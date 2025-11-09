  • Megjelenítés
Fontos üzenetet küldött a pápa
Gazdaság

Fontos üzenetet küldött a pápa

MTI
Elismerését fejezte ki azoknak, akik a békét igyekeznek építeni a háborúk sújtotta övezetekben XIV. Leó pápa vasárnap délben elmondott beszédében. Az egyházfő rendkívüli tanácskozásra szólította a bíborosokat Rómába.

A pápa a Szent Péter téren mondott Úrangyala-imádság végén elismerését fejezte ki

mindazoknak, akik minden szinten elkötelezik magukat a béke építése mellett a háború sújtotta övezetekben.

XIV. Leó hozzátette, a néhány nappal ezelőtti halottak napján az elhunytakért szólt az ima, és "sajnos közöttük sokan vannak, akiket a harcokban és a bombázásokban öltek meg annak ellenére, hogy civilek, gyermekek, idősek, betegek voltak". "Ha valóban tisztelni akarjuk az emléküket, álljanak le a harcok, és kötelezzük el magunkat a tárgyalásra" - fogalmazott a pápa.

A pápa hangsúlyozta, közel állónak érzi magát a tájfun sújtotta Fülöp-szigetek lakosaihoz. Emlékeztetett arra, hogy a szegények világnapja alkalmából az olasz élelmiszerbank jövő szombaton gyűjtést rendez. Ezzel kapcsolatban

Még több Gazdaság

Evolúció 2.0: az emberi tudás legyőzte a biológiát, ami miatt újraértékelhetjük az életünket

Nagyon jó hírt közölt a Volkswagen

Súlyos baleset történt egy magyar erőműben, többen megsérültek

a pápa fenntartható agrárpolitikát szorgalmazott, valamint az élelmiszerpazarlás megállítását.

A National Catholic Register amerikai katolikus napilap a szentszéki államtitkárságra hivatkozva közölte, hogy XIV. Leó pápa január 7-re és 8-ra rendkívüli tanácskozásra hívta a bíborosokat. Ez lesz a májusban megválasztott pápa első konzisztóriuma, amelyen szokás szerint az egyházat érintő legsürgősebb kérdéseket tárgyalják meg.

Címlapkép forrása: Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Megszólalt Brüsszel a Trump–Orbán-találkozón bejelentett orosz energiaimport-mentességről
Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility