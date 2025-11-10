  • Megjelenítés
20 nap után máris kiengedték a börtönből Nicolas Sarkozy-t
Gazdaság

20 nap után máris kiengedték a börtönből Nicolas Sarkozy-t

Portfolio
Nicolas Sarkozyt 20 nappal a börtönbüntetés megkezdése után szabadon engedik, miközben továbbra is fellebbez az ellene hozott ítélet ellen, amely szerint a líbiai rezsimtől kapott pénzzel segítették a 2007-es elnökválasztási kampányát, írja a Bloomberg.

2025. október 21-én Franciaországban történelmi jelentőségű ítélet született, a korábbi köztársasági elnök, Nicolas Sarkozy (aki apai ágon magyar nemesi származású)

öt év börtönbüntetését kezdte meg a párizsi Prison de la Santé-ban.

Ez volt az első alkalom az Ötödik Köztársaság történetében, hogy volt államfőt büntetésként ilyen formában elhelyeztek. A bíróság a líbiai kampányfinanszírozási ügyben hozott ítéletében arra jutott, hogy Sarkozy és környezete 2007-es elnökválasztási kampányához a néhai líbiai vezető, Moammar Gaddafi rendszerétől érkező forrásokat vett igénybe. Az ügyben hangsúlyosan vizsgálták a 2000-es évek eleji tripoli találkozókat is. Bár Sarkozy fellebbezést nyújtott be, a döntés értelmében bevonult az elkülönített részlegre, ahol magánzárkában töltötte első napjait.

A körülmények szigorúak voltak, Sarkozy magánzárkában tartózkodott, napi egy órás sétával, társalgás más fogvatartottakkal nem megengedett. A jogi helyzetet tovább bonyolítja, hogy másik ügyben – a úgynevezett Bygmalion-ügyben – a Franciaország legfelsőbb bírósága már korábban megerősítette bűnösségét, ami miatt pár hónap elektronikus jeladóval való házi őrizetben töltött idő is szerepel az előéletében.

Még több Gazdaság

Az AI tükröt tart és optimalizál - de mihez kezd ezzel a vezetés?

Chikán Attila: „az Alteo az elmúlt évek egyik legnagyobb sikersztorija”

2 millió háziszárnyast kellett leölni - 1200 településen rendeltek el korlátozást Spanyolországban

A párizsi bíróság viszont most úgy döntött, hogy Nicolas Sarkozy elhagyhatja a Santé börtönt, ahol 20 napja volt fogva tartva.

A volt elnök fellebbez, így a büntetés jogerős végrehajtása még nem dőlt el. A bíróság úgy ítélte meg, nem áll fenn olyan kockázat, amely indokolná a további előzetes fogvatartást, mint például tanúk befolyásolása vagy szökésveszély, ezért engedélyezték szabadlábra helyezését azzal a feltétellel, hogy az ország területén belül marad.

Sarkozy a tárgyaláson arról beszélt, hogy a börtönélményt borzasztóan nehéznek élte meg, és azt mondta,

számára ez az időszak egy rémálom volt.

A volt elnök továbbra is tagadja a vádakat, és ügyvédei a bizonyítékok félreértelmezésére hivatkoznak. Az ügyben a bíróság nagy hangsúlyt fektetett azokra a két évtizeddel korábbi találkozókra, amelyek Sarkozy közeli munkatársai és Kadhafi egyik legfontosabb bizalmasa, Abdullah Senussi között zajlottak Tripoliban. A bírák szerint ezek a találkozók csak akkor nyertek értelmet, ha valóban kampányfinanszírozási egyezség született. Sarkozy fellebbezési tárgyalásainak időpontját várhatóan a jövő évben tűzik ki.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan történt, amire a második világháború óta nem volt példa – Börtönben ül az európai nagyhatalom magyar származású volt vezetője

Történelmi tettet hajt végre a volt francia elnök, de erre a legkevésbé sem lehet büszke

Címlapkép forrása: Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Létezik-e a „pénzügyi pajzs", amit Magyarország kapott az Egyesült Államoktól?
Megjött a figyelmeztetés: jön a hatalmas összomlás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility