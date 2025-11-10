  • Megjelenítés
FONTOS Itt az új forintcsúcs
Így változik a benzin ára Orbán Viktor washingtoni útja után
Gazdaság

Így változik a benzin ára Orbán Viktor washingtoni útja után

Portfolio
Tovább emelkednek holnaptól az üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

A benzin esetében bruttó 2 forintos emelkedésről beszélünk, míg a gázolaj esetében bruttó 5 forinttal nő a beszerzési ár. 

Amennyiben ez az árváltozás a kiskereskedelmi árakba is beépül, úgy az alábbi átlagárakra számíthatunk holnaptól a hazai kutakon:

  • 95-ös benzin: 584 forint/liter,
  • Dízel: 597 forint/liter.
Kapcsolódó cikkünk

Kardinális döntés született Washingtonban az Orbán-Trump-csúcson – Mutatjuk, miért nagyon fontos ez!

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Százhalombattai tűzeset: elárulta a Mol, hogy mekkora a kár

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Összeütközött két vonat a magyar határ közelében, rengetegen megsérültek
Jön a fordulat az időjárásban: búcsút inthetünk a hidegcseppnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility