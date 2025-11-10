Horvátország drasztikus lépést tett: fél évszázad után szűnt meg a terjesztés

A probléma akkor kezdődött, amikor Horvátország fő terjesztője, a Tisak, a jelentős veszteségek miatt idén megszüntette az újságterjesztést. A forgalom fenntartása érdekében a horvát kormány általános gazdasági érdekű szolgáltatássá nyilvánította a sajtóterjesztést, és vállalta annak társfinanszírozását. Egy nyilvános pályázatot követően a Hrvatska pošta (Horvát Posta) kapta meg a terjesztési jogot a következő öt évre. A horvát médiatörvény szerint azonban csak a nemzeti Kiadói Nyilvántartásban regisztrált kiadók vehetnek részt a támogatott modellben.
A Horvátországban céggel nem rendelkező külföldi kiadók nem csatlakozhatnak a nyilvántartáshoz, így gyakorlatilag kizárják őket a támogatott díjszabásból. A hazai kiadók számára a terjesztési költségek napilap esetén 0,15 euró, folyóiratoknál 0,25 euró példányonként,
míg a külföldi kiadók számára a Horvát Posta becslése szerint a kereskedelmi tarifa ennek körülbelül négyszerese lenne.
Maja Curić, a több mint 200 nemzetközi kiadó szlovéniai székhelyű hivatalos terjesztője, a DistriEst igazgatója elmondta, hogy hónapokig tartó tárgyalások után a külföldi kiadók közösen döntöttek a horvátországi szállítások felfüggesztéséről. "A Horvát Posta által kínált terjesztési feltételek pénzügyileg fenntarthatatlanok és egyedülállóak az EU-piacon" - nyilatkozta Curić a Hinának.
Horvátország most az egyetlen európai turisztikai célpont, ahol nem kaphatók külföldi újságok, miközben a szomszédos országokban folytatódik a rendszeres terjesztés.
Nemzetközi médiaszervezetek, köztük a World Association of News Publishers (WAN-IFRA) és a DistriPress, aggodalmuknak adtak hangot, és felszólították a kormányt, hogy az uniós joggal és a nemzetközi megállapodásokkal összhangban avatkozzon be.
Luciano Stulin, a DistriPress elnöke a WAN-IFRA-nál kijelentette, hogy a támogatási modell ténylegesen diszkriminálja a külföldi kiadványokat. "A támogatások Horvátországban regisztrált kiadókra való korlátozásával a kormány de facto belépési akadályt teremtett és aláásta a médiaszabadságot" - figyelmeztetett.
A Kulturális és Médiaügyi Minisztérium közölte, hogy "dolgozik a megoldáson" és gyűjti a releváns adatokat. Hangsúlyozták, hogy a kormányzati beavatkozás már megmentette a hazai nyomtatott sajtó terjesztési hálózatát az összeomlástól, de figyelmeztetett arra is, hogy a nyomtatott média egésze "nagyon bizonytalan jövő" előtt áll a csökkenő eladások és növekvő költségek miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mészáros Lőrinc: kötelességünk befizetni a különadókat
Nagyinterjút adott az ország leggazdagabb embere.
Atomerőmű felett észleltek ismeretlen drónokat Belgiumban
Segítséget kértek a szomszédos országoktól.
Kimondták, egyre inkább készülni kell Putyin halálára – hamarosan utódot kell találni az orosz elnök helyére
A Nyugat súlyos hibát követne el, ha az öröklési rendet, a hatalmi harcokat nem veszi elég komolyan.
Teljesen érthetetlen, mi történt - Balesetben meghalt az orosz fegyvergyár vezetősége
Hiába készült videó a balesetről, nem nyújt túl sok támpontot.
Felrobbant a Széchenyi Kártya-hitelek iránti kereslet a 3%-os kamat hatására
5000 vállalkozás igényelte az első hónapban a hét termék valamelyikét.
Palkovics, Solymár, Kurtisz, Dávid-Barrett - Jön a Portfolio AI & Digital Transformation 2025!
Találkozzunk november 25-én!
Hát itt meg mi folyik? Több tucat Leopard 2A6-ot kaphatott volna Ukrajna, Kijevnek egy sem kellett belőle
Így is évtizedek óta nem látott üzlet születhet.
Így változik a benzin ára Orbán Viktor washingtoni útja után
Mutatjuk a friss számokat.
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!