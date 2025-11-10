Kritikus hiány fenyeget, azonnali lépést sürget Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök azonnali munkába állásra szólította fel a légiforgalmi irányítókat, miközben az állami járatcsökkentések és a személyzethiány felborítják az amerikai légi közlekedést - írja a Reuters.

Trump közölte, hogy jutalmazná azokat, akik a 41 napos kormányzati leállás alatt egyetlen nap szabadságot sem vettek ki, bár nem világos, hányan felelnek meg ennek a feltételnek. Azt is jelezte: örömmel venné azok lemondását, akik távol maradtak.

Minden légiforgalmi irányítónak MOST azonnal vissza kell mennie dolgozni! Aki nem, annak jelentős levonással kell számolnia

– írta a közösségi médiában, hangsúlyozva:

AZONNAL JELENTKEZZENEK MUNKÁRA.

A kormányzati leállás miatt a légiforgalmi irányítók körében is hiány alakult ki; más szövetségi alkalmazottakhoz hasonlóan hetek óta nem kaptak fizetést. A múlt héten Bryan Bedford, a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vezetője közölte, hogy a leállás kezdete óta a 30 legnagyobb amerikai repülőtéren bármelyik napon a légiforgalmi irányítók 20–40%-a nem jelenik meg. A helyzet a hétvégén tovább romlott; a szombat volt a legrosszabb nap a leállás kezdete óta – tette hozzá vasárnap Sean Duffy közlekedési miniszter.

A légitársaságok hétfőn több mint 1660 amerikai járatot töröltek,

és a helyzet a hét hátralévő részében várhatóan tovább romlik, mivel az FAA által elrendelt járatcsökkentések emelkednek. A FlightAware szerint hétfőn 10:45-kor már több mint 1666 járatot töröltek és 3300-at késleltettek. Vasárnap 2950 járat maradt ki, közel 10 800 pedig késett – ez a legtöbb fennakadás egyetlen nap alatt az október 1-jén kezdődött kormányzati leállás óta. A chicagói novemberi téli vihar tovább nehezíti a helyzetet.

Az FAA vasárnap késő este közölte, hogy 12 repülőtéren – köztük a chicagói O'Hare Nemzetközi Repülőtéren és a washingtoni Reagan Nemzeti Repülőtéren – felfüggeszti az általános repülési (general aviation) forgalmat a légiforgalmi irányítói létszámproblémák miatt. Eközben az amerikai szenátus vasárnap késő este napirendre vette a kormányzati leállást lezáró törvényjavaslatot.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images