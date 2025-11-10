Jól járnak az amerikaiak a vámháborúval - Jön a vámosztalék!

Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent arról beszélt, hogy Donald Trump legalább 2000 dolláros úgynevezett vámosztalék javaslata többféle formában is megvalósulhat, például az év elején elfogadott adócsökkentések részeként, írja a Bloomberg.

Scott Bessent pénzügyminiszter szerint Donald Trump bejelentése, miszerint az amerikaiak fejenként legalább 2000 dolláros vámosztalékot kaphatnak, valószínűleg az év elején életbe lépett adócsökkentésekhez kapcsolódhat.

Trump korábban kritizálta azokat, akik a vámok ellen érvelnek, és azt írta, hogy a támogatás nem vonatkozna a magas jövedelműekre.

Bessent azt mondta, nem beszélt erről közvetlenül az elnökkel, de a kedvezmény többféle formában is megjelenhet, például

az órabéres túlórákra, borravalóra vagy a társadalombiztosítási juttatásokra kivetett adók eltörlésében,

illetve az autóhitelek levonhatóságában.

Trump közben intenzíven védi a vámok rendszerét, miután a Legfelsőbb Bíróság olyan keresetet tárgyalt, amely megkérdőjelezi a vámok jogszerűségét. Több bíró is kételyeket fogalmazott meg, ami azt jelentheti, hogy a vámok egy része érvényét vesztheti és több mint százmilliárd dollár visszatérítésére kerülhet sor. Ez súlyosan érintené Trump második ciklusának egyik központi gazdaságpolitikai elemét.

Az elnök szerint a döntés az Egyesült Államok számára súlyos következményekkel járna, mivel

a vámok célja szerinte a kereskedelmi egyensúly helyreállítása és az államadósság csökkentése.

Bessent hozzátette, hogy a következő években akár több ezermilliárd dollár bevétel is keletkezhet a vámokból, de elsődleges cél a tisztességesebb kereskedelmi feltételek megteremtése.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images