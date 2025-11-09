  • Megjelenítés
Korlátlan vagy csak egy év? Továbbra is bizonytalan a magyar szankciómentesség időtartama
Korlátlan vagy csak egy év? Továbbra is bizonytalan a magyar szankciómentesség időtartama

Portfolio
Orbán Viktor washingtoni tárgyalása után a magyar kormány azt állítja, hogy Magyarország korlátlan időre felmentést kapott az orosz energiára vonatkozó amerikai szankciók alól, de az amerikai és nemzetközi források továbbra is egy egyéves mentességről beszélnek. A Telexnek a Fehér Ház azt közölte, hogy Donald Trump egy évre mentette fel Magyarországot az orosz olaj- és gázimportot érintő amerikai szankciók alól. Ezzel szemben Szijjártó Péter vasárnap azt állította, hogy a Trump–Orbán találkozón nem hangzott el semmilyen időtáv, és a megállapodás kézfogással született meg, amelynek pontos szövegezése még az amerikai adminisztráción múlik. A szankciómentesség tényleges időtartama így továbbra is bizonytalan.

Orbán Viktor fehérházi tárgyalása óta az egyik legfontosabb és legtöbbet vitatott kérdés az, hogy

Magyarország valójában mennyi időre kapott felmentést az orosz energiára vonatkozó amerikai szankciók alól.

A magyar kormányzati kommunikáció szerint a megállapodás időhatár nélküli mentességről szól, azonban az eddig rendelkezésre álló amerikai, európai és nemzetközi médiainformációk alapján a helyzet ennél jóval bizonytalanabb.

Szijjártó Péter külügyminiszter vasárnap a Kossuth rádióban úgy fogalmazott, hogy

semmiféle időtáv nem hangzott el Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásán.

Elmondása szerint a két vezető kézfogással állapodott meg a mentességről, és szerinte már csak technikai kérdés, hogy ezt milyen szövegezéssel foglalják hivatalos amerikai dokumentumba. Szijjártó így azt sugallta, hogy Magyarország nem időre, hanem elvben kapott feloldást azokra a szankciókra, amelyek a Barátság kőolajvezeték és a Török Áramlat gázvezeték működését is érinthették volna.

A magyar miniszterelnök még a találkozó után úgy nyilatkozott, hogy Donald Trump időhatár nélkül ígért mentességet. Orbán szavai szerint az amerikai elnök azt mondta:

Úgy lesz, időhatár nélkül mentesítünk benneteket az amerikai szankciók alól.

Csakhogy ezzel szemben áll az amerikai hivatalos kommunikáció. A Telex megkeresésére a Fehér Ház egyik tisztviselője azt közölte, hogy

Donald Trump egy évre mentette fel Magyarországot az orosz olaj- és gázimportot érintő szankciók alól.


Ugyanezt jelentette:

  • a CNN,

  • a BBC,

  • és a Reuters több diplomáciai forrással hivatkozva.

Mint arról a Portfolio több cikkben is beszámolt,

az EU-ban sem látják úgy, hogy korlátlan mentesség született volna.

Brüsszeli források szerint az Egyesült Államok által biztosított mentesség időben korlátozott, felülvizsgálható és feltételhez kötött. Az Európai Bizottság szóvivője pedig jelezte, hogy ha az amerikai szankciók felmentése módosul, az uniós szankciós politikát ez nem érinti automatikusan.
Tehát Brüsszel nem tekinti eldöntöttnek az ügyet, és azt is hangsúlyozták, hogy Magyarország továbbra is köteles betartani az EU saját szankciós szabályait, amelyek az orosz energiabehozatal bizonyos formáit korlátozzák.

Vagyis mit tudunk jelenleg?

  1. valóban született szóbeli politikai megállapodás, azaz Magyarország nem kényszerül azonnali leállásra az orosz olaj- és gázimportban,

  2. a mentesség időtávja viszont továbbra is vitatott, és az amerikai hivatalos dokumentumok még nem jelentek meg.

A következő hetek így arról szólnak majd, hogy milyen pontos szöveg kerül az amerikai kormányzati döntésbe.

Címlapkép forrása: Roberto Schmidt/Getty Images

