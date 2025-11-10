Brutális rekord született az év egyik legjobb befektetésénél

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

A londoni piaci trezorokban közel 54 millió uncia ezüsttel bővült a készlet októberben, ami a legnagyobb növekedés legalább kilenc éve.

Ez a mennyiség több mint 100 ikonikus londoni emeletes busz súlyának felel meg. Az ezüst a történelmi arbitrázs lehetőség miatt áramlott Londonba, miközben más raktárakból kivonták a készleteket.

A londoni ezüstkészletek korábban idei mélypontjukra zuhantak, miután a vámokkal kapcsolatos félelmek miatt jelentős mennyiségű fém áramlott New Yorkba. Amikor október elején az indiai kereslet megugrása és az ezüstalapú tőzsdén kereskedett alapok vásárlási hulláma érte el a piacot, nem maradt elég ezüst a kereslet kielégítésére, ami 3 dollárral megemelte az irányadó azonnali árat más piacokhoz képest. Ez vonzó arbitrázs lehetőséget teremtett azon kereskedők számára, akik gyorsan ki tudták vonni a fémeket az amerikai és kínai trezorból, és Londonba szállíthatták. A StoneX Financial piacelemzési vezetője, Rhona O'Connell szerint a londoni készletek masszív növekedése

egyértelműen arra utal, hogy az arbitrázs működött, és átirányította a fémet az óceánon túlról.

A friss fémbeáramlás enyhítette a londoni piaci feszültséget, az azonnali árak most már a New York-i határidős árak alatt kereskednek. Októberben körülbelül 48 millió uncia fémet vontak ki a Comex trezorjaiból, míg közel 17 millió uncia jegyezhető ezüstkészletet vettek ki a Sanghaji Határidős Tőzsdéről. Az ezüstalapú tőzsdén kereskedett alapok, amelyek többsége Londonban tárolja fémkészletét, szintén mintegy 15 millió uncia nettó kiáramlást tapasztaltak októberben a Bloomberg adatai szerint.

Mindez jelentős mennyiségű ezüstöt juttatott vissza egy olyan piacra, amely egy hónappal ezelőtt még rendkívül feszült volt. Daniel Ghali, a TD Securities árupiaci stratégája, aki korábban figyelmeztetett a kínálatot meghaladó keresletre, most úgy becsüli, hogy közel 200 millió uncia ezüst áll szabadon rendelkezésre vásárlásra vagy kölcsönzésre.

Ghali szerint több ezüst került a piacra, mint ami a New York-i, sanghaji és ETF-kiáramlásokkal magyarázható lenne, ami arra utal, hogy a feltöltés egy része magántrezorból vagy újrahasznosított hulladékból származott.

Ez jelzi ennek az ezüst short squeeze fejezetnek a végét

- mondta.

Az ezüst kölcsönzési költsége Londonban azonban továbbra is magas, évi körülbelül 5% egy hónapos kölcsön esetén - bár ez jóval alacsonyabb, mint az októberi szorítás csúcsán tapasztalt 30% feletti ráták.

