  • Megjelenítés
Gigantikus korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát: az atomerőműveket is érintő bűnszervezetet lepleztek le
Gazdaság

Gigantikus korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát: az atomerőműveket is érintő bűnszervezetet lepleztek le

Portfolio
Az ukrán korrupcióellenes hatóságok nagyszabású nyomozást indítottak az energiaszektorban tapasztalható korrupció feltárására, miközben az ország lakossága és vállalkozásai az orosz támadások miatt kialakult áramkimaradásokkal küzdenek – jelentette a Bloomberg.

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a korrupcióellenes ügyészség (SAPO) hétfőn a Telegramon jelentette be, hogy lelepleztek egy magas szintű bűnszervezetet, amely kiterjedt korrupciós rendszert épített ki stratégiai állami vállalatok, köztük az összes ukrán atomerőművet üzemeltető Energoatom befolyásolására.

A hatóságok közlése szerint a nyomozás 15 hónapnyi munkát és 1000 órányi hangfelvételt foglalt magában, de további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

Ukrán sajtóbeszámolók szerint a NABU nyomozói házkutatást tartottak German Galuscsenko igazságügyi miniszter ingatlanjaiban, aki a júliusi kormányátalakítás előtt energiaügyi miniszter volt.

Az ukrán igazságügyi minisztérium sajtóirodája és a NABU nem reagált azonnal a Bloomberg megkeresésére, ahogy az Energoatom sem.

Még több Gazdaság

Mátrai Károly elárulta, hogy miért az energetika az egyik legjobb karrierlehetőség a fiataloknak

Zsiday Viktor szerint nem mindenható Orbán Viktor pénzügyi védőpajzsa

Nagy mínusz jött össze októberben is a költségvetésben

A vizsgálat bejelentése egybeesik azzal, hogy az ukrán energiaszolgáltatók a legtöbb régióban hétfőn is korlátozásokat vezettek be az áramellátásban, miután a hétvégi orosz drón- és rakétatámadások kiterjedt áramkimaradásokat okoztak és legalább négy ember halálát követelték.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Létezik-e a „pénzügyi pajzs", amit Magyarország kapott az Egyesült Államoktól?
Jön a fordulat az időjárásban: búcsút inthetünk a hidegcseppnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility