20 nap után máris kiengedték a börtönből Nicolas Sarkozy-t

Nicolas Sarkozyt 20 nappal a börtönbüntetés megkezdése után szabadon engedik, miközben továbbra is fellebbez az ellene hozott ítélet ellen, amely szerint a líbiai rezsimtől kapott pénzzel segítették a 2007-es elnökválasztási kampányát, írja a Bloomberg.

2025. október 21-én Franciaországban történelmi jelentőségű ítélet született, a korábbi köztársasági elnök, Nicolas Sarkozy (aki apai ágon magyar nemesi származású)

öt év börtönbüntetését kezdte meg a párizsi Prison de la Santé-ban.

Ez volt az első alkalom az Ötödik Köztársaság történetében, hogy volt államfőt büntetésként ilyen formában elhelyeztek. A bíróság a líbiai kampányfinanszírozási ügyben hozott ítéletében arra jutott, hogy Sarkozy és környezete 2007-es elnökválasztási kampányához a néhai líbiai vezető, Moammar Gaddafi rendszerétől érkező forrásokat vett igénybe. Az ügyben hangsúlyosan vizsgálták a 2000-es évek eleji tripoli találkozókat is. Bár Sarkozy fellebbezést nyújtott be, a döntés értelmében bevonult az elkülönített részlegre, ahol magánzárkában töltötte első napjait.

A körülmények szigorúak voltak, Sarkozy magánzárkában tartózkodott, napi egy órás sétával, társalgás más fogvatartottakkal nem megengedett. A jogi helyzetet tovább bonyolítja, hogy másik ügyben – a úgynevezett Bygmalion-ügyben – a Franciaország legfelsőbb bírósága már korábban megerősítette bűnösségét, ami miatt pár hónap elektronikus jeladóval való házi őrizetben töltött idő is szerepel az előéletében.

A párizsi bíróság viszont most úgy döntött, hogy Nicolas Sarkozy elhagyhatja a Santé börtönt, ahol 20 napja volt fogva tartva.

A volt elnök fellebbez, így a büntetés jogerős végrehajtása még nem dőlt el. A bíróság úgy ítélte meg, nem áll fenn olyan kockázat, amely indokolná a további előzetes fogvatartást, mint például tanúk befolyásolása vagy szökésveszély, ezért engedélyezték szabadlábra helyezését azzal a feltétellel, hogy az ország területén belül marad.

Sarkozy a tárgyaláson arról beszélt, hogy a börtönélményt borzasztóan nehéznek élte meg, és azt mondta,

számára ez az időszak egy rémálom volt.

A volt elnök továbbra is tagadja a vádakat, és ügyvédei a bizonyítékok félreértelmezésére hivatkoznak. Az ügyben a bíróság nagy hangsúlyt fektetett azokra a két évtizeddel korábbi találkozókra, amelyek Sarkozy közeli munkatársai és Kadhafi egyik legfontosabb bizalmasa, Abdullah Senussi között zajlottak Tripoliban. A bírák szerint ezek a találkozók csak akkor nyertek értelmet, ha valóban kampányfinanszírozási egyezség született. Sarkozy fellebbezési tárgyalásainak időpontját várhatóan a jövő évben tűzik ki.

