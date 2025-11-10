Chikán Attila: „az Alteo az elmúlt évek egyik legnagyobb sikersztorija”

A valós idejű adatvezérelt irányítás mára az energetika alapfeltétele lett - mondta Chikán Attila, az Alteo Nyrt. elnök-vezérigazgatója az októberi Energy Investment Forum 2025 eseményen. Szerinte a digitalizáció és a megújulók integrált kezelése adja a következő évek versenyelőnyét, amelyet exportképes tudásként kívánnak hasznosítani vállalatuknál.

Tíz–húsz éve még órákban vagy napokban mértük az energetikai reakcióidőt. Ma másodpercekről, sőt valós időről beszélünk.

- hívtal fel a figyelmet ifj. Chikán Attila.

A vállalat stratégiájának első pillére az, hogy informatikai megoldásokkal optimalizálja a fogyasztói és termelői igények kielégítését, bármilyen portfólióról vagy iparágról is legyen szó. A cél: minél nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költség és jobb hatékonyság.

A megújulók térnyerése önmagában nem elég, az integráció a kihívás. Chikán úgy látja, hogy a nap- és szélerőművek kapacitásának bővítése csak akkor működik, ha közben az ellátásbiztonság és a költséghatékonyság nem sérül.

A fenntartható energiaforrásokat úgy kell beépíte

ni vállalati vagy országos szinten, hogy közben az ellátásbiztonság és a költséghatékonyság is megmaradjon

- mondta, majd hozzátette, hogy a komplex megközelítés ezért nemcsak technológiai, hanem rendszer- és üzleti szemléletet is jelent.

A vállalat saját megoldásait nemcsak itthon kívánja alkalmazni. A vezetés szerint a magyarországi „sikersztori” után logikus lépés a régiós terjeszkedés, amelyet a tulajdonosi kör - kiemelten a Mol belépése - is támogat.

Ambíciónk, hogy azokat a szolgáltatásokat, amelyek Magyarországon sikeresek voltak, exportáljuk és régiós portfólióvá építsük

- tette hozzá.

