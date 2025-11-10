Legsúlyosabb figyelmeztetés: nagy változás jön

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) elkezdte levenni a menopauza tüneteinek enyhítésére használt hormonterápiák csomagolásáról
a korábban alkalmazott legszigorúbb, úgynevezett „fekete dobozos” biztonsági figyelmeztetéseket,
és emellett új, hasonló hatásmechanizmusú készítmények forgalomba hozatalát is jóváhagyta.
A döntést a tudományos irodalom átfogó áttekintése, egy júliusi szakértői testület ülése és egy nyilvános véleményezési szakasz előzte meg.
Az FDA közölte, hogy a gyártókkal együttműködve frissíti a termékcímkéket, és eltávolítja a szív- és érrendszeri betegségek, az emlőrák és a demencia feltételezett kockázataira utaló hivatkozásokat.
A menopauza idején alkalmazott hormonpótló terápia a csökkenő hormonok – elsősorban az ösztrogén – pótlásával enyhíti a tüneteket, például a hőhullámokat és a hüvelyszárazságot.
Jelenleg minden, ösztrogént tartalmazó kezelés figyelmeztetést visel, amely szerint növelheti a stroke, a vérrögképződés és esetleg a demencia kockázatát, valamint felhívja a figyelmet az emlőrák lehetőségére.
A "fekete keretes" jelzés a legsúlyosabb figyelmeztetés, amelyet az FDA vényköteles gyógyszerekre alkalmazhat; súlyos, akár halálos mellékhatások kockázatát jelzi.
Az FDA emellett két új, menopauzális tüneteket célzó készítményt is engedélyezett: a Pfizer Premarin készítményének generikus változatát, valamint egy nem hormonális kezelést közepesen súlyos vagy súlyos vazomotoros tünetekre, például hőhullámokra.
Az oltóanyagok és antibiotikumok kivételével nincs még egy olyan gyógyszer, amely népegészségügyi szinten annyira javíthatná a nők egészségét, mint a hormonterápia
– írta az X-en Marty Makary, az FDA biztosa.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Olyan dolgot tett Donald Trump, amit képtelenek felfogni az oroszok - Sikerült ezzel kihúzni a gyufát Moszkvánál?
Moszkva nem érti, mit akar ezzel elérni az amerikai elnök.
Történelmi pillanat: a szigetország megvillantotta azt a fegyvert, amitől Kína is retteghet
Nem spóroltak a beszédes jelekkel sem.
Megjelent a tender, kezdődhet a reptéri projekt előkészítése
A bontásokra előirányzott keretösszeg 11,8 milliárd forint.
Nagy dobásra készül Balogh Petya cége
Szintet lép a STRT.
Valami eltört a német baloldalon: vezető politikus mondott le, teljes profilváltás jöhet
Érdekes változások a BSW körül.
Háromnapos agrárcsúcs Siófokon – A legfrissebb trendek a szakma krémjének prizmáján át
Nagyon fogynak a jegyek a szegmens hazai csúcstalálkozójára.
Óriási megállapodást kötött a kereskedőkkel a Visa és a Mastercard
Két évtizede húzódó per végére tehetnek pontot.
Ez már katasztrófa: 10 milliós város evakuálását helyezték kilátásba - Rendkívüli bejelentést tett az elnök
Majdnem teljesen kifogytak Irán víztározói.
Most éri meg lecserélni a drága hiteleket: Spórolj akár százezreket személyi kölcsönnel!
A személyi kölcsönök kamatai Magyarországon 2024 végétől csökkenő pályára álltak, így aki korábban drágábban vett fel hitelt, annak elérkezett a hitelkiváltás időszaka. Mutatjuk, kinek
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod