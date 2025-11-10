Egész Európát letarolná a kínai óriás, fontos információk érkeztek a magyar gyárról

A vállalat első európai autógyárának gépei
már az év végéig megérkeznek a magyarországi üzembe, a próbagyártás pedig 2026 első negyedévében indul
– erősítette meg Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke egy sajtóbejáráson.
A tömegtermelés várhatóan 2026 második negyedévében kezdődik.
A magyar üzem a BYD globális gyártási átrendeződésének része: új gyárak épülnek Brazíliában és Törökországban, kiegészítve a már működő thaiföldi üzemet, amely augusztus óta exportál autókat Európába.
Bár a magyar termelés kezdetben drágább lesz, Li szerint ez elengedhetetlen befektetés a megbízható, fenntartható európai márkaidentitás kialakításához – hosszabb távon pedig a költségek is csökkennek, miközben a helyi gyártás védelmet nyújthat a vámháborús kockázatokkal szemben.
Li hozzátette: a cég Spanyolországot is vizsgálja egy újabb európai üzem lehetséges helyszíneként.
A BYD már most is látványos térnyerést mutat Európában: októberben Németországban több mint négyszer, az Egyesült Királyságban pedig hétszer annyi BYD-t regisztráltak, mint Teslát – derül ki hivatalos statisztikákból.
Ennek ellenére a vállalat összesített járműeladásai – beleértve a tisztán elektromos és plug-in hibrid modelleket is – 1,8 százalékkal csökkentek a harmadik negyedévben, 1,15 millió darabra.
A márka most a profitabilitás növelésére és az imázs emelésére készül.
Ehhez két felsőkategóriás almárkát hoz Európába:
-
Az egyik a Denza, amely a prémium szegmensbe lesz pozicionálva, olyan szereplők ellen, mint a Volvo vagy a BMW.
-
A másik pedoig a Yangwang, a BYD technológiai csúcsmodelljeit tömörítő luxusmárka, amely a Közel-Kelet után várhatóan 2027 második felében debütál Európában.
A BYD emellett saját flash charging rendszert vezeti be Európában, amely akár a 1000 kW-os teljesítményt is elérheti, ami messze meghaladja a legtöbb jelenlegi gyorstöltő kapacitását.
A cél, hogy 2026 második negyedévéig 200–300, év végéig pedig akár 3000 töltőállomás működjön Európában. A vállalat saját akkumulátortároló rendszereit és értékesítési hálózatát felhasználva gyorsított engedélyezéssel tervezi a kiépítést.
Li szerint a következő év kulcsa a márkaismertség növelése lesz:
Egy év múlva elmegyek a szupermarketbe, és megkérdezem az embereket, ismerik-e a BYD-t. Azt szeretném, ha 100 százalékuk igennel válaszolna”
– mondta.
És ha azt kérdezem, milyen márkát választanának elektromos vagy plug-in hibrid autóra, legalább 45 százalékuk azt mondja: BYD.”
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bemondták az oroszok: stratégiai vereséget szenved a NATO – Ezután szörnyű bosszú jön
Megjött a prognózis Moszkvából.
Súlyos félreértés, hogy a közösségi oldalunk a miénk: így lopják el pillanatok alatt az évek alatt felépített közösségünket
Az adathalász csalók ismerik a legsebezhetőbb pontjainkat.
Kiderülhetett az igazság: mit ígért valójában Trump Orbánnak az orosz energiáról
Feloldották a gordiuszi csomót, hogy egyéves vagy határozatlan idejű mentességet kapott a kormány.
Visszahívtak egy Spar sajátmárkás terméket
Egy kekszről van szó.
Visszahívtak egy bébiételt
Egy Nestlé termékről van szó.
Elvert 650 milliárd eurót Brüsszel, a vállalkozások csak papíron látnak belőle eredményt
Nagy reformok ide vagy oda, alig javult a vállalkozási környezet.
Mátrai Károly elárulta, hogy miért az energetika az egyik legjobb karrierlehetőség a fiataloknak
"Az energetika valójában a civilizáció alapja."
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!