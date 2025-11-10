  • Megjelenítés
Legsúlyosabb figyelmeztetés: nagy változás jön
Legsúlyosabb figyelmeztetés: nagy változás jön

Az amerikai gyógyszerhatóság megkezdte a a legsúlyosabb figyelmeztetésnek számító "fekete keretes" figyelmeztetések eltávolítását a menopauza tüneteinek kezelésére alkalmazott hormonterápiák címkéiről, és új készítményeket is engedélyezett - írja a Reuters.

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) elkezdte levenni a menopauza tüneteinek enyhítésére használt hormonterápiák csomagolásáról

a korábban alkalmazott legszigorúbb, úgynevezett „fekete dobozos” biztonsági figyelmeztetéseket,

és emellett új, hasonló hatásmechanizmusú készítmények forgalomba hozatalát is jóváhagyta.

A döntést a tudományos irodalom átfogó áttekintése, egy júliusi szakértői testület ülése és egy nyilvános véleményezési szakasz előzte meg.

Az FDA közölte, hogy a gyártókkal együttműködve frissíti a termékcímkéket, és eltávolítja a szív- és érrendszeri betegségek, az emlőrák és a demencia feltételezett kockázataira utaló hivatkozásokat.

A menopauza idején alkalmazott hormonpótló terápia a csökkenő hormonok – elsősorban az ösztrogén – pótlásával enyhíti a tüneteket, például a hőhullámokat és a hüvelyszárazságot.

Jelenleg minden, ösztrogént tartalmazó kezelés figyelmeztetést visel, amely szerint növelheti a stroke, a vérrögképződés és esetleg a demencia kockázatát, valamint felhívja a figyelmet az emlőrák lehetőségére.

A "fekete keretes" jelzés a legsúlyosabb figyelmeztetés, amelyet az FDA vényköteles gyógyszerekre alkalmazhat; súlyos, akár halálos mellékhatások kockázatát jelzi.

Az FDA emellett két új, menopauzális tüneteket célzó készítményt is engedélyezett: a Pfizer Premarin készítményének generikus változatát, valamint egy nem hormonális kezelést közepesen súlyos vagy súlyos vazomotoros tünetekre, például hőhullámokra.

Az oltóanyagok és antibiotikumok kivételével nincs még egy olyan gyógyszer, amely népegészségügyi szinten annyira javíthatná a nők egészségét, mint a hormonterápia

– írta az X-en Marty Makary, az FDA biztosa.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

