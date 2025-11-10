Gigantikus korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát: az atomerőműveket is érintő bűnszervezetet lepleztek le

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a korrupcióellenes ügyészség (SAPO) hétfőn a Telegramon jelentette be, hogy lelepleztek egy magas szintű bűnszervezetet, amely kiterjedt korrupciós rendszert épített ki stratégiai állami vállalatok, köztük az összes ukrán atomerőművet üzemeltető Energoatom befolyásolására.

A hatóságok közlése szerint a nyomozás 15 hónapnyi munkát és 1000 órányi hangfelvételt foglalt magában, de további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

Ukrán sajtóbeszámolók szerint a NABU nyomozói házkutatást tartottak German Galuscsenko igazságügyi miniszter ingatlanjaiban, aki a júliusi kormányátalakítás előtt energiaügyi miniszter volt.

Az ukrán igazságügyi minisztérium sajtóirodája és a NABU nem reagált azonnal a Bloomberg megkeresésére, ahogy az Energoatom sem.

A vizsgálat bejelentése egybeesik azzal, hogy az ukrán energiaszolgáltatók a legtöbb régióban hétfőn is korlátozásokat vezettek be az áramellátásban, miután a hétvégi orosz drón- és rakétatámadások kiterjedt áramkimaradásokat okoztak és legalább négy ember halálát követelték.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images