Kongatja a vészharangot a pénzügyminiszter: a kormányzati leállás a gazdaságot is térdre kényszerítheti

A pénzügyminiszter a CBS televízió vasárnapi politikai magazinműsorában felhívta a figyelmet arra, hogy az első két negyedévben tapasztalt kedvező gazdasági növekedés megtorpanhat, és akár felére eshet, amennyiben tovább tart a kormányzati leállás, aminek gazdasági hatásai napról-napra egyre súlyosabbak.
Scott Bessent emlékeztetett arra, hogy a szövetségi légiirányítók hiánya miatt elrendelt légtér-forgalom csökkentés nem csak az utazókat érinti, hanem a teherjáratokat is, ami az ellátási lánc akadozásához vezet, valamint az ünnepi időszak kezdetekor az áruszállításban is fennakadások lehetne.
A miniszter szerint
a kormányzati intézmények újraindításához a kongresszus felsőházában 5 demokrata szenátorra van szükség,
aki úgy dönt, hogy megszavazza az átmeneti költségvetést.
Szombati összesítések szerint az Egyesült Államokban már 1000 járatot töröltek és mintegy 5000 késés volt, vasárnap a reggeli órákis több száz járat törlését jelentették be. Az amerikai közlekedési minisztérium péntektől az amerikai légtér forgalmának 10 százalékos csökkentését rendelte el a légiirányítók leterheltségének csökkentése miatt.
A szövetségi hivatalként működő légiirányítás (Federal Aviation Administration) hosszabb ideje munkaerő-hiánnyal küzd, amin rontott a kormányzati leállás. Az alkalmazottak nem kapnak fizetést, így annak érdekében, hogy bevételre tegyenek szert másodállásokat vállalnak. A kormányzati leállás idején a szövetségi alkalmazottak fizetés nélküli kényszerszabadságon vannak, ugyanakkor az olyan folyamatos üzemek esetében, mint a légiirányítás a munka felvétele kötelező.
Adam Schiff demokrata párti szenátor a CBS televízió vasárnapi műsorában megerősítette, hogy egyelőre nincs szándék arra, hogy csatlakozzanak a republikánusokhoz és megszavazzák az átmeneti költségvetést. Azzal érvelt, hogy céljuk a Barack Obama nevéhez fűződő szociális alapú egészségbiztosítási rendszer idén lejáró szabályainak meghosszabbítása, ennek teljesülése nélkül nem szavazzák meg a költségvetést.
Rámutatott arra is, hogy előterjesztettek egy kompromisszumos javaslatot, amely az egészségbiztosítási rendszer kedvezményeit további egy évig meghosszabbítaná, ami időt ad hosszú távú megoldás kidolgozására.
Donald Trump amerikai elnök vasárnap a közösségi médiában közzétett bejegyzésében a Barack Obama elnöksége idején elfogadott egészségbiztosítási törvény (Affordable Care Act) helyett teljesen új ellátási rendszert sürgetett. A hatályban lévő rendszert "a lehető legrosszabbnak" minősíttette, ami rendkívül sokba kerül. Az elnök azt javasolta, hogy
a jelenleg egészségbiztosítóknak folyósított szövetségi forrásokat közvetlenül az állampolgárokhoz juttassák el egészségügyi ellátásuk fedezeteként.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
