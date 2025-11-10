Jákli Gergely: "a villamos energia mára a modern társadalmak egyik alappillére"

Az energetika ma az egyik legfontosabb és leggyorsabban változó ágazat, amely minden vállalat döntésére kihatással van - hangsúlyozta Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója a Portfolio Energy Investment Forumon 2025 eseményen. Szerinte a jövő sikerének kulcsa az, hogy a döntéshozók pontosan lássák: milyen áron és mennyiségben lesz elérhető villamosenergia a következő években.

Az idei jubileumi esemény különleges mérföldkő volt: 50 éve kezdődött meg a Paksi Atomerőmű építése.

Közel 200 reaktorévnyi tapasztalat halmozódott fel Pakson. Ez óriási tudás, amely közvetlenül segíti az 5-ös és 6-os blokk biztonságos megépítését

- emelte ki Jákli.

A nukleáris energia európai megítélése körül évek óta zajlik a vita, ám az Európai Bíróság friss döntése új irányt jelölhet ki: igazat adott az Európai Bizottságnak abban, hogy az atomenergia a fenntartható energiaforrások között szerepeltethető. A Paks II. vezére szerint ha fenntartható rendszerekről beszélünk, akkor azokat nem lehet kizárólag megújulókra építeni.

A fenntartható energiatermelés mellett fenntartható rendszerek kialakítására is gondolni kell. A nukleáris energiának ebben stabil és tartós szerepe van

- mutatott rá. A nukleáris energia szükségessége azonban túlmutat a technológián, társadalmi és filozófiai kérdéseket is érint. A villamosenergia mára a modern társadalmak egyik alappillére, és szerepe a következő évtizedekben csak tovább nő.

A villamosenergia korunk egyik legfontosabb alapeleme, és a jelenlegi tudásunk mellett hosszú távon szükség lesz nukleáris energiára

- mondta Jákli.

A Paks II. beruházás nagyságrendjét jelzi, hogy a projekt volumene messze meghaladja a magyarországi építési léptéket. A vezénylőépület például 70 méter magas, 17 szintes lesz, több mint 43 ezer négyzetméterrel - és ez mindössze egy eleme a több mint száz felépítendő létesítménynek.

Teljesen más léptékben gondolkodunk, mint bármely más magyar beruházás

- hangsúlyozta Jákli.

Címlapkép forrása: Portfolio