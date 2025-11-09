  • Megjelenítés
Nagyon jó hírt közölt a Volkswagen
Gazdaság

Nagyon jó hírt közölt a Volkswagen

Portfolio
Megindultak az első Nexperia-chipek szállításai az autógyártókhoz, miután a kínai hatóságok eseti engedélyekkel újraindították az exportot – közölte a Volkswagen kínai vezetője.

Ralf Brandstätter, a Volkswagen Kínáért felelős igazgatósági tagja a Handelsblattnak elmondta, hogy

az ellátási leállás után a gyártók már megkapták az első szállítmányokat a kínai tulajdonú, Hollandiában működő félvezetőgyártó, a Nexperia termékeiből.

A holland kormány szeptember 30-án állami felügyelet alá helyezte a Nexperiát az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek közepette. Október 4-től a kínai kormány leállította a vállalat exportját, ami hiányt okozott az autóiparban széles körben használt Nexperia-chipekből.

A Nexperia csütörtökön üdvözölte, hogy egy amerikai–kínai megállapodás értelmében egy évig nem terhelik amerikai exportkorlátozások. Kína emellett eseti alapon engedélyezi a kiviteleket.

Még több Gazdaság

Fontos üzenetet küldött a pápa

Evolúció 2.0: az emberi tudás legyőzte a biológiát, ami miatt újraértékelhetjük az életünket

Súlyos baleset történt egy magyar erőműben, többen megsérültek

Brandstätter szerint már megindultak az első exportok. Elmondása szerint az Egyesült Államokkal kötött megállapodás után a kínai Kereskedelmi Minisztérium gyorsan reagált, és rövid távú külön engedélyeket adott.

Hozzátette, hogy ennek a rendszernek a fenntarthatósága főként az Egyesült Államok és Kína viszonyától függ. A Volkswagen kínai termelését jelenleg nem érinti a helyzet, összességében azonban növeli a bizonytalanságot.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Megszólalt Brüsszel a Trump–Orbán-találkozón bejelentett orosz energiaimport-mentességről
Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility