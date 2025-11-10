20 nap után máris kiengedték a börtönből Nicolas Sarkozy-t

2025. október 21-én Franciaországban történelmi jelentőségű ítélet született, a korábbi köztársasági elnök, Nicolas Sarkozy (aki apai ágon magyar nemesi származású)
öt év börtönbüntetését kezdte meg a párizsi Prison de la Santé-ban.
Ez volt az első alkalom az Ötödik Köztársaság történetében, hogy volt államfőt büntetésként ilyen formában elhelyeztek. A bíróság a líbiai kampányfinanszírozási ügyben hozott ítéletében arra jutott, hogy Sarkozy és környezete 2007-es elnökválasztási kampányához a néhai líbiai vezető, Moammar Gaddafi rendszerétől érkező forrásokat vett igénybe. Az ügyben hangsúlyosan vizsgálták a 2000-es évek eleji tripoli találkozókat is. Bár Sarkozy fellebbezést nyújtott be, a döntés értelmében bevonult az elkülönített részlegre, ahol magánzárkában töltötte első napjait.
A körülmények szigorúak voltak, Sarkozy magánzárkában tartózkodott, napi egy órás sétával, társalgás más fogvatartottakkal nem megengedett. A jogi helyzetet tovább bonyolítja, hogy másik ügyben – a úgynevezett Bygmalion-ügyben – a Franciaország legfelsőbb bírósága már korábban megerősítette bűnösségét, ami miatt pár hónap elektronikus jeladóval való házi őrizetben töltött idő is szerepel az előéletében.
A párizsi bíróság viszont most úgy döntött, hogy Nicolas Sarkozy elhagyhatja a Santé börtönt, ahol 20 napja volt fogva tartva.
A volt elnök fellebbez, így a büntetés jogerős végrehajtása még nem dőlt el. A bíróság úgy ítélte meg, nem áll fenn olyan kockázat, amely indokolná a további előzetes fogvatartást, mint például tanúk befolyásolása vagy szökésveszély, ezért engedélyezték szabadlábra helyezését azzal a feltétellel, hogy az ország területén belül marad.
Sarkozy a tárgyaláson arról beszélt, hogy a börtönélményt borzasztóan nehéznek élte meg, és azt mondta,
számára ez az időszak egy rémálom volt.
A volt elnök továbbra is tagadja a vádakat, és ügyvédei a bizonyítékok félreértelmezésére hivatkoznak. Az ügyben a bíróság nagy hangsúlyt fektetett azokra a két évtizeddel korábbi találkozókra, amelyek Sarkozy közeli munkatársai és Kadhafi egyik legfontosabb bizalmasa, Abdullah Senussi között zajlottak Tripoliban. A bírák szerint ezek a találkozók csak akkor nyertek értelmet, ha valóban kampányfinanszírozási egyezség született. Sarkozy fellebbezési tárgyalásainak időpontját várhatóan a jövő évben tűzik ki.
Címlapkép forrása: Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images
Lecsapott a bíróság, brutális büntetést kell fizetnie két ukrán pénzembernek
Egy bank pénzével sefteltek, de lebuktak.
Élőben elemezzük Trump és Orbán találkozóját
Portfolio Checklis Extra: elemzőink válaszolnak a hétvége legfontosabb kérdéseire.
Aggódik a Fed: egyre nagyobb a tőkeáttétel a pénzügyi rendszerben
Évtizedes csúcsra emelkedett például a hedge fundoknál.
Jó hírt kapott az osztrák Spar
Megkapták a jóváhagyást.
Nem csitulnak a Szergej Lavrov bukásáról szóló pletykák - Megszólalt a Kreml, ez most a valós helyzet
Itt van a hivatalos álláspont.
Egész Európát letarolná a kínai óriás, fontos információk érkeztek a magyar gyárról
A magyar üzem a márka globális gyártási átrendeződésének szerves része.
Nagyon jó a hangulat a magyar tőzsdén
A nagypapírok közül továbbra is a Mol a legerősebb.
Most éri meg lecserélni a drága hiteleket: Spórolj akár százezreket személyi kölcsönnel!
A személyi kölcsönök kamatai Magyarországon 2024 végétől csökkenő pályára álltak, így aki korábban drágábban vett fel hitelt, annak elérkezett a hitelkiváltás időszaka. Mutatjuk, kinek
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!