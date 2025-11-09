Fontos üzenetet küldött a pápa

A pápa a Szent Péter téren mondott Úrangyala-imádság végén elismerését fejezte ki
mindazoknak, akik minden szinten elkötelezik magukat a béke építése mellett a háború sújtotta övezetekben.
XIV. Leó hozzátette, a néhány nappal ezelőtti halottak napján az elhunytakért szólt az ima, és "sajnos közöttük sokan vannak, akiket a harcokban és a bombázásokban öltek meg annak ellenére, hogy civilek, gyermekek, idősek, betegek voltak". "Ha valóban tisztelni akarjuk az emléküket, álljanak le a harcok, és kötelezzük el magunkat a tárgyalásra" - fogalmazott a pápa.
A pápa hangsúlyozta, közel állónak érzi magát a tájfun sújtotta Fülöp-szigetek lakosaihoz. Emlékeztetett arra, hogy a szegények világnapja alkalmából az olasz élelmiszerbank jövő szombaton gyűjtést rendez. Ezzel kapcsolatban
a pápa fenntartható agrárpolitikát szorgalmazott, valamint az élelmiszerpazarlás megállítását.
A National Catholic Register amerikai katolikus napilap a szentszéki államtitkárságra hivatkozva közölte, hogy XIV. Leó pápa január 7-re és 8-ra rendkívüli tanácskozásra hívta a bíborosokat. Ez lesz a májusban megválasztott pápa első konzisztóriuma, amelyen szokás szerint az egyházat érintő legsürgősebb kérdéseket tárgyalják meg.
Címlapkép forrása: Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images
