatóan valamivel hűvösebb lesz a normálisnál, és mindenképpen hidegebb, mint tavaly. Az ország északi része a Csendes-óceán északnyugati részétől Új-Anglia középső részéig valószínűleg az átlagosnál hűvösebb lesz, míg a déli területeken, beleértve Texast is, átlagos vagy enyhén átlag feletti hőmérséklet várható. A Közép-Nyugaton a háztartások várhatóan 2%-kal többet költenek majd gázfűtésre, míg az elektromos fűtés költsége – amelyet főként az USA déli részén használnak – körülbelül 4%-kal emelkedhet, ami három év óta a legnagyobb növekedés.

Kínában a La Niña jelenség hidegebb telet hozhat számos régióban, ami növeli a gázhiány kockázatát. Ennek eredményeként megugorhat a gázfogyasztás, és emelkedhetnek mind a nagykereskedelmi, mind a kiskereskedelmi gázárak. Japánban a déli területeken hidegebb időjárás várható, míg az északi részek enyhébbek lesznek, a nyugati területek pedig átlagos hőmérsékletűek maradnak. A síelők számára jó hír, hogy Japán Japán-tenger felőli oldalán erős havazás és jó hótakaró kialakulása várható.

Európában, bár az előrejelzések átlagosan enyhe telet jósolnak,

egyre több bizonyíték utal arra, hogy a viszonylag mérsékelt körülményeket gyakori hidegbetörések szakíthatják meg, különösen Észak- és Közép-Európában.

Az európai gázárak ingadoztak az elmúlt hetekben, ahogy a kereskedők értékelik a lehűlés potenciális intenzitását. A hideg időjárás súlyosságától függően veszélybe kerülhetnek az Európai Unió őszi búzatermései is, amely a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre. A növények a téli nyugalmi időszakban elveszíthetik ellenálló képességüket, ha a hőmérséklet gyakran ingadozik, és károsodhatnak egy erős lehűlés során.

Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images