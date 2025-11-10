Egész Európát letarolná a kínai óriás, fontos információk érkeztek a magyar gyárról

A kínai elektromosautó-óriás BYD új szintre kapcsolta európai terjeszkedését: nemcsak a kontinensre lokalizálja gyártását, hanem plug-in hibrid és prémium márkákkal is bővíti kínálatát, hogy a hazai piacon kiéleződő verseny közepette új növekedési forrásokat találjon.

A vállalat első európai autógyárának gépei

már az év végéig megérkeznek a magyarországi üzembe, a próbagyártás pedig 2026 első negyedévében indul

– erősítette meg Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke egy sajtóbejáráson.

A tömegtermelés várhatóan 2026 második negyedévében kezdődik.

A magyar üzem a BYD globális gyártási átrendeződésének része: új gyárak épülnek Brazíliában és Törökországban, kiegészítve a már működő thaiföldi üzemet, amely augusztus óta exportál autókat Európába.

Bár a magyar termelés kezdetben drágább lesz, Li szerint ez elengedhetetlen befektetés a megbízható, fenntartható európai márkaidentitás kialakításához – hosszabb távon pedig a költségek is csökkennek, miközben a helyi gyártás védelmet nyújthat a vámháborús kockázatokkal szemben.

Li hozzátette: a cég Spanyolországot is vizsgálja egy újabb európai üzem lehetséges helyszíneként.

A BYD már most is látványos térnyerést mutat Európában: októberben Németországban több mint négyszer, az Egyesült Királyságban pedig hétszer annyi BYD-t regisztráltak, mint Teslát – derül ki hivatalos statisztikákból.

Ennek ellenére a vállalat összesített járműeladásai – beleértve a tisztán elektromos és plug-in hibrid modelleket is – 1,8 százalékkal csökkentek a harmadik negyedévben, 1,15 millió darabra.

A márka most a profitabilitás növelésére és az imázs emelésére készül.

Ehhez két felsőkategóriás almárkát hoz Európába:

Az egyik a Denza, amely a prémium szegmensbe lesz pozicionálva, olyan szereplők ellen, mint a Volvo vagy a BMW.

A másik pedoig a Yangwang, a BYD technológiai csúcsmodelljeit tömörítő luxusmárka, amely a Közel-Kelet után várhatóan 2027 második felében debütál Európában.

A BYD emellett saját flash charging rendszert vezeti be Európában, amely akár a 1000 kW-os teljesítményt is elérheti, ami messze meghaladja a legtöbb jelenlegi gyorstöltő kapacitását.

A cél, hogy 2026 második negyedévéig 200–300, év végéig pedig akár 3000 töltőállomás működjön Európában. A vállalat saját akkumulátortároló rendszereit és értékesítési hálózatát felhasználva gyorsított engedélyezéssel tervezi a kiépítést.

Li szerint a következő év kulcsa a márkaismertség növelése lesz:

Egy év múlva elmegyek a szupermarketbe, és megkérdezem az embereket, ismerik-e a BYD-t. Azt szeretném, ha 100 százalékuk igennel válaszolna”

– mondta.

És ha azt kérdezem, milyen márkát választanának elektromos vagy plug-in hibrid autóra, legalább 45 százalékuk azt mondja: BYD.”

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images