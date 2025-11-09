Trump kezében a leállító gomb: így függ Európa az amerikai tech cégektől

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Az adatok tárolásától és biztonsági mentésétől az AI-rendszerek működtetéséig és telepítéséig a felhőinfrastruktúra alátámasztja a digitális gazdaságot. Ennek az infrastruktúrának az irányítása azonban nagyon koncentrált, csupán

három amerikai vállalat – az Amazon, a Google és a Microsoft – uralja a globális piac több mint 60%-át.

Ennek eredményeként egyetlen ilyen szolgáltatás meghibásodása is milliárd dolláros károkat okozhat a globális gazdaságnak. Ez nem egy valószínűtlen forgatókönyv. Valójában ilyen meghibásodások rendszeresen előfordulnak.

Októberben például az Amazon Web Services (AWS) leállása világszerte több ezer szolgáltatás működését zavarta meg, köztük üzenetküldő alkalmazásokét, banki platformokét és otthoni biztonsági kamerákét.

világszerte több ezer szolgáltatás működését zavarta meg, köztük üzenetküldő alkalmazásokét, banki platformokét és otthoni biztonsági kamerákét. Napokkal később a Microsoft Azure is hasonló globális üzemzavart szenvedett el.

Eddig ezek az események véletlenszerűek voltak. A felhőinfrastruktúra azonban geopolitikai fegyverként is felhasználható. Mivel a három fő szolgáltató az Egyesült Államok joghatósága alatt működik, az amerikai hatóságok szeszélyeinek vannak kitéve, amelyek szolgáltatások büntetésként vagy kényszerítő eszközként történő felfüggesztésére kötelezhetik őket.

Semmiképp sem irreális, hogy ez megtörténik. Miután a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tavaly év végén elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Yoav Gallant volt védelmi miniszter ellen, Donald Trump amerikai elnök szankciókat vettet ki Karim Khan, az ICC főügyésze ellen – és a Microsoft törölte az e-mail fiókját. A nyugtalanító valóság az, hogy

a globális digitális gazdaság nagy része fölött van egy leállító gomb, amelyet Trump bármikor megnyomhat, amikor csak kedve tartja.

Ha ezeknek az amerikai óriáscégeknek a felhőszolgáltatásai technológiailag annyira fejlettek lennének – olyan ritka szakértelmet és rendkívül összetett és drága eszközöket igényelnének –, hogy más vállalatok nem tudnák ezt elvégezni, akkor talán érdemes lenne kockáztatni. De nem azok: az európai cégek már képesek magas színvonalú felhőszolgáltatásokat nyújtani. Az egyetlen ok, amiért ez a három amerikai vállalat – közülük kettő pozícióját bíróságon is monopóliumnak minősítették, a harmadikat pedig azzal gyanúsítják – egyáltalán domináns pozíciót ért el, az az, hogy a digitális gazdaság más terein elegendő forrást szereztek ahhoz, hogy ebből finanszírozzák a felhőpiac meghódítását.

Mivel ennek a közel monopóliumhelyzetnek a kockázatai egyre nyilvánvalóbbá válnak, egyre több vállalati és állami vásárló fontolgatja az alternatívákat. Ez összhangban áll az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, először 2019-ben megfogalmazott céljával, amely az európai „technológiai szuverenitás” elérésére irányul – ez egy olyan törekvés, amely nemcsak a felhőszolgáltatásokra, hanem az egész digitális infrastruktúrára kiterjed.

Míg Európa eddig kevés előrelépést tett ezen a téren, az amerikai felhőszolgáltató óriáscégek azon dolgoznak, hogy megszüntessék a piaci részesedésüket fenyegető veszélyt: elkezdtek „szuverén felhő” megoldásokat kínálni, amelyek állítólag kielégítik Európa „egyedülálló digitális szuverenitási igényeit”. Nevetséges ez az állítás. A szuverenitás azt a képességet jelenti, hogy egy adott ország saját joghatóságán belül saját maga hozhat szabályokat, ez pedig nem olyasmi, amit az amerikai felhőszolgáltatók Európának tudnának nyújtani.

Ahhoz, hogy Európa valódi előrelépést tegyen a digitális szuverenitás felé, break-and-build stratégiát kell alkalmaznia.

A stratégia „break” részének a bebetonozott monopóliumok lebontására kell összpontosítania. Ehhez Európa támaszkodhat a verseny érvényesítésére szolgáló meglévő eszközökre, például a digitális piacokról szóló jogszabályra (DMA), amelyet jelenleg nagyrészt nem alkalmaznak. Ezeket az eszközöket meg kell erősíteni a jogszabályok betartatásához szükséges személyzet létszámának növelésével. Hasonlóképpen, az Európai Bizottság és a technológiai cégek közötti, elszámoltathatóság nélküli kétoldalú tárgyalások helyett nyílt szabványalkotási folyamatokra van szükség, amelyek növelnék a DMA jogorvoslati intézkedéseihez hozzájáruló szakértők körét.

A stratégia „építés” (build) elemének magában kell foglalnia a szuverén digitális infrastruktúra terén meglévő európai hiányosságok azonosítását és azok ágazatonkénti kezelését. A felhőszolgáltatások tekintetében az első lépés az lehet, hogy a releváns szolgáltatások kormányzati beszerzései összhangban legyenek az európai szuverenitási célokkal.

Általánosabban véve az Európai Uniónak olyan iparpolitikát kellene kidolgoznia, amely elősegíti az alapvető technológiai képességek fejlesztését, esetleg az Eurostack kezdeményezés vagy a frissen létrehozott Digitális Közjavak Európai Digitális Infrastruktúra Konzorciuma (Digital Commons European Digital Infrastructure Consortium) iránymutatásai alapján. Az Eurosky-hoz és a Staanhoz hasonló új projektek, ha megfelelő finanszírozást kapnak, támogathatják ezt a törekvést. Az Airbus for AI javaslat – amelynek keretében a középhatalmi súllyal bíró országok együttműködnének egy állami AI-vállalat létrehozásában, az 1970-ben létrehozott Airbus modelljét követve – szintén megfontolásra érdemes.

Az októberi AWS- és Azure-leállások ismét rávilágítottak az amerikai technológiai vállalatok európai digitális infrastruktúra feletti befolyásának kockázataira. Az EU vezetőinek mindent meg kell tenniük ezek enyhítésére, mielőtt túl késő lenne.

Robin Berjon

A Supramundane Agency technológiai és vállalatirányítási kérdésekkel foglalkozó szakértője. A The New York Times korábbi – adatkezelési kérdésekkel foglalkozó – alelnöke és a W3C igazgatótanácsának korábbi alelnöke.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images