Horvátország drasztikus lépést tett: fél évszázad után szűnt meg a terjesztés
Portfolio
Fél évszázad után először nem kaphatók külföldi újságok és magazinok Horvátországban, miután az új terjesztési szabályok miatt a külföldi kiadók október 1-jén kivonultak a piacról - írta a Croatia Week.

A probléma akkor kezdődött, amikor Horvátország fő terjesztője, a Tisak, a jelentős veszteségek miatt idén megszüntette az újságterjesztést. A forgalom fenntartása érdekében a horvát kormány általános gazdasági érdekű szolgáltatássá nyilvánította a sajtóterjesztést, és vállalta annak társfinanszírozását. Egy nyilvános pályázatot követően a Hrvatska pošta (Horvát Posta) kapta meg a terjesztési jogot a következő öt évre. A horvát médiatörvény szerint azonban csak a nemzeti Kiadói Nyilvántartásban regisztrált kiadók vehetnek részt a támogatott modellben.

A Horvátországban céggel nem rendelkező külföldi kiadók nem csatlakozhatnak a nyilvántartáshoz, így gyakorlatilag kizárják őket a támogatott díjszabásból. A hazai kiadók számára a terjesztési költségek napilap esetén 0,15 euró, folyóiratoknál 0,25 euró példányonként,

míg a külföldi kiadók számára a Horvát Posta becslése szerint a kereskedelmi tarifa ennek körülbelül négyszerese lenne.

Maja Curić, a több mint 200 nemzetközi kiadó szlovéniai székhelyű hivatalos terjesztője, a DistriEst igazgatója elmondta, hogy hónapokig tartó tárgyalások után a külföldi kiadók közösen döntöttek a horvátországi szállítások felfüggesztéséről. "A Horvát Posta által kínált terjesztési feltételek pénzügyileg fenntarthatatlanok és egyedülállóak az EU-piacon" - nyilatkozta Curić a Hinának.

Horvátország most az egyetlen európai turisztikai célpont, ahol nem kaphatók külföldi újságok, miközben a szomszédos országokban folytatódik a rendszeres terjesztés.

Nemzetközi médiaszervezetek, köztük a World Association of News Publishers (WAN-IFRA) és a DistriPress, aggodalmuknak adtak hangot, és felszólították a kormányt, hogy az uniós joggal és a nemzetközi megállapodásokkal összhangban avatkozzon be.

Luciano Stulin, a DistriPress elnöke a WAN-IFRA-nál kijelentette, hogy a támogatási modell ténylegesen diszkriminálja a külföldi kiadványokat. "A támogatások Horvátországban regisztrált kiadókra való korlátozásával a kormány de facto belépési akadályt teremtett és aláásta a médiaszabadságot" - figyelmeztetett.

A Kulturális és Médiaügyi Minisztérium közölte, hogy "dolgozik a megoldáson"  és gyűjti a releváns adatokat. Hangsúlyozták, hogy a kormányzati beavatkozás már megmentette a hazai nyomtatott sajtó terjesztési hálózatát az összeomlástól, de figyelmeztetett arra is, hogy a nyomtatott média egésze "nagyon bizonytalan jövő" előtt áll a csökkenő eladások és növekvő költségek miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

