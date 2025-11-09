  • Megjelenítés
Súlyos baleset történt egy magyar erőműben, többen megsérültek
Súlyos baleset történt egy magyar erőműben, többen megsérültek

MTI
Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, a helyszínről egy férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban, míg két másik férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba - közölte Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője vasárnap az MTI-vel.

Az Ajkamentők Facebook-oldal tájékoztatása szerint szombaton

karbantartási munka közben a kiáramló forró por okozott súlyos sérülést a Bakonyi Erőműben.

A helyszínre esetkocsival kivonuló alapítványi mentőszolgálat közlése szerint a sérült mintegy 8 méter magasan feküdt egy 6 négyzetméteres tetőn, súlyos állapotban. Mint írták, a sérültet csak egy másik épületből lehetett megközelíteni a munkások által lefektetett fapadlókon keresztül.

A helyszínen csak korlátozott ellátást lehetett alkalmazni, azonnali létrás műszaki mentést kérve a biztonságos földre juttatáshoz. Fájdalomcsillapítás és stabilizálás után a súlyos sérültet helikopterrel a győri kórház égési osztályára szállították, a két másik sérültet az ajkai kórházban látták el - olvasható a bejegyzésben.

