Ralf Brandstätter, a Volkswagen Kínáért felelős igazgatósági tagja a Handelsblattnak elmondta, hogy
az ellátási leállás után a gyártók már megkapták az első szállítmányokat a kínai tulajdonú, Hollandiában működő félvezetőgyártó, a Nexperia termékeiből.
A holland kormány szeptember 30-án állami felügyelet alá helyezte a Nexperiát az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek közepette. Október 4-től a kínai kormány leállította a vállalat exportját, ami hiányt okozott az autóiparban széles körben használt Nexperia-chipekből.
A Nexperia csütörtökön üdvözölte, hogy egy amerikai–kínai megállapodás értelmében egy évig nem terhelik amerikai exportkorlátozások. Kína emellett eseti alapon engedélyezi a kiviteleket.
Brandstätter szerint már megindultak az első exportok. Elmondása szerint az Egyesült Államokkal kötött megállapodás után a kínai Kereskedelmi Minisztérium gyorsan reagált, és rövid távú külön engedélyeket adott.
Hozzátette, hogy ennek a rendszernek a fenntarthatósága főként az Egyesült Államok és Kína viszonyától függ. A Volkswagen kínai termelését jelenleg nem érinti a helyzet, összességében azonban növeli a bizonytalanságot.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Nagyon jó hírt közölt a Volkswagen
Sokan megkönnyebbültek.
Súlyos baleset történt egy magyar erőműben, többen megsérültek
Forró por okozott súlyos sérülést.
Nagy földrengés volt Japánban
A következő napokban ennél erősebb rengések is várhatóak.
Hatalmas káosz várható hétfőtől két autópályán is
Burkolatfelújítás miatt lesznek jelenetős korlátozások.
Dróninvázió bénítja meg Európát: katonai akció indult
Máris léptek a brit fegyveres erők.
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Érkeznek a válaszok!
Globális alkuk sora szabhatja át az EU-s pénzek elosztását
Ursula von der Leyen innovációs pályára "kényszerítené" az EU-s források kedvezményezettjeit.
Korlátlan vagy csak egy év? Továbbra is bizonytalan a magyar szankciómentesség időtartama
Meddig maradhat Magyarország az orosz energián?
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!