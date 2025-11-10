Beszakadt a világ legnagyobb autópiaca

A Kínai Személyautó-gyártók Szövetsége (CPCA) hétfőn közölt adatai szerint az értékesítések 0,8%-kal, 2,27 millió darabra estek vissza októberben, miután szeptemberben még 6,6%-os növekedést mértek. Az elektromos és a plug-in hibrid modellek (EV-k és PHEV-ek) bővülése is lassult: a szeptemberi 15,5% után októberben 7,3%-ot tett ki.
A vásárlási adókedvezmények – amelyek EV-k és PHEV-ek esetében legfeljebb 30 000 jüanig érhetők el – 2026-tól a felükre csökkennek. Ennek előrehozott hatására egyre több gyártó, köztük a Xiaomi, a Nio és a Li Auto, legfeljebb 15 000 jüanos támogatást kínál a jövő évre szállítandó megrendelések ösztönzésére.
Közben apadnak az idei évben több mint 12 millió autócserét felpörgető állami támogatások, mivel a fogyasztói szubvenciós program az év végén kifut.
Közel 20 tartomány és nagyváros függesztette fel vagy szigorította a támogatott autócsere-programokat, ami visszafogja a vásárlási kedvet – mondta Cuj Tongzsu, az egyesület főtitkára. Szerinte a fiatalok körében tapasztalható alacsony autóvásárlási hajlandóság az első autót vásárlók számának szűküléséhez vezet.
A gyengülő kereslet tovább élezi a versenyt a világ legnagyobb autópiacán. A BYD visszaesése tovább nőtt, miközben a Geely és a Leapmotor új értékesítési rekordokat állított fel.
A BYD legolcsóbb elektromos modelljének, a Dolphinnek kihívója lehet az Aion UT szuper EV, amely 500 kilométeres hatótávval és a CATL akkumulátorcsere-technológiájával 49 900 jüanos, versenyképes áron lép piacra.
A hazai piacon túlmutató diverzifikációt célzó, erős külföldi szállítások – többek között a BYD-től – felgyorsították Kína autóexportjának növekedését: a CPCA szerint az ütem szeptember 20,7%-áról októberben 27,7%-ra gyorsult.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
