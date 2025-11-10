  • Megjelenítés
Hernádi Zsolt: a lórúgásszerű ársokkok senkinek sem hiányoznak
A Mol elnök-vezérigazgatója szerint a washingtoni tárgyalások eredményeként elért szankciós felmentés megóvja a magyar fogyasztókat a drasztikus üzemanyagár-emelkedéstől, és időt biztosít a vállalat számára az orosz olajról való fokozatos leválásra - írta az Index.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az Indexnek adott interjújában kiemelte, hogy a magyar-amerikai találkozón elért eredmények lehetővé teszik a vállalat számára, hogy továbbra is zavartalanul importáljon orosz kőolajat a Barátság vezetéken keresztül.

A szankciók alóli mentesség Hernádi szerint rendkívül kedvező fejlemény, mivel több időt biztosít a vállalatnak az orosz olajfüggőség csökkentésére irányuló átállásra. Ennek köszönhetően elkerülhetők a hirtelen változások okozta áringadozások.

"Hogyha hirtelen kell átállni, akkor biztos, hogy egy hirtelen sokkal nagyobb ármozgás történt volna, ami aztán valószínűleg egy alacsonyabb szinten stabilizálódott volna,

de a lórúgásszerű ársokkok senkinek sem hiányoznak

– fogalmazott a Mol vezetője, aki egyetértett Orbán Viktor miniszterelnökkel abban, hogy megállapodás nélkül kiszámíthatatlan árváltozások következhettek volna be. A vezérigazgató emlékeztetett a 2022-es helyzetre, amikor az ukrajnai háború kitörése miatt jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak, egyes termékek esetében 700 forint fölé is.

