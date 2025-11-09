Hatalmas káosz várható hétfőtől két autópályán is

Tájékoztatásuk szerint
hétfő reggeltől előreláthatólag 21-én estig,
az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a soroksári csomópont előtt egy szakaszon lezárják a külső és a lassító sávot, így a forgalom csak egy sávon haladhat.
A várhatóan jelentős torlódással járó korlátozás ideje alatt a soroksári csomópontban folyamatosan biztosított lesz az M5-ös autópályáról történő lehajtás.
Ugyanebben az időszakban a 10. jelű csomópontban az M0-s autóút Győr felé vezető oldalán a lehajtó csomóponti ágon sávelhúzás mellett pályaszűkítéssel is járó korlátozást vezetnek be a Magyar Közút szakemberei.
A térségben sebességkorlátozásra és hosszabb menetidőre kell számítaniuk a közlekedőknek, azonban továbbra is le lehet hajtani az M0-s autóútról Diósd, Budapest irányába - írták.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
