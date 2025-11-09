Nagyon jó hírt közölt a Volkswagen

Megindultak az első Nexperia-chipek szállításai az autógyártókhoz, miután a kínai hatóságok eseti engedélyekkel újraindították az exportot – közölte a Volkswagen kínai vezetője.

Ralf Brandstätter, a Volkswagen Kínáért felelős igazgatósági tagja a Handelsblattnak elmondta, hogy

az ellátási leállás után a gyártók már megkapták az első szállítmányokat a kínai tulajdonú, Hollandiában működő félvezetőgyártó, a Nexperia termékeiből.

A holland kormány szeptember 30-án állami felügyelet alá helyezte a Nexperiát az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek közepette. Október 4-től a kínai kormány leállította a vállalat exportját, ami hiányt okozott az autóiparban széles körben használt Nexperia-chipekből.

A Nexperia csütörtökön üdvözölte, hogy egy amerikai–kínai megállapodás értelmében egy évig nem terhelik amerikai exportkorlátozások. Kína emellett eseti alapon engedélyezi a kiviteleket.

Brandstätter szerint már megindultak az első exportok. Elmondása szerint az Egyesült Államokkal kötött megállapodás után a kínai Kereskedelmi Minisztérium gyorsan reagált, és rövid távú külön engedélyeket adott.

Hozzátette, hogy ennek a rendszernek a fenntarthatósága főként az Egyesült Államok és Kína viszonyától függ. A Volkswagen kínai termelését jelenleg nem érinti a helyzet, összességében azonban növeli a bizonytalanságot.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock